Ο Νικ Ράινερ αποκλείστηκε από το καταπίστευμα 1,5 εκατ. δολαρίων επειδή δολοφόνησε τους γονείς τους

Ο διαχειριστής του καταπιστεύματος ισχυρίστηκε ότι ο «νόμος περί δολοφόνων» της Καλιφόρνιας εμποδίζει τον Νικ να κληρονομήσει τα χρήματα

Δέσποινα Σοφιανίδου, Επιμέλεια

Ο Νικ Ράινερ αποκλείστηκε από το καταπίστευμα 1,5 εκατ. δολαρίων επειδή δολοφόνησε τους γονείς τους
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  • Ο Νικ Ράινερ απαγορεύεται από τον νόμο της Καλιφόρνιας να αποκτήσει πρόσβαση σε καταπίστευμα 1,5 εκατ. δολαρίων λόγω κατηγορίας δολοφονίας των γονιών του.
  • Ο νόμος περί δολοφόνων απαγορεύει σε πρόσωπο που δολοφονεί τον αποβιώσαντα να κληρονομήσει περιουσία ή οφέλη από αυτόν.
  • Το μερίδιο του Νικ στο καταπίστευμα θα μεταβιβαστεί στα αδέρφια του, Ρόμι και Τζέικ Ράινερ, σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα.
  • Η αίτηση του Νικ να χρησιμοποιήσει το καταπίστευμα για δικαστικά έξοδα απορρίφθηκε επειδή η χρήση των κεφαλαίων του από δολοφόνο θεωρείται μη αναστρέψιμη.
  • Ο Νικ, που έχει διαγνωστεί με σχιζοφρένεια, κατηγορείται για φόνο πρώτου βαθμού και δηλώνει αθώος, αντιμετωπίζοντας ποινή ισόβιας κάθειρξης ή θανατική ποινή.
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Αρνητική ήταν η απάντηση στο αίτημα του Νικ Ράινερ να αποκτήσει πρόσβαση στο καταπίστευμά του ύψους 1,5 εκατ. δολαρίων, προκειμένου να καλύψει τα δικαστικά έξοδα και τις αγορές του από το κυλικείο της φυλακής.

Ο διαχειριστής του καταπιστεύματος ισχυρίστηκε σε δικαστικά έγγραφα που κατατέθηκαν αυτή την εβδομάδα ότι ο «νόμος περί δολοφόνων» της Καλιφόρνιας εμποδίζει τον Νικ — ο οποίος έχει κατηγορηθεί για τη δολοφονία των γονιών του, Ρομπ και Μισέλ Ράινερ — να κληρονομήσει τα χρήματα.

Σύμφωνα με το Justia Law, ο νόμος απαγορεύει σε «πρόσωπο που δολοφονεί εγκληματικά και εκ προθέσεως τον αποβιώσαντα» να αποκτήσει πρόσβαση σε «περιουσία, δικαιώματα ή οφέλη βάσει διαθήκης του αποβιώσαντος ή καταπιστεύματος που δημιουργήθηκε από τον αποβιώσαντα ή προς όφελός του».

Το μερίδιό του θα μεταβιβαστεί στην αδελφή και τον αδελφό του, τη Ρόμι και τον Τζέικ Ράινερ.

Όπως εξήγησε η εκπρόσωπος της διαχειρίστριας, αν και ο Νικ θεωρείται αθώος εν αναμονή της δίκης για φόνο, η αποδέσμευση των κεφαλαίων προς αυτόν τώρα θα ήταν «μη αναστρέψιμη».

Τον Ιούνιο, ο Νικ, 32 ετών, ζήτησε πρόσβαση στο καταπίστευμα ύψους 1,5 εκατομμυρίου δολαρίων για να καλύψει τα δικαστικά του έξοδα, καθώς αντιμετωπίζει τις κατηγορίες για φόνο.

Ο σεναριογράφος της σειράς «Being Charlie» ανέφερε σε αίτησή του ότι έπρεπε να του καταβληθεί το μισό του καταπιστεύματος όταν θα συμπλήρωνε τα 30 του το 2023 και το άλλο μισό όταν θα συμπλήρωνε τα 35 το 2028.

Επειδή το καταπίστευμα είναι «αμετάκλητο», ο Νικ — στον οποίο έχει διαγνωστεί σχιζοφρένεια — ισχυρίστηκε στην αίτηση ότι ο διαχειριστής δεν έχει το δικαίωμα να παρακρατήσει κεφάλαια από έναν δικαιούχο, ακόμη και αν αυτός θεωρείται ανίκανος.

Ο Ρομπ και η Μισέλ βρέθηκαν μαχαιρωμένοι μέχρι θανάτου στο σπίτι τους στο Μπρέντγουντ της Καλιφόρνια τον περασμένο Δεκέμβριο. Ο μικρότερος γιος τους, ο Νικ, συνελήφθη και κατηγορήθηκε για δύο αδικήματα φόνου πρώτου βαθμού για τους θανάτους τους. Τον Φεβρουάριο, ο σεναριογράφος δήλωσε αθώος για τις κατηγορίες.

Ο Νικ αντιμετωπίζει μέγιστη ποινή ισόβιας κάθειρξης χωρίς δυνατότητα αναστολής ή τη θανατική ποινή.

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