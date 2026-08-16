Φωτιά τώρα στη Λάρισα – Πυκνοί καπνοί πάνω από την πόλη
Πυρκαγιά σε ξερά χόρτα στη λεωφόρο Καραμανλή
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Συναγερμός σήμανε το βράδυ της Κυριακής στη Λάρισα, καθώς φωτιά εκδηλώθηκε σε ξερά χόρτα στην περιοχή της λεωφόρου Καραμανλή.
Από το σημείο έχει υψωθεί πυκνός μαύρος καπνός, ο οποίος είναι ορατός από μεγάλη απόσταση, προκαλώντας ανησυχία στους κατοίκους της περιοχής, όπως μεταδίδει ο ιστότοπος larisanew.
Η πυρκαγιά καίει σε έκταση με ξερή βλάστηση, ενώ στο σημείο έχει κληθεί η Πυροσβεστική Υπηρεσία για την αντιμετώπιση του περιστατικού.
Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν περισσότερες πληροφορίες για την έκταση της φωτιάς, ενώ αναμένεται ενημέρωση για την πορεία της επιχείρησης κατάσβεσης.
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