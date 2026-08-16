Φωτιά τώρα στη Λάρισα – Πυκνοί καπνοί πάνω από την πόλη

Συναγερμός σήμανε το βράδυ της Κυριακής στη Λάρισα, καθώς φωτιά εκδηλώθηκε σε ξερά χόρτα στην περιοχή της λεωφόρου Καραμανλή.

Από το σημείο έχει υψωθεί πυκνός μαύρος καπνός, ο οποίος είναι ορατός από μεγάλη απόσταση, προκαλώντας ανησυχία στους κατοίκους της περιοχής, όπως μεταδίδει ο ιστότοπος larisanew.

Η πυρκαγιά καίει σε έκταση με ξερή βλάστηση, ενώ στο σημείο έχει κληθεί η Πυροσβεστική Υπηρεσία για την αντιμετώπιση του περιστατικού.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν περισσότερες πληροφορίες για την έκταση της φωτιάς, ενώ αναμένεται ενημέρωση για την πορεία της επιχείρησης κατάσβεσης.

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