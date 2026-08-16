Το έκανε ξανά: Πρωταθλητής Ευρώπης ο Απόστολος Χρήστου!

Ο Απόστολος Χρήστου έχει κάνει την Ευρώπη να παραμιλά! Ο Έλληνας κολυμβητής κατέκτησε ξανά το χρυσό μετάλλιο στα 100 μέτρα ύπτιο, στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα που διεξάγεται στο Παρίσι. Επαναλαμβάνοντας αυτό που είχε πετύχει στο Βελιγράδι το 2024.

Ο αργυρός Ολυμπιονίκης μας έκανε μια εκπληκτική κούρσα για να κάνει το back to back. Τερματίζοντας πρώτος μπροστά από τον Ιταλό, Τόμας Τσεκόν, με διαφορά ενός εκατοστού του δευτερολέπτου! Ο Έλληνας κολυμβητής έκανε χρόνο 52.27 και ο αντίπαλός του 52.28.

Ο Χρήστου έφτασε συνολικά τα εννέα μετάλλια σε Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα, εκ των οποίων τα τέσσερα χρυσά, ενώ στα 100μ. ύπτιο εξασφάλισε θέση στο βάθρο για έκτη συνεχόμενη διοργάνωση. Αρχής γενομένης από το 2016 στο Λονδίνο, ο 30χρονος κολυμβητής μετράει δύο χρυσά, ένα ασημένιο και τρία χάλκινα μετάλλια, με την Ελλάδα να είναι πλέον η τέταρτη δύναμη στο αγώνισμα στην ιστορία των Ευρωπαϊκών Πρωταθλημάτων, με τρία χρυσά, τρία ασημένια και τέσσερα χάλκινα μετάλλια.

Τα αποτελέσματα του τελικού στα 100μ. ύπτιο ανδρών:

1. Απόστολος Χρήστου (ΕΛΛΑΔΑ) 52.27

2. Τόμας Τσέκον (Ιταλία) 52.28

3. Πάβελ Σαμουσένκο (Ρωσία) 52.57

4. Γιάν Εντόι Μπρουάρ (Γαλλία) 52.71

5. Γκεόργκι Ιάκοβλεφ (Ρωσία) 52.73

6. Κσαβέρι Μάσιουκ (Πολωνία) 52.92

7. Μεουέν Τομάκ (Γαλλία) 53.47

8. Τζακ Σκέρι (Μ. Βρετανία) 53.65

Δείτε τον αγώνα του Απόστολου Χρήστου:

Οι πανηγυρισμοί της οικογένειάς του:

Οι δηλώσεις του Απόστολου Χρήστου: