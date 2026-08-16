Δήμαρχος Σαλαμίνας: «Το ζευγάρι εγκλωβίστηκε και κάηκε εκείνη τη στιγμή»

Ο Γιώργος Παναγόπουλος μιλά για την τραγωδία στα Περιστέρια, το πρόβλημα με τα 10.000 ακαθάριστα οικόπεδα και τη μέριμνα για τους πυρόπληκτους

Κυριάκος Κουζούμης, Επιμέλεια

Δήμαρχος Σαλαμίνας: «Το ζευγάρι εγκλωβίστηκε και κάηκε εκείνη τη στιγμή»
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Δύο θύματα, ένα ζευγάρι, βρέθηκαν νεκρά στην περιοχή Περιστέρια της Σαλαμίνας, πιθανόν εγκλωβισμένα στη φωτιά.
  • Η Σαλαμίνα αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα με περισσότερα από 10.000 ακαθάριστα αδόμητα οικόπεδα, που δυσκολεύουν τον έλεγχο των πυρκαγιών.
  • Ο δήμος Σαλαμίνας ενεργοποίησε σχέδιο έκτακτης ανάγκης για τη φροντίδα των πυρόπληκτων, με μεταφορά και φιλοξενία σε ασφαλή σημεία.
  • Δύο φέρι μποτ και λεωφορεία χρησιμοποιήθηκαν για την απομάκρυνση των κατοίκων από τις πληγείσες παραλίες προς το Δημαρχείο.
  • Στους πυρόπληκτους παρέχονται τροφή, νερό, πρώτες βοήθειες και ψυχολογική υποστήριξη από τον Ερυθρό Σταυρό.
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Για τις δραματικές εξελίξεις στο διπλό πύρινο μέτωπο της Σαλαμίνας, τις πρώτες πληροφορίες σχετικά με τα δύο θύματα, αλλά και την κινητοποίηση του δημοτικού μηχανισμού για τη φροντίδα των πυρόπληκτων, μίλησε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο δήμαρχος του νησιού, Γιώργος Θ. Παναγόπουλος.

Αναφερόμενος στην τραγωδία που εκτυλίχθηκε στην περιοχή Περιστέρια, ο κ. Παναγόπουλος επιβεβαίωσε πως, σύμφωνα με την πρώτη ενημέρωση, τα δύο θύματα ήταν ζευγάρι. «Εκεί βρέθηκε νεκρό ένα ζευγάρι, το οποίο φαίνεται να εγκλωβίστηκε και να κάηκε εκείνη τη στιγμή», δήλωσε χαρακτηριστικά, αναμένοντας τα επίσημα πορίσματα των Αρχών.

Το ακανθώδες ζήτημα των ακαθάριστων οικοπέδων

Κληθείς να σχολιάσει τις καταγγελίες που συνδέουν την έναρξη της πυρκαγιάς με ακαθάριστους χώρους, ο δήμαρχος παραδέχτηκε πως το πρόβλημα είναι οξύ στο νησί. Όπως τόνισε, στη Σαλαμίνα καταγράφονται περισσότερα από 10.000 αδόμητα οικόπεδα, χωρίς να υπολογίζονται οι αυλές κατοικιών, επισημαίνοντας με νόημα ότι «δυστυχώς δεν τα καθαρίζουν όλοι όπως θα έπρεπε».

Επιχείρηση φιλοξενίας και μεταφοράς των κατοίκων

Παράλληλα, ο δήμαρχος περιέγραψε το σχέδιο έκτακτης ανάγκης που τέθηκε σε εφαρμογή για την ανακούφιση όσων απομακρύνθηκαν από τις εστίες της φωτιάς.

Για την αποσυμφόρηση των παραλιών Σατερλί και Κολώνες επιστρατεύτηκαν δύο φέρι μποτ, τα οποία μετέφεραν τους εγκλωβισμένους πολίτες στο πορθμείο της Φανερωμένης. Εκεί περίμεναν λεωφορεία του τοπικού ΚΤΕΛ για να μεταφέρουν τον κόσμο στο Δημαρχείο, όπου διαμορφώθηκε ειδική δημοτική αίθουσα υποδοχής. Στους πληγέντες παρασχέθηκαν τροφή και νερό, ενώ κλιμάκιο του Ερυθρού Σταυρού βρέθηκε στο σημείο προσφέροντας τις πρώτες βοήθειες και ψυχολογική υποστήριξη.

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