Συγκλονιστική σκηνή: Νεαρός στρατιώτης ολομόναχος στο πλήθος - Η ανέλπιστη αγκαλιά που έφερε δάκρυα

Συγκίνησε χιλιάδες το βίντεο με τον ολομόναχο στρατιώτη η οικογένεια του οποίου απουσίασε από την τελετή λήξης εκπαιδευτικού προγράμματος του στρατού της Ινδονησίας

Δέσποινα Σοφιανίδου, Επιμέλεια

Συγκλονιστική σκηνή: Νεαρός στρατιώτης ολομόναχος στο πλήθος - Η ανέλπιστη αγκαλιά που έφερε δάκρυα
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Σε τελετή λήξης εκπαιδευτικού προγράμματος του ινδονησιακού στρατού, ένας νεαρός στρατιώτης βρέθηκε μόνος χωρίς την παρουσία οικογένειας.
  • Ο διοικητής της μονάδας παρατήρησε την απομόνωση του στρατιώτη και τον αγκάλιασε για να τον παρηγορήσει.
  • Η συγκινητική αυτή χειρονομία οδήγησε τον στρατιώτη σε δάκρυα και αναγνώριση της ηθικής υποστήριξης από τον διοικητή.
  • Η πράξη του διοικητή έλαβε θετικά σχόλια για την έννοια της εκτίμησης και της ανθρώπινης υποστήριξης σε δύσκολες στιγμές.
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Ένα βίντεο έχει αγγίξει τις καρδιές των χρηστών στα κοινωνικά δίκτυα.

Στην τελετή λήξης ενός εκπαιδευτικού προγράμματος για τον ινδονησιακό στρατό, που δείχνει έναν νεαρό στρατιώτη να στέκεται μόνος ενώ οι συνάδελφοί του γιόρταζαν την αποφοίτησή τους με τις οικογένειες και τους συγγενείς τους.

Σύμφωνα με όσα κατέγραψε η κάμερα, ο στρατιώτης φαινόταν να είναι απομονωμένος μέσα στο πλήθος, ενώ οι υπόλοιποι απόφοιτοι αντάλλασσαν αγκαλιές και συγχαρητήρια με τις οικογένειές τους, χωρίς να εμφανιστεί κανένα μέλος της οικογένειάς του δίπλα του, και χωρίς να γνωρίζουν τους λόγους της απουσίας τους την πολυαναμενόμενη αυτή ημέρα.

Ο διοικητής της μονάδας παρατήρησε τον στρατιώτη να στέκεται μόνος του, οπότε πήγε κατευθείαν κοντά του και τον αγκάλιασε σε μια συγκινητική ανθρωπιστική σκηνή. Ο στρατιώτης προσπάθησε στην αρχή να κρατηθεί, αλλά σύντομα τον κυρίευσε η συγκίνηση και ξέσπασε σε κλάματα καθώς βρισκόταν στην αγκαλιά του διοικητή του, ο οποίος συνέχισε να τον αγκαλιάζει και να τον παρηγορεί.

Οι έπαινοι για τη συμπεριφορά του διοικητή έπεσαν βροχή, θεωρώντας ότι αυτή η χειρονομία έφερε τις έννοιες της ηθικής υποστήριξης και εκτίμησης, ειδικά σε μια στιγμή που ο στρατιώτης είχε απόλυτη ανάγκη από κάποιον να μοιραστεί τη χαρά του.

Δείτε το συγκλονιστικό βίντεο

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