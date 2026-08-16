Ο Πούτιν μετακινεί πολεμικά πλοία στη Βαλτική Θάλασσα, εν μέσω απειλών για αντίμετρα στην Ευρώπη

Η μετακίνηση αυτή πραγματοποιείται, εν μέσω των απειλών του Κρεμνλίνου προς την Ευρώπη με αντίμετρα λόγω των κυρώσεων κατά του ρωσικού «σκιώδους στόλου»

Δέσποινα Σοφιανίδου, Επιμέλεια

Ο Πούτιν μετακινεί πολεμικά πλοία στη Βαλτική Θάλασσα, εν μέσω απειλών για αντίμετρα στην Ευρώπη
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Η Ρωσία μετακινεί στη Βαλτική Θάλασσα τη φρεγάτα «Admiral Kasatonov» και το αντιτορπιλικό «Admiral Levchenko» από τον Βόρειο Στόλο.
  • Η φρεγάτα «Admiral Kasatonov», σε υπηρεσία από το 2020, μπορεί να εκτοξεύει πυραύλους «Kalibr» και «Zircon» και είναι ένα από τα πιο σύγχρονα ρωσικά πλοία.
  • Το αντιτορπιλικό «Admiral Levchenko», σε υπηρεσία από το 1988, διαθέτει συστήματα αεροπορικής άμυνας, τορπίλες και ελικόπτερα για καταδίωξη υποβρυχίων.
  • Η μετακίνηση πλοίων γίνεται εν μέσω απειλών του Κρεμλίνου προς την Ευρώπη ως αντίμετρο στις κυρώσεις κατά του ρωσικού «σκιώδους στόλου».
  • Ο Πούτιν κατηγόρησε τα ευρωπαϊκά κράτη για πειρατεία λόγω των ελέγχων στα ρωσικά πλοία και προειδοποίησε για αντίποινα.
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Η σύγχρονη φρεγάτα κατευθυνόμενων πυραύλων «Admiral Kasatonov» του Βόρειου Στόλου της Ρωσίας, έφτασε στη Βαλτική Θάλασσα, λίγες μόλις ημέρες μετά την άφιξη του αντιτορπιλικού «Admiral Levchenko», σύμφωνα με το γερμανικό «Kieler Nachrichten».

Η μετακίνηση αυτή πραγματοποιείται, εν μέσω των απειλών του Κρεμνλίνου προς την Ευρώπη με αντίμετρα λόγω των κυρώσεων κατά του ρωσικού «σκιώδους στόλου».

Με το «Admiral Kasatonov», η Μόσχα στέλνει ένα από τα πιο σύγχρονα πολεμικά πλοία της στη Βαλτική Θάλασσα.

Η φρεγάτα, η οποία τέθηκε σε υπηρεσία μόλις το 2020, ανήκει στην κλάση «Admiral Gorschkov» και, σύμφωνα με ρωσικές πληροφορίες, μπορεί να εκτοξεύει πυραύλους «Kalibr» και «Zircon». Πρόσφατα είχε αναλάβει αποστολή ασφάλειας και συνοδείας ρωσικών φορτηγών στη Μεσόγειο και στη Μάγχη.

Ήδη στα τέλη Ιουλίου, η Ρωσία είχε μεταφέρει το αντιτορπιλικό «Admiral Levchenko» από τον Βόρειο Στόλο στη Βαλτική Θάλασσα. Το πολεμικό πλοίο, μήκους άνω των 160 μέτρων, βρίσκεται σε υπηρεσία από το 1988 και σχεδιάστηκε αρχικά για την καταδίωξη υποβρυχίων. Διαθέτει συστήματα αεροπορικής άμυνας, τορπίλες, πυροβόλα οπλισμού καθώς και ελικόπτερα επί του σκάφους.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν επίσημες πληροφορίες από τη Μόσχα σχετικά με τους λόγους της μετακίνησης. Ωστόσο, η Ρωσία χρησιμοποιεί εντατικά εδώ και μήνες πολεμικά πλοία για να συνοδεύει δεξαμενόπλοια και φορτηγά πλοία του αμφιλεγόμενου «σκιώδους στόλου».

Μόλις πριν από λίγες ημέρες, ο Πούτιν απείλησε τα ευρωπαϊκά κράτη που λαμβάνουν μέτρα κατά του ρωσικού «σκιώδους στόλου». Οι έλεγχοι των δυτικών κρατών δεν είναι «τίποτα άλλο παρά πειρατεία και λεηλασίες», δήλωσε, προειδοποιώντας ότι η Ρωσία θα αντιδράσει με «αντίστοιχα μέτρα».

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