Στενά του Ορμούζ: Οι ΗΠΑ ανακατεύθυναν 125 εμπορικά πλοία στο πλαίσιο του αποκλεισμού του Ιράν

Snapshot Η αμερικανική Κεντρική Διοίκηση (CENTCOM) έχει ανακατευθύνει 125 εμπορικά πλοία στο πλαίσιο του ναυτικού αποκλεισμού των ιρανικών λιμανιών.

Ο ναυτικός αποκλεισμός αποτελεί βασικό εργαλείο πίεσης των ΗΠΑ για τον περιορισμό των ιρανικών εξαγωγών πετρελαίου.

Οι ΗΠΑ και το Ιράν συζητούν πιθανή σταδιακή συμφωνία που θα συνδέει την άρση του αποκλεισμού με την ελεύθερη ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ.

Η Τεχεράνη καταγγέλλει ότι ο αμερικανικός αποκλεισμός πλήττει όχι μόνο την ιρανική οικονομία αλλά και το διεθνές εμπόριο και τις ενεργειακές αγορές.

Τα Στενά του Ορμούζ παραμένουν κεντρικό σημείο αντιπαράθεσης μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης. Snapshot powered by AI

Στην ανακατεύθυνση 125 εμπορικών πλοίων έχει προχωρήσει η αμερικανική Κεντρική Διοίκηση (CENTCOM), καθώς συνεχίζεται η εφαρμογή του ναυτικού αποκλεισμού των ιρανικών λιμανιών.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της CENTCOM, οι αμερικανικές δυνάμεις παρενέβησαν στην πορεία των πλοίων προκειμένου να διασφαλίσουν, όπως αναφέρει, τη συμμόρφωση με τον αποκλεισμό.

Σε ανάρτησή της στο Χ, η CENTCOM δημοσίευσε εικόνες από το αεροπλανοφόρο USS George H.W. Bush, το οποίο πλέει στην Αραβική Θάλασσα στο πλαίσιο των επιχειρήσεων επιτήρησης και εφαρμογής των αμερικανικών μέτρων.

Συνεχίζεται η πίεση προς την Τεχεράνη

Ο ναυτικός αποκλεισμός αποτελεί βασικό μέρος της οικονομικής πίεσης που ασκεί η Ουάσιγκτον στο Ιράν και έχει περιορίσει σημαντικά τις ιρανικές εξαγωγές πετρελαίου. Παράλληλα, οι ΗΠΑ και το Ιράν έχουν συζητήσει το ενδεχόμενο σταδιακής συμφωνίας, η οποία θα μπορούσε να συνδέσει την άρση του αποκλεισμού με την αποκατάσταση της ελεύθερης ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ.

Η Τεχεράνη, από την πλευρά της, υποστηρίζει ότι ο αμερικανικός αποκλεισμός δεν πλήττει μόνο την ιρανική οικονομία, αλλά προκαλεί ευρύτερες επιπτώσεις στο διεθνές εμπόριο και στις ενεργειακές αγορές.

Οι εξελίξεις στη ναυσιπλοΐα παραμένουν στο επίκεντρο, καθώς τα Στενά του Ορμούζ εξακολουθούν να αποτελούν βασικό σημείο της αντιπαράθεσης ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και την Τεχεράνη.