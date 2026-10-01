Στενά του Ορμούζ: Οι ΗΠΑ ανακατεύθυναν 125 εμπορικά πλοία στο πλαίσιο του αποκλεισμού του Ιράν

Η Τεχεράνη καταγγέλλει ότι τα μέτρα πλήττουν την ίδια αλλά και τη διεθνή οικονομία.

Γιάννης Φιλιππάκος

Στενά του Ορμούζ: Οι ΗΠΑ ανακατεύθυναν 125 εμπορικά πλοία στο πλαίσιο του αποκλεισμού του Ιράν
ΚΟΣΜΟΣ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Η αμερικανική Κεντρική Διοίκηση (CENTCOM) έχει ανακατευθύνει 125 εμπορικά πλοία στο πλαίσιο του ναυτικού αποκλεισμού των ιρανικών λιμανιών.
  • Ο ναυτικός αποκλεισμός αποτελεί βασικό εργαλείο πίεσης των ΗΠΑ για τον περιορισμό των ιρανικών εξαγωγών πετρελαίου.
  • Οι ΗΠΑ και το Ιράν συζητούν πιθανή σταδιακή συμφωνία που θα συνδέει την άρση του αποκλεισμού με την ελεύθερη ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ.
  • Η Τεχεράνη καταγγέλλει ότι ο αμερικανικός αποκλεισμός πλήττει όχι μόνο την ιρανική οικονομία αλλά και το διεθνές εμπόριο και τις ενεργειακές αγορές.
  • Τα Στενά του Ορμούζ παραμένουν κεντρικό σημείο αντιπαράθεσης μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης.
Snapshot powered by AI

Στην ανακατεύθυνση 125 εμπορικών πλοίων έχει προχωρήσει η αμερικανική Κεντρική Διοίκηση (CENTCOM), καθώς συνεχίζεται η εφαρμογή του ναυτικού αποκλεισμού των ιρανικών λιμανιών.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της CENTCOM, οι αμερικανικές δυνάμεις παρενέβησαν στην πορεία των πλοίων προκειμένου να διασφαλίσουν, όπως αναφέρει, τη συμμόρφωση με τον αποκλεισμό.

Σε ανάρτησή της στο Χ, η CENTCOM δημοσίευσε εικόνες από το αεροπλανοφόρο USS George H.W. Bush, το οποίο πλέει στην Αραβική Θάλασσα στο πλαίσιο των επιχειρήσεων επιτήρησης και εφαρμογής των αμερικανικών μέτρων.

Συνεχίζεται η πίεση προς την Τεχεράνη

Ο ναυτικός αποκλεισμός αποτελεί βασικό μέρος της οικονομικής πίεσης που ασκεί η Ουάσιγκτον στο Ιράν και έχει περιορίσει σημαντικά τις ιρανικές εξαγωγές πετρελαίου. Παράλληλα, οι ΗΠΑ και το Ιράν έχουν συζητήσει το ενδεχόμενο σταδιακής συμφωνίας, η οποία θα μπορούσε να συνδέσει την άρση του αποκλεισμού με την αποκατάσταση της ελεύθερης ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ.

Η Τεχεράνη, από την πλευρά της, υποστηρίζει ότι ο αμερικανικός αποκλεισμός δεν πλήττει μόνο την ιρανική οικονομία, αλλά προκαλεί ευρύτερες επιπτώσεις στο διεθνές εμπόριο και στις ενεργειακές αγορές.

Οι εξελίξεις στη ναυσιπλοΐα παραμένουν στο επίκεντρο, καθώς τα Στενά του Ορμούζ εξακολουθούν να αποτελούν βασικό σημείο της αντιπαράθεσης ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και την Τεχεράνη.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
02:58ΕΛΛΑΔΑ

Λεωφόρος Κηφισού: Σε ισχύ οι προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

02:34ΕΡΓΑΣΙΑ

58η Ημέρα Καριέρας: Τουλάχιστον 120 επιχειρήσεις προσφέρουν περισσότερες από 3.000 θέσεις εργασίας

02:10ΚΟΣΜΟΣ

Στενά του Ορμούζ: Οι ΗΠΑ ανακατεύθυναν 125 εμπορικά πλοία στο πλαίσιο του αποκλεισμού του Ιράν

01:56ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ για Ιράν: Ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων πληγμάτων – «Θα τελειώσει πολύ σύντομα»

01:32ΚΟΣΜΟΣ

ΕΕ - Καναδάς: Πιο κοντά σε «νέα συμμαχία» – Συμφωνίες για ψηφιακό εμπόριο, ενέργεια και πρώτες ύλες

01:10ΚΟΣΜΟΣ

Συρία: Επτά νεκροί και τέσσερις τραυματίες από επίθεση ενόπλων σε λεωφορείο στην επαρχία Χομς

00:46ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Wall Street: Μικτό κλείσιμο με απώλειες για Dow και S&P 500 – Στο «πράσινο» ο Nasdaq

00:24ΚΟΣΜΟΣ

«Ψάχνετε σε λάθος κατεύθυνση»: Ο Αραγτσί απορρίπτει τη βρετανική κατηγορία για εμπλοκή του Ιράν στο περιστατικό στη στρατιωτική βάση RAF Fairford

23:59ΕΛΛΑΔΑ

Αναστάτωση στο κέντρο του Ηρακλείου – Αστυνομικοί της ΔΙ.ΑΣ. χώρισαν ζευγάρι

23:51ΕΛΛΑΔΑ

«Γιατί η ιστορική μνήμη δεν πρέπει να περιορίζεται στα βιβλία»: Εγκαινιάστηκε μνημείο για τους πρόσφυγες του 1922 στο ΑΠΘ

23:43ΚΟΣΜΟΣ

Δραματικές στιγμές στον αέρα - Νετανιάχου: «Ήρωας» ο πιλότος που απέτρεψε τη συντριβή του Flydubai με 174 επιβάτες

23:37ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο ατύχημα στο Ρέθυμνο: Στο νοσοκομείο ένας 24χρονος

23:32ΚΟΣΜΟΣ

Άνδρας άνοιξε πυρ κατά συναδέλφων του σε κατάστημα στη Βιρτζίνια - Τρεις νεκροί, ανάμεσά τους και ο δράστης που αυτοκτόνησε

23:28ΕΛΛΑΔΑ

Πανσέληνος Οκτωβρίου 2026: Πότε θα δούμε το «Φεγγάρι του Κυνηγού»

23:22ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στυλιανίδης για «καλαμοκαβαλάρηδες στη ΝΔ: Υπάρχουν μεμονωμένες συμπεριφορές

23:19ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία: Έκτακτη άφιξη κρουαζιερόπλοιου στα Χανιά με 2.841 επιβάτες

23:16ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR - Βιλερμπάν 102-79: Σαρωτικός, κατοστάρα και τώρα Μακάμπι

23:10ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Αυτοκίνητο προσέκρουσε σε κολώνα ηλεκτροδότησης και αναποδογύρισε - Δύο συλλήψεις

23:01ΚΟΣΜΟΣ

Πυροβολισμοί έξω από λύκειο στη Νεμπράσκα - Ένας τραυματίας

23:00ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Δήλωση βόμβα του Ρονάλντο: «Θα πω την αλήθεια στον πορτογαλικό λαό για τους λόγους της αποχώρησής μου από την Εθνική»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
22:52ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Στο στόχαστρο η Κρήτη, τι προβλέπεται για την Αττική – Τι δείχνουν ECMWF και ICON

17:26LIFESTYLE

The Voice: Η επίσημη ανακοίνωση για το αφιέρωμα στον Γιώργο Μαζωνάκη

21:53ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ - Θρίλερ με την εκτέλεση της Κρίστα Πάικ - «Πάγωσε» μία ώρα πριν από τη θανατηφόρα ένεση

23:28ΕΛΛΑΔΑ

Πανσέληνος Οκτωβρίου 2026: Πότε θα δούμε το «Φεγγάρι του Κυνηγού»

14:05LIFESTYLE

Δύσκολες ώρες για τη Χρυσούλα Διαβάτη - Σε κατατονία η αγαπημένη ηθοποιός

23:43ΚΟΣΜΟΣ

Δραματικές στιγμές στον αέρα - Νετανιάχου: «Ήρωας» ο πιλότος που απέτρεψε τη συντριβή του Flydubai με 174 επιβάτες

09:39ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται πολική αέρια μάζα και συνθήκες Νοεμβρίου - Πότε θα «χτυπήσει» την Ελλάδα

14:55ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ρύθμιση χρεών: Αυξάνονται σε 120 οι 72 δόσεις για σε Δημόσιο και ασφαλιστικά ταμεία – Μέχρι πότε οι αιτήσεις, στα €30 η ελάχιστη καταβολή

05:26ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 30 Σεπτεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

08:37ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι είναι τα κύματα Kelvin και πώς μπορεί να αλλάξουν τον φετινό χειμώνα στην Ελλάδα

18:30LIFESTYLE

Ριφιφί: Το μεγάλο φινάλε, απόψε, στον ALPHA

14:34ΚΟΣΜΟΣ

Σκληρό βίντεο: Ο συγκυβερνήτης του Boeing 737 μαχαιρωμένος μέσα στο αεροσκάφος της flydubai

23:00ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Δήλωση βόμβα του Ρονάλντο: «Θα πω την αλήθεια στον πορτογαλικό λαό για τους λόγους της αποχώρησής μου από την Εθνική»

20:47ΚΟΣΜΟΣ

Ο Νετανιάχου αγκάλιασε τον ματωμένο επιβάτη που έσωσε την πτήση της Flydubai: «Βλέπω μπροστά μου ένα λιοντάρι» - Η συγκλονιστική περιγραφή του τι συνέβη στο πιλοτήριο

19:17ΕΛΛΑΔΑ

Ώρες κοινής ησυχίας: Αλλάζουν από αύριο - Τι ισχύει για το χειμερινό ωράριο

20:44ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Πατέρας ενός αγοριού ο 36χρονος που σκοτώθηκε σε πηγάδι με νερό

18:44ΕΛΛΑΔΑ

Πράσινο για 20.870 προσλήψεις στο Δημόσιο το 2027: Πώς θα κατανεμηθούν οι θέσεις – Δείτε πίνακα

21:03ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Διαπόμπευσαν γυναίκα - Άφηναν σε οχήματα χαρτί με τα στοιχεία της

22:16ΕΛΛΑΔΑ

Οικογένεια Μαζωνάκη: « Δεν έχουμε δύναμη για λόγια, πονάμε για το παιδί μας - Παρακολουθούμε τις εξελίξεις»

11:39ΕΛΛΑΔΑ

Ιωάννα Γάκα: Πόσα χρήματα βρέθηκαν στον λογαριασμό της - Έκανε ξεχωριστή δήλωση από τον Θεοδωρόπουλο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ