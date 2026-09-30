Στυλιανίδης για «καλαμοκαβαλάρηδες στη ΝΔ: Υπάρχουν μεμονωμένες συμπεριφορές

Snapshot Ο Ευριπίδης Σλιανίδης χαρακτήρισε τις αναφορές περί «καλαμοκαβαλάρηδων» στη ΝΔ ως μεμονωμένες συμπεριφορές που δεν αντιπροσωπεύουν συνολικά την κυβέρνηση.

Υπάρχουν μεμονωμένες αρνητικές συμπεριφορές όχι μόνο υπουργών, αλλά και διοικητικών στελεχών και προέδρων οργανισμών.

Υποστήριξε ότι τέτοιες συμπεριφορές πρέπει να απομονώνονται και τα στελέχη να συμμορφώνονται με τους γενικούς κανόνες που έθεσε ο πρωθυπουργός.

Ανέφερε ότι μερικά στελέχη είναι άπειρα και ίσως προκαλούν θόρυβο χωρίς να έχουν ενσυναίσθηση των συνεπειών.

Πήρε αποστάσεις από τις δηλώσεις του υπουργού Δικαιοσύνης Γιώργου Φλωρίδη για το θέμα των Τεμπών. Snapshot powered by AI

Αιχμές για συμπεριφορές στελεχών στο εσωτερικό της ΝΔ άφησε ο Ευριπίδης Στυλιανίδης, κληθείς να σχολιάσει τις επικριτικές αναφορές στην κυβερνητική παράταξη περί «καλαμοκαβαλάρηδων».

Ο βουλευτής της ΝΔ ξεκαθάρισε ότι πρόκειται για μεμονωμένες περιπτώσεις που δεν χαρακτηρίζουν συνολικά την κυβέρνηση.

«Η συνολική εικόνα της κυβέρνησης δεν είναι αυτό. Υπάρχουν όμως, όπως μέσα σε έναν κήπο τα αγκάθια και τα λουλούδια, σε μια μεγάλη παράταξη υπάρχουν κάποιοι που είναι έτσι και κάποιοι που είναι αλλιώς» είπε ο Ευριπίδης Στυλιανίδης σε συνέντευξή του στο ACTION 24, απαντώντας σε ερώτηση για «καμοκαβαλάρηδες» στη ΝΔ.

Ειδικότερα, ο κ. Στυλιανίδης υποστήριξε ότι υπάρχουν μεμονωμένες συμπεριφορές, όχι μόνο υπουργών, αλλά και διοικητικών στελεχών κα προέδρων οργανισμών κ.λπ. που δεν βγάζουν την καλύτερη δυνατή εικόνα.

Ο κ. Στυλιανίδης αναφέρθηκε και στην τοποθέτηση της Ντόρας Μπακογιάννη για το ίδιο ζήτημα, χαρακτηρίζοντας σωστή την επισήμανσή της ότι τέτοιου είδους συμπεριφορές πρέπει να απομονώνονται και τα στελέχη να προσαρμόζονται στους γενικούς κανόνες που περιέγραψε ο πρωθυπουργός κατά τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου.

«Γιατί είναι προκλητικό έναντι μιας κοινωνίας που δοκίμαζεται, ακόμη και έναντι ενός δικτύου στελεχών που αγωνίζεται χρόνια για να υποστηρίξει ένα αξιακό σύστημα» υποστήριξε.

Ο βουλευτής της ΝΔ τοποθετήθηκε επίσης για δηλώσεις στελεχών του κόμματος που έχουν προκαλέσει αντιδράσεις.

«Υπάρχουν κάποιοι άπειροι συνάδελφοι που μπορεί να πουν μια κουβέντα παραπάνω και πολλές φορές δεν έχουν και ενσυναίσθηση τι θόρυβο μπορεί να προκαλέσει» σημείωσε.

Ωστόσο, έσπευσε να προσθέτει ότι «υπάρχουν και κάποιοι που κατά λάθος βγάζουν έναν χαρακτήρα ο οποίος δεν έχει καμία σχέση με τη ΝΔ του Κωνσταντίνου Καραμανλή».

Παράλληλα, ο κ. Στυλιανίδης πήρε αποστάσεις από τις δηλώσεις του υπουργού Δικαιοσύνης Γιώργου Φλωρίδη για τα Τέμπη.