Αναστάτωση στο κέντρο του Ηρακλείου – Αστυνομικοί της ΔΙ.ΑΣ. χώρισαν ζευγάρι

Ένα έντονο επεισόδιο, το οποίο προκάλεσε μεγάλη αναστάτωση στην περιοχή των Λιονταρίων στο Ηράκλειο, κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν οι αστυνομικές Αρχές.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ένα ζευγάρι ενώ βρισκόταν στο σημείο ξεκίνησε να διαπληκτίζεται έντονα, με την κατάσταση όσο περνάει η ώρα να κλιμακώνεται.

Διαβάστε τη συνέχεια στο daynight.gr