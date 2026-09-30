Καιρός: Στο στόχαστρο η Κρήτη, τι προβλέπεται για την Αττική – Τι δείχνουν ECMWF και ICON

Snapshot Η Κρήτη βρίσκεται στο επίκεντρο της κακοκαιρίας με σημαντικά ύψη βροχής και πλημμυρικό κίνδυνο μέχρι την Κυριακή 4 Οκτωβρίου.

Τα προγνωστικά μοντέλα ECMWF και ICON συμφωνούν για υψηλές βροχοπτώσεις στην Κρήτη, με αθροιστικά ύψη που μπορεί να ξεπεράσουν τα 250-350 mm τοπικά.

Η Αττική εμφανίζει ήδη βροχές και αναμένεται νέα επιδείνωση από την Παρασκευή, με ενισχυμένους ανέμους και τοπικές βροχές.

Εκτός από Κρήτη και Αττική, η κακοκαιρία επηρεάζει και περιοχές όπως η Εύβοια, η ανατολική Στερεά Ελλάδα, η ανατολική Πελοπόννησος, οι Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα.

Η Πολιτική Προστασία καλεί τους πολίτες να τηρούν οδηγίες προστασίας και να αποφεύγουν τη διέλευση από χειμάρρους και ρέματα λόγω των θυελλωδών ανέμων και ισχυρών βροχών. Snapshot powered by AI

Νέα επιδείνωση του καιρού βρίσκεται σε εξέλιξη, με την Κρήτη να βρίσκεται στο επίκεντρο των ισχυρότερων φαινομένων, ενώ βροχές έχουν ήδη εκδηλωθεί στην Αττική.

Τα προγνωστικά μοντέλα ECMWF και ICON-EU συγκλίνουν στην εκτίμηση για σημαντικά ύψη βροχής στην Κρήτη, την ώρα που η κακοκαιρία επηρεάζει και άλλες περιοχές της ανατολικής και νότιας Ελλάδας.

Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία έχει εκδώσει Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων, προειδοποιώντας για ισχυρές βροχές και καταιγίδες, κυρίως στην Κρήτη, καθώς και για πολύ ισχυρούς έως θυελλώδεις ανέμους στο Αιγαίο.

Κρήτη: Στο επίκεντρο της κακοκαιρίας

Η Κρήτη είναι η περιοχή που αναμένεται να δεχθεί το μεγαλύτερο όγκο των φαινομένων, με τον κρατικό μηχανισμό να βρίσκεται σε κατάσταση Red Code έως και την Κυριακή 4 Οκτωβρίου, λόγω του αυξημένου κινδύνου από ισχυρές βροχοπτώσεις και πλημμυρικά φαινόμενα.

Από το βράδυ της Τετάρτης έως και το πρωί της Κυριακής προβλέπονται βροχές και καταιγίδες, κυρίως στα βόρεια και βορειοδυτικά του νησιού, οι οποίες κατά διαστήματα θα είναι ισχυρές.

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στους νομούς Χανίων και Ρεθύμνου, όπου τα φαινόμενα αναμένεται να είναι εντονότερα.

Παράλληλα, στα ανατολικά και νότια τμήματα της Κρήτης θα πνέουν πολύ ισχυροί έως θυελλώδεις βόρειοι και βορειοανατολικοί άνεμοι, ενώ στο Αιγαίο οι εντάσεις θα φτάνουν τοπικά τα 8 έως 9 μποφόρ.

Τι δείχνουν ECMWF και ICON

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα τελευταία προγνωστικά δεδομένα από τα μοντέλα ECMWF και ICON-EU, τα οποία συμφωνούν ως προς τη βασική εικόνα της κακοκαιρίας: η Κρήτη βρίσκεται στη ζώνη όπου αναμένονται τα σημαντικότερα ύψη βροχής.

Για την Πέμπτη 1 Οκτωβρίου, τα δύο μοντέλα δίνουν κατά τόπους πολύ υψηλές αθροιστικές ποσότητες βροχής, με το ICON-EU να προσεγγίζει σε ορισμένα σημεία της Κρήτης τα 100 mm, ενώ το ECMWF κινείται επίσης σε υψηλά επίπεδα.

Στα προγνωστικά σενάρια για το σύνολο της κακοκαιρίας έως την Κυριακή εμφανίζονται ακόμη μεγαλύτερα αθροιστικά ύψη σε τμήματα του νησιού, με ορισμένα σενάρια να προσεγγίζουν ή και να ξεπερνούν τοπικά τα 250-350 mm.

Οι ακριβείς ποσότητες, ωστόσο, παραμένουν αντικείμενο επικαιροποίησης, καθώς ακόμη και μικρές μετατοπίσεις του συστήματος μπορούν να διαφοροποιήσουν σημαντικά το ύψος της βροχής που θα δεχθεί κάθε περιοχή.

Αττική: Βροχές και νέα επιδείνωση από την Παρασκευή

Διαφορετική είναι η εικόνα στην Αττική, όπου τα φαινόμενα είναι ηπιότερα σε σχέση με την Κρήτη, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι απουσιάζουν οι αξιόλογες βροχές.

Ήδη από την Τετάρτη σημειώθηκαν βροχοπτώσεις σε αρκετές περιοχές του λεκανοπεδίου. Σύμφωνα με τις μετρήσεις που είχαν καταγραφεί έως το μεσημέρι, στα Βριλήσσια καταγράφηκαν 27,8 mm βροχής ανά ώρα, ενώ στο Χαλάνδρι 15 mm ανά ώρα.

Την Πέμπτη αναμένονται νεφώσεις με τοπικές βροχές στην Αττική, ενώ οι άνεμοι θα παραμείνουν ενισχυμένοι.

Η εικόνα αναμένεται να μεταβληθεί εκ νέου από την Παρασκευή, καθώς προβλέπεται επιστροφή των βροχοπτώσεων. Η ένταση και η ακριβής κατανομή των φαινομένων θα εξαρτηθούν από την εξέλιξη του συστήματος και τα νεότερα προγνωστικά δεδομένα.

Ποιες άλλες περιοχές επηρεάζονται

Πέρα από την Κρήτη και την Αττική, το κύμα κακοκαιρίας επηρεάζει την Εύβοια, την ανατολική Στερεά Ελλάδα, την ανατολική Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα.

Τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες αναμένονται κυρίως στις περιοχές που βρίσκονται στο ανατολικό και νότιο τμήμα της χώρας, ενώ στην Εύβοια τα προγνωστικά μοντέλα δίνουν επίσης σημαντικά αθροιστικά ύψη βροχής.

Η εξέλιξη έως την Κυριακή

Η Πέμπτη 1 Οκτωβρίου αναμένεται να είναι μία από τις ημέρες με τη μεγαλύτερη ένταση των φαινομένων, ιδιαίτερα στην Κρήτη. Οι ισχυρότερες βροχές και καταιγίδες θα εντοπίζονται κυρίως στα βόρεια και βορειοδυτικά του νησιού.

Την Παρασκευή τα φαινόμενα θα συνεχιστούν στην Κρήτη και σε περιοχές της ανατολικής και νότιας Ελλάδας, ενώ το Σαββατοκύριακο η κακοκαιρία αναμένεται να επιμείνει, κατά διαστήματα, στην Κρήτη.

Οι πολίτες, ιδιαίτερα στις περιοχές όπου προβλέπονται ισχυρά φαινόμενα, καλούνται να ακολουθούν τις οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας, να αποφεύγουν τη διέλευση από χειμάρρους και ρέματα και να λαμβάνουν μέτρα προστασίας από τις ισχυρές βροχές και τους θυελλώδεις ανέμους.

Οι οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας προς τους πολίτες

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας καλεί τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να λάβουν μέτρα αυτοπροστασίας.

Συστήνεται:

να ασφαλίσουν αντικείμενα που μπορεί να παρασυρθούν από τους ισχυρούς ανέμους,

να ελέγξουν ότι λούκια και υδρορροές λειτουργούν κανονικά,

να αποφεύγουν τη διέλευση από χειμάρρους και ρέματα κατά τη διάρκεια και μετά τις καταιγίδες,

να αποφεύγουν υπαίθριες δραστηριότητες σε περιοχές με έντονα φαινόμενα,

να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών.

Τι πρέπει να προσέξουν σε περίπτωση κεραυνών

Σε περίπτωση έντονης κεραυνικής δραστηριότητας, οι πολίτες καλούνται:

να μην κρατούν ηλεκτρικές συσκευές ή τηλέφωνα,

να αποφεύγουν την επαφή με υδραυλικές εγκαταστάσεις,

να παραμένουν μέσα σε κτίριο ή αυτοκίνητο,

να αποφεύγουν δέντρα, μεταλλικές κατασκευές και σημεία κοντά σε νερό.

Οι πολίτες μπορούν να ενημερώνονται για την εξέλιξη των φαινομένων από τα δελτία καιρού της ΕΜΥ και τις ανακοινώσεις της Πολιτικής Προστασίας.

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