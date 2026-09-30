Ρόδος: Επακούμβηση κρουαζιερόπλοιου με καταμαράν - Δεν αναφέρθηκε τραυματισμός

Έσπασαν κάβοι του κρουαζιερόπλοιου «Scarlet Lady» στο λιμάνι της Ρόδου

Ζωή Μακρυγιάννη, Επιμέλεια

Ρόδος: Επακούμβηση κρουαζιερόπλοιου με καταμαράν - Δεν αναφέρθηκε τραυματισμός
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Το κρουζιερόπλο «Scarlet Lady υπέστη θραύση κάβων και ήρθε σε επαφή με το καταμαράν «King of Rhodes» στο λιμάνι της Ρόδου.
  • Το «Scarlet Lady» κατέπλευσε μία ημέρα νωρίτερα λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών.
  • Ο πλοίαρχος κατάφερε να επαναφέρει το πλοίο στη θέση πρόσδεσής του με ίδια μέσα χωρίς ζημιές.
  • Δεν αναφέρθηκε τραυματισμός ή θαλάσσια ρύπανση από το περιστατικό.
  • Απαγορεύτηκε ο απόπλους και των δύο πλοίων από τη λιμενική αρχή Ρόδου.
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Επακούμβηση του κρουαζιερόπλοιου «Scarlet Lady» που έπλεε με σημαία από τις Μπαχάμες, σημειώθηκε στο λιμάνι της Ρόδου, με το καταμαράν «King of Rhodes», έπειτα από θραύση κάβων στον τουριστικό λιμένα του νησιού.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, το κρουαζιερόπλοιο είχε καταπλεύσει νωρίς το απόγευμα, μία ημέρα νωρίτερα από το αρχικά προγραμματισμένο, λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών που επικρατούσαν στην περιοχή.

Μετά τη θραύση των κάβων, το «Scarlet Lady» μετακινήθηκε προς την άκρη του λιμανιού, όπου ήρθε σε επαφή με το καταμαράν και δύο μικρότερα σκάφη που βρίσκονταν δεμένα στο σημείο. Από τις μέχρι τώρα πληροφορίες δεν έχουν αναφερθεί ζημιές.

Δείτε βίντεο:

Ο πλοίαρχος αντέδρασε άμεσα και, με κατάλληλους χειρισμούς, κατάφερε να απομακρύνει το πλοίο και να το επαναφέρει στη θέση πρόσδεσής του με ίδια μέσα. Παράλληλα, τα ρυμουλκά του λιμανιού τέθηκαν σε ετοιμότητα για την αντιμετώπιση οποιασδήποτε ανάγκης.

Από το συμβάν δεν αναφέρθηκε τραυματισμός και δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρύπανση. Από τη λιμενική αρχή Ρόδου απαγορέυτηκε ο απόπλους αμφότρεων των πλοίων.

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