Ραφήνα: Επακούμβηση πλοίου με 627 επιβάτες στην προβλήτα - Απαγορεύτηκε προσωρινά ο απόπλους

Snapshot ταχύπλο «Super Express» 627 επιβάτες προσέκρουσε στην προβλήτα του λιμένα Ραφήνας κατά τη διαδικασία πρόσδεσης.

Το πλοίο εκτελούσε δρομολόγιο από Μύκονο και Τήνο, μεταφέροντας επίσης 96 Ι.Χ. οχήματα και 16 δίκυκλα.

Η αποβίβαση επιβατών και οχημάτων έγινε με ασφάλεια και χωρίς τραυματισμούς.

Δεν υπήρξε θαλάσσια ρύπανση από το περιστατικό.

Απαγορεύτηκε προσωρινά ο απόπλους του πλοίου μέχρι την ολοκλήρωση των απαραίτητων ελέγχων. Snapshot powered by AI

Ανησυχία δημιουργήθηκε στους επιβάτες του ταχύπλοου «Super Express» όταν αυτό προσέκρουσε στην προβλήτα του λιμένα της Ραφήνας κατά τη διάρκεια των χειρισμών πρόσδεσης.

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα, το πλοίο εκτελούσε προγραμματισμένο δρομολόγιο προερχόμενο από Μύκονο και Τήνο, μεταφέροντας 627 επιβάτες, 96 Ι.Χ. οχήματα και 16 δίκυκλα.

Η αποβίβαση των επιβατών και των οχημάτων πραγματοποιήθηκε με ασφάλεια, χωρίς να αναφερθεί τραυματισμός.

Από το συμβάν δεν διαπιστώθηκε θαλάσσια ρύπανση, ενώ οι αρμόδιες λιμενικές Αρχές προχώρησαν στην προσωρινή απαγόρευση απόπλου του πλοίου έως την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων ελέγχων.

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