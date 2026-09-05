Πόρος: Αλλοδαπός τραυματίστηκε στη θάλασσα - Παρασύρθηκε από ταχύπλοο σκάφος

Snapshot Ένας αλλοδαπός τραυματίστηκε από ταχύπλοο σκάφος στη θαλάσσια περιοχή του Πόρου.

Ο τραυματίας μεταφέρθηκε αρχικά στο Κέντρο Υγείας Γαλατά για παροχή πρώτων βοηθειών.

Η κατάσταση του άνδρα κρίθηκε σοβαρή και διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Ναυπλίου με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Οι ακριβείς συνθήκες του τραυματισμού δεν έχουν δημοσιοποιηθεί. Snapshot powered by AI

Τον τραυματισμό ενός αλλοδαπού, ο οποίος βρισκόταν στη θαλάσσια περιοχή του Πόρου, προκάλεσε ταχύπλοο σκάφος.

Το περιστατικό σημειώθηκε στη θάλασσα, όταν το ταχύπλοο σκάφος τραυμάτισε τον αλλοδαπό, με αποτέλεσμα να χρειαστεί άμεσα ιατρική φροντίδα.

Μετά τον τραυματισμό του, ο άνδρας μεταφέρθηκε αρχικά στο Κέντρο Υγείας Γαλατά, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και εκτιμήθηκε η κατάστασή του.

Στη συνέχεια, κρίθηκε απαραίτητη η διακομιδή του στο Γενικό Νοσοκομείο Ναυπλίου. Η μεταφορά του πραγματοποιήθηκε με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ, προκειμένου να λάβει την απαιτούμενη νοσοκομειακή φροντίδα.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε ο τραυματισμός στη θαλάσσια περιοχή του Πόρου ερευνώνται.

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