Θεσσαλονίκη: Μία τραυματίας μετά από τροχαίο κοντά στο Δικαστικό Μέγαρο

Η γυναίκα μεταφέρθηκε στο εφημερεύον νοσοκομείο 

Μίλτος Τσεκούρας, Επιμέλεια

Θεσσαλονίκη: Μία τραυματίας μετά από τροχαίο κοντά στο Δικαστικό Μέγαρο
ΕΛΛΑΔΑ
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Μία οδηγός τραυματίστηκε το απόγευμα της Τετάρτης 2 Σεπτεμβρίου σε τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με πληροφορίες του thestival.gr το τροχαίο έγινε γύρω στις 15:40. Το αυτοκίνητο που οδηγούσε η γυναίκα εξετράπη της πορείας του και κατέληξε στο διάζωμα στη συμβολή των οδών 26ης Οκτωβρίου και Πολυτεχνείου, κάτω από το Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης.

Η οδηγός του οχήματος τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε στο εφημερεύον νοσοκομείο.

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