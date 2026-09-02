Πολύνεκρο τροχαίο με λεωφορείο στο Σινά της Αιγύπτου -16 νεκροί και 28 τραυματίες

Snapshot Τροχαίο δυστύχημα με λεωφορείο σημειώθηκε στο Νότιο Σινά της Αιγύπτου στις 2 Σεπτεμβρίου.

Από το δυστύχημα σκοτώθηκαν 16 άτομα και τραυματίστηκαν 28.

Το δυστύχημα συνέβη στον δρόμο μεταξύ Νταχάμπ και Νουγουέιμπα.

Δεν έχουν δοθεί λεπτομέρειες για τις συνθήκες του τροχαίου ή την κατεύθυνση του λεωφορείου. Snapshot powered by AI

Τραγωδία σημειώθηκε την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου στο Νότιο Σινά της Αιγύπτου, όταν λεωφορείο ενεπλάκη σε σοβαρό τροχαίο δυστύχημα.

Το δυστύχημα σημειώθηκε στον δρόμο που συνδέει το Νταχάμπ με τη Νουγουέιμπα, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας της Αιγύπτου.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα, ενώ παραμένει άγνωστο αν το λεωφορείο κατευθυνόταν προς το Νότιο Σινά ή αν επέστρεφε από την περιοχή.

Διαβάστε επίσης