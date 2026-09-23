Καιρός: Υποχωρεί σταδιακά η κακοκαιρία – Παραμένουν οι χαμηλές για την εποχή θερμοκρασίες

Snapshot Η κακοκαιρία υποχωρεί σταδιακά σήμερα Τετάρτη, με βελτιωμένο καιρό στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας και τοπικές βροχές κυρίως στα ανατολικά και νότια τμήματα.

Οι θερμοκρασίες παραμένουν χαμηλές για την εποχή, με μέγιστες τιμές κυμαινόμενες από 20 έως 27 βαθμούς Κελσίου ανά περιοχή.

Οι ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα συνεχιστούν έως τις πρωινές ώρες της Τετάρτης σε Θεσσαλία, Σποράδες και Εύβοια, ενώ το βράδυ περιορίζονται ανατολικά και νότια.

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έχει θέσει σε αυξημένη ετοιμότητα τις αρμόδιες υπηρεσίες και καλεί τους πολίτες σε προσοχή και λήψη μέτρων αυτοπροστασίας κατά τη διάρκεια των έντονων φαινομένων.

Συνιστώνται ειδικές οδηγίες ασφαλείας για καταιγίδες, κεραυνούς και θυελλώδεις ανέμους, όπως αποφυγή διαδρομών σε χειμάρρους, ασφαλισμένα αντικείμενα και προστασία από ηλεκτρικό ρεύμα. Snapshot powered by AI

Σύμφωνα με την ΕΜΥ, σήμερα Τετάρτη, στα δυτικά σχεδόν αίθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις νωρίς το πρωί στα νότια και πιθανότητα τοπικών βροχών στη δυτική Στερεά. Στα ανατολικά νεφώσεις με βροχές και τοπικές καταιγίδες έως το μεσημέρι. Τα φαινόμενα θα είναι τοπικά ισχυρά τις πρώτες πρωινές ώρες στη Θεσσαλία (κυρίως στα θαλάσσια - παράκτια), τις Σποράδες και την Εύβοια. Το βράδυ θα περιοριστούν στην ανατολική Πελοπόννησο, την Κρήτη, τη Θράκη και την ανατολική Μακεδονία.

Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και τοπικά στα πελάγη έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία στα βόρεια θα φτάσει τους 24 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 25 με 26 βαθμούς Κελσίου.

Οι θερμοκρασίες (ελάχιστες – μέγιστες):

Θράκη: 12 – 22°C

Ανατολική Μακεδονία: 14 – 23°C

Κεντρική Μακεδονία: 16 – 24°C

Δυτική Μακεδονία: 10 – 20°C

Ήπειρος: 10 – 22°C

Θεσσαλία: 13 – 24°C

Νησιά Ιονίου: 19 – 26°C

Δυτική Στερεά: 17 – 26°C

Δυτική Πελοπόννησος: 16 – 26°C

Ανατολική Πελοπόννησος: 19 – 24°C

Κυκλάδες: 20 – 24°C

Ανατολική Στερεά – Εύβοια: 15 – 25°C

Κρήτη: 19 – 26°C

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου: 17 – 25°C

Δωδεκάνησα: 22 – 27°C

Αττική: 16 – 24°C

Θεσσαλονίκη: 15 – 23°C

Έκτακτο Δελτίο ΕΜΥ

Το Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού που εκδόθηκε την Δευτέρα (21/9), επικαιροποιείται σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία.

Επισημαίνεται πως δεν υπάρχουν ουσιαστικές διαφοροποιήσεις από το αρχικό δελτίο.

Οι κατά διαστήματα ισχυρές βροχές και τοπικές καταιγίδες θα συνεχιστούν έως τις πρωινές ώρες της Τετάρτης (23-09-2026) στη Θεσσαλία (ν. Μαγνησία κυρίως θαλάσσια - παράκτια), τις Σποράδες και την Εύβοια (κυρίως κεντρική και βόρεια).

Tο ραντάρ με τον καιρό ΤΩΡΑ, μέσα από το WINDY που χρησιμοποιεί τα προγνωστικά μοντέλα GFS, ECMWF και NEMS

Η πρόγνωση για την Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου

Στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με πιθανότητα τοπικών βροχών νωρίς το πρωί και εκ νέου το μεσημέρι απόγευμα οπότε είναι πιθανό να σημειωθούν και πρόσκαιροι όμβροι. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στην Κρήτη νωρίς το πρωί, οπότε θα σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές και στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, με πιθανότητα τοπικών όμβρων στα νότια κυρίως ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 24 με 26 βαθμούς Κελσίου.

Η πρόγνωση για την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου

Στην Ήπειρο και το Ιόνιο λίγες νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη ηπειρωτική Ελλάδα λίγες νεφώσεις οι οποίες μετά το απόγευμα θα αυξηθούν και στη δυτική και κεντρική Μακεδονία θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και πιθανόν σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από νότιες διευθύνσεις 3 με 4, στα ανατολικά από βόρειες 3 με 5 και στο νοτιοανατολικό Αιγαίο πρόσκαιρα τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.

Η πρόγνωση για το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου

Στο Ιόνιο, τα ηπειρωτικά και βαθμιαία στα υπόλοιπα νεφώσεις με τοπικές βροχές και κυρίως στα ηπειρωτικά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και βαθμιαία στο Αιγαίο τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Η πρόγνωση του καιρού, μέσα από το WINDY που χρησιμοποιεί τα προγνωστικά μοντέλα GFS, ECMWF και NEMS

Οι πολίτες μπορούν να ενημερώνονται καθημερινά για την εξέλιξη των έκτακτων καιρικών φαινομένων στα τακτικά δελτία καιρού της ΕΜΥ και στην ιστοσελίδα της ΕΜΥ στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.emy.gr.

Οι οδηγίες της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας

Η γενική γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (www.civilprotection.gr) του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις περιφέρειες και τους δήμους της χώρας, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας, προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τις επιπτώσεις από την εκδήλωση των έντονων καιρικών φαινομένων.

Παράλληλα, η γενική γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, μεριμνώντας για τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας από κινδύνους που προέρχονται από την εκδήλωση των έντονων καιρικών φαινομένων.

Καταιγίδες

Ειδικότερα, σε περιοχές όπου προβλέπεται η εκδήλωση έντονων βροχοπτώσεων, καταιγίδων ή θυελλωδών ανέμων:

Να ασφαλίσουν αντικείμενα τα οποία αν παρασυρθούν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα ενδέχεται να προκαλέσουν καταστροφές ή τραυματισμούς.

Να βεβαιωθούν ότι τα λούκια και οι υδρορροές των κατοικιών δεν είναι φραγμένα και λειτουργούν κανονικά.

Να αποφεύγουν να διασχίζουν χειμάρρους και ρέματα, πεζή ή με όχημα, κατά τη διάρκεια καταιγίδων και βροχοπτώσεων, αλλά και για αρκετές ώρες μετά το τέλος της εκδήλωσής τους.

Να αποφεύγουν τις εργασίες υπαίθρου και δραστηριότητες σε θαλάσσιες και παράκτιες περιοχές κατά τη διάρκεια εκδήλωσης των έντονων καιρικών φαινομένων (κίνδυνος από πτώσεις κεραυνών).

Να προφυλαχτούν αμέσως κατά τη διάρκεια μιας χαλαζόπτωσης. Να καταφύγουν σε κτίριο ή σε αυτοκίνητο και να μην εγκαταλείπουν τον ασφαλή χώρο, παρά μόνο όταν βεβαιωθούν ότι η καταιγίδα πέρασε. Η χαλαζόπτωση μπορεί να είναι πολύ επικίνδυνη και για τα ζώα.

Να αποφύγουν τη διέλευση κάτω από μεγάλα δέντρα, κάτω από αναρτημένες πινακίδες και γενικά από περιοχές, όπου ελαφρά αντικείμενα (π.χ. γλάστρες, σπασμένα τζάμια κλπ.) μπορεί να αποκολληθούν και να πέσουν στο έδαφος (π.χ. κάτω από μπαλκόνια).

Να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των κατά τόπους αρμοδίων φορέων, όπως Τροχαία κλπ.

Επίσης, σε περιοχές που εκδηλώνεται έντονη κεραυνική δραστηριότητα:

Αν βρίσκεστε στο σπίτι

Μην κρατάτε ηλεκτρικές συσκευές ή το τηλέφωνο διότι ο κεραυνός μπορεί να περάσει μέσα από τα καλώδια. Αποσυνδέστε τις συσκευές τηλεόρασης από την κεραία και την παροχή του ηλεκτρικού ρεύματος.

Αποφύγετε να αγγίξετε τις σωληνώσεις των υδραυλικών (κουζίνα, μπάνιο) καθώς συνιστούν καλούς αγωγούς του ηλεκτρισμού.

Αν βρίσκεστε στο αυτοκίνητο

Ακινητοποιείστε το στην άκρη του δρόμου και μακριά από δέντρα που ενδέχεται να πέσουν πάνω του.

Μείνετε μέσα και ανάψτε τα προειδοποιητικά φώτα στάσης (φώτα έκτακτης ανάγκης) μέχρι να κοπάσει η καταιγίδα.

Κλείστε τα τζάμια και μην ακουμπάτε σε μεταλλικά αντικείμενα.

Αποφύγετε τους πλημμυρισμένους δρόμους.

Αν βρίσκεστε σε εξωτερικό χώρο

Καταφύγετε σε κτίριο ή σε αυτοκίνητο διαφορετικά καθίστε αμέσως στο έδαφος χωρίς να ξαπλώσετε.

Προστατευτείτε κάτω από συμπαγή κλαδιά χαμηλών δέντρων στην περίπτωση που είστε μέσα σε δάσος.

Μην καταφύγετε ποτέ κάτω από ένα ψηλό δέντρο σε ανοιχτό χώρο.

Αποφύγετε τα χαμηλά εδάφη για τον κίνδυνο πλημμύρας.

Μην στέκεστε πλάι σε πυλώνες, γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος, τηλεφωνικές γραμμές και φράκτες.

Μην πλησιάζετε μεταλλικά αντικείμενα (π.χ. αυτοκίνητα, ποδήλατα, σύνεργα κατασκήνωσης κλπ.).

Απομακρυνθείτε από ποτάμια, λίμνες ή άλλες μάζες νερού.

Αν είστε μέσα στη θάλασσα βγείτε αμέσως έξω.

Αν βρίσκεστε απομονωμένοι σε μια επίπεδη έκταση και νιώσετε να σηκώνονται τα μαλλιά σας (γεγονός που δηλώνει ότι σύντομα θα εκδηλωθεί κεραυνός), κάντε βαθύ κάθισμα με το κεφάλι ανάμεσα στα πόδια (ώστε να ελαχιστοποιήσετε την επιφάνεια του σώματός σας και την επαφή σας με το έδαφος) πετώντας τα μεταλλικά αντικείμενα που έχετε επάνω σας.

Θυελλώδεις άνεμοι

Πριν και κατά τη διάρκεια θυελλωδών ανέμων

Ασφαλίστε αντικείμενα τα οποία αν παρασυρθούν από τον άνεμο ενδέχεται να προκαλέσουν καταστροφές ή τραυματισμούς

Στερεώστε τις διαφημιστικές πινακίδες που τυχόν έχετε αναρτήσει.

Ασφαλίστε τις πόρτες και τα παράθυρα του σπιτιού ή του χώρου εργασίας σας.

Αποφύγετε δραστηριότητες σε θαλάσσιες και παράκτιες περιοχές.

Αποφύγετε τη διέλευση κάτω από μεγάλα δέντρα, κάτω από αναρτημένες πινακίδες και γενικά από περιοχές, όπου ελαφρά αντικείμενα (π.χ. γλάστρες, σπασμένα τζάμια κλπ.) μπορεί να αποκολληθούν και να πέσουν στο έδαφος (π.χ. κάτω από μπαλκόνια).

Για περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες αυτοπροστασίας από τα έντονα καιρικά φαινόμενα, οι πολίτες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.civilprotection.gr.

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