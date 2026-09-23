Τιμή πετρελαίου: Κάτω από τα 99 δολάρια το Brent στο άνοιγμα των αγορών της Ασίας

Snapshot Η τιμή του Brent υποχώρησε κάτω από τα 99 δολάρια το βαρέλι στο άνοιγμα των ασιατικών αγορών, σημειώνοντας έκτη συνεχόμενη πτωτική συνεδρίαση.

Η αποκλιμάκωση τιμών αποδίδεται σε σημάδια προόδου στις διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν και πιθανή βελτίωση στις ροές πετρελαίου από τη Μέση Ανατολή.

Η Τεχεράνη έχει διαμηνύσει ότι μπορεί να ανοίξει ξανά τα Στενά του Ορμούζ σε επτά ημέρες, εφόσον η Ουάσιγκτον άρει τον αποκλεισμό στις ιρανικές εξαγωγές πετρελαίου.

Η Σαουδική Αραβία προσπαθεί να αποκαταστήσει τις εξαγωγές μέσω του αγωγού Ανατολής – Δύσης, παρακάμπτοντας το Στενό του Ορμούζ.

Η εξέλιξη αυτή δίνει ανάσα στην ευρωπαϊκή αγορά, με το επόμενο κρίσιμο σημείο να είναι η πιθανή συμφωνία για το Ορμούζ και η αύξηση των εξαγωγών από τη Σαουδική Αραβία. Snapshot powered by AI

Κάτω από τα 99 δολάρια το βαρέλι υποχώρησε το Brent στο άνοιγμα των ασιατικών αγορών την Τετάρτη, συνεχίζοντας για έκτη διαδοχική συνεδρίαση την πτωτική του πορεία.

Το Brent, που αποτελεί το βασικό σημείο αναφοράς για την ευρωπαϊκή αγορά και κατ’ επέκταση για την Ελλάδα, κινήθηκε γύρω στα 98,5 δολάρια το βαρέλι, με απώλειες κοντά στο 2%. Την ίδια ώρα, το αμερικανικό αργό WTI υποχώρησε κάτω από τα 90 δολάρια.

Η αποκλιμάκωση αποδίδεται κυρίως στις ενδείξεις προόδου στις επαφές ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ιράν. Ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε λόγο για «πολύ παραγωγική» συνάντηση με Ιρανούς αξιωματούχους, ενώ η Τεχεράνη έχει διαμηνύσει ότι θα μπορούσε να ανοίξει εκ νέου τα Στενά του Ορμούζ μέσα σε επτά ημέρες, εφόσον η Ουάσιγκτον κινηθεί προς την άρση του αποκλεισμού που έχει περιορίσει σημαντικά τις ιρανικές εξαγωγές πετρελαίου.

Τα Στενά παραμένουν κρίσιμο σημείο για την παγκόσμια αγορά ενέργειας και οποιαδήποτε ένδειξη αποκλιμάκωσης επηρεάζει άμεσα τις τιμές.

Παράλληλα, η Σαουδική Αραβία προσπαθεί να αποκαταστήσει τις εξαγωγές μέσω του αγωγού Ανατολής – Δύσης, ο οποίος επιτρέπει στο Ριάντ να μεταφέρει πετρέλαιο προς την Ερυθρά Θάλασσα παρακάμπτοντας το Ορμούζ.

Η πτώση του Brent κάτω από τα 99 δολάρια δίνει έτσι μια πρώτη ανάσα στην ευρωπαϊκή αγορά, έπειτα από τις έντονες ανατιμήσεις των προηγούμενων εβδομάδων. Το επόμενο τεστ για τις τιμές θα είναι αν οι επαφές Ουάσιγκτον – Τεχεράνης οδηγήσουν πράγματι σε συμφωνία για το Ορμούζ και αν η Σαουδική Αραβία καταφέρει να επαναφέρει περισσότερες ποσότητες στην αγορά.