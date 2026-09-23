Στη Βουλή το νομοσχέδιο για τις Άμεσες Ξένες Επενδύσεις

Snapshot Κατατέθηκε στη Βουλή νομοσχέδιο για νέο πλαίσιο κινήτρων στις Άμεσες Ξένες Επενδύσεις με ενιαίες διαδικασίες αξιολόγησης και έγκρισης.

Το νομοσχέδιο στοχεύει στη δημιουργία συνεκτικού και λειτουργικού πλαισίου για τις Άμεσες Ξένες Επενδύσεις σε καίριους τομείς της ελληνικής οικονομίας.

Προβλέπεται ειδικό καθεστώς κρατικών ενισχύσεων και μηχανισμός ενίσχυσης για επενδυτικά σχέδια με ξένα κεφάλαια.

Προωθείται αναδιάρθρωση της Διεύθυνσης Άμεσων Ξένων Επενδύσεων με ανάθεση αρμοδιοτήτων σε εξειδικευμένη οργανική μονάδα.

Η κοινοβουλευτική επιτροπή ξεκινά την επεξεργασία του νομοσχεδίου την προσεχή Παρασκευή. Snapshot powered by AI

Κατατέθηκε στη Βουλή το σχέδιο νόμου του υπουργείου Ανάπτυξης «Νέα κίνητρα Άμεσων Ξένων Επενδύσεων, αναδιάρθρωση Διεύθυνσης Άμεσων Ξένων Επενδύσεων και λοιπές διατάξεις».

Όπως σημειώνεται στην αιτιολογική έκθεση, με το σχέδιο νόμου αντιμετωπίζεται η ανάγκη διαμόρφωσης ενός ειδικού, συνεκτικού και λειτουργικού πλαισίου των 'Άμεσων Ξένων Επενδύσεων (Α.Ξ.Ε.) σε καίριους τομείς της ελληνικής οικονομίας.

Ειδικότερα, επιδιώκεται να αντιμετωπιστεί η ανάγκη παροχής στοχευμένων επενδυτικών κινήτρων για επενδυτικά σχέδια που χρηματοδοτούνται από μη εγχώρια κεφάλαια, καθώς και οργάνωσης ενιαίων διαδικασιών για την αξιολόγηση, έγκριση, παρακολούθηση και ολοκλήρωσή τους. Για την αποτελεσματική διοικητική υποστήριξη του νέου καθεστώτος απαιτείται, παράλληλα, η προσαρμογή της οργανωτικής δομής της αρμόδιας Διεύθυνσης 'Αμεσων Ξένων Επενδύσεων και η ανάθεση των σχετικών αρμοδιοτήτων σε εξειδικευμένη οργανική μονάδα. Το σχέδιο προβλέπει ειδικό καθεστώς κρατικών ενισχύσεων, διαδικασίες αξιολόγησης, έγκρισης, ελέγχου και πιστοποίησης και μηχανισμό ενίσχυσης των Α.Ξ.Ε..

Η επεξεργασία του νομοσχεδίου από την αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή αρχίζει την προσεχή Παρασκευή.