Ειδικό Εποχικό Βοήθημα: Συνεχίζονται οι αιτήσεις – Ποιοι θα λάβουν από 719 έως 1.438 ευρώ (πίνακας)

Ανοιχτές είναι οι αιτήσεις για το Ειδικό Εποχικό Βοήθημα έτους 2026 της ΔΥΠΑ

Γιάννης Φιλιππάκος

Ειδικό Εποχικό Βοήθημα: Συνεχίζονται οι αιτήσεις – Ποιοι θα λάβουν από 719 έως 1.438 ευρώ (πίνακας)
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  • Ανοιχτή είναι η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για το Ειδικό Εποχικό Βοήθημα της ΔΥΠΑ για το 2026, με υποβολή αιτήσεων μέσω ΚΕΠ από 23 Σεπτεμβρίου.
  • Το ύψος του βοηθήματος κυμαίνεται από 719 έως 1.438 ευρώ ανάλογα με το επάγγελμα και τα ημερομίσθια που έχουν πραγματοποιηθεί.
  • Το βοήθημα δεν χορηγείται σε όσους λαμβάνουν τακτική επιδότηση ανεργίας από 10/09/2026 έως 30/11/2026, εκτός των οικοδόμων που μπορούν να λάβουν και τα δύο.
  • Δικαιούχοι είναι εργαζόμενοι που υπάγονται στην υποχρεωτική ασφάλιση του e-ΕΦΚΑ και ασκούν συγκεκριμένα εποχικά επαγγέλματα ή απασχολούνται στον τουριστικό και επισιτιστικό κλάδο μέσω προσωρινής απασχόλησης.
  • Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει στις 30 Νοεμβρίου 2026 στις 14:00 και η απόφαση παραλαμβάνεται ηλεκτρονικά χωρίς ανάγκη αυτοπρόσωπης παρουσίας.
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Ανοιχτή είναι η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για το Ειδικό Εποχικό Βοήθημα της ΔΥΠΑ για το 2026. Η υποβολή αιτήσεων μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) θα ξεκινήσει στις 23 Σεπτεμβρίου. Το ύψος του βοηθήματος κυμαίνεται από 719 έως 1.438 ευρώ.

Πέρυσι, περίπου 80.000 δικαιούχοι έλαβαν το ειδικό εποχικό βοήθημα από τη ΔΥΠΑ.

Επισημαίνεται ότι το βοήθημα δεν χορηγείται σε όσους συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις τακτικής επιδότησης ανεργίας κατά το διάστημα από 10/09/2026 έως 30/11/2026. Εξαιρούνται οι οικοδόμοι, οι οποίοι μπορούν να λάβουν τόσο το ειδικό εποχικό βοήθημα όσο και την τακτική επιδότηση ανεργίας.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση:https://www.gov.gr/ipiresies/ergasia-kai-asphalise/anergia/eidiko-epokhiko-boethema-dypa

Η διαδρομή είναι: gov.gr → Εργασία και ασφάλιση → Ανεργία → Ειδικό εποχικό βοήθημα ΔΥΠΑ

Δικαιούχοι είναι εργαζόμενοι που υπάγονται στην υποχρεωτική ασφάλιση του e-ΕΦΚΑ και ασκούν ένα από τα ακόλουθα επαγγέλματα: οικοδόμου, λατόμου, ασβεστοποιού, κεραμοποιού, πλινθοποιού, αγγειοπλάστη, δασεργάτη, ρητινοσυλλέκτη, καπνεργάτη, μουσικού - μέλους του οικείου επαγγελματικού σωματείου, υποδηματεργάτη, μισθωτού ναυπηγοεπισκευαστικής ζώνης, χειριστή εκσκαπτικών, ανυψωτικών, οδοποιητικών ή γεωτρητικών μηχανημάτων, ηθοποιού, τεχνικού κινηματογράφου και τηλεόρασης, χειριστή ή βοηθού χειριστή κινηματογράφου, ελεγκτή κινηματογράφου και θεάτρου, ταμία κινηματογράφου και θεάτρου, εργαζομένου στον τουριστικό και επισιτιστικό κλάδο, σμυριδεργάτη, ταξιθέτη θεάτρου και κινηματογράφου, χορευτή - μέλους των οικείων κλαδικών ή ομοιοεπαγγελματικών σωματείων, καθώς και τεχνικού που απασχολείται σε ζωντανές οπτικοακουστικές εκδηλώσεις - μέλους των οικείων κλαδικών ή ομοιοεπαγγελματικών σωματείων.

Δικαιούχοι είναι επίσης οι ασφαλισμένοι που έχουν παραχωρηθεί από επιχειρήσεις προσωρινής απασχόλησης για να εργαστούν σε έμμεσους εργοδότες του τουριστικού και επισιτιστικού κλάδου, όπως προκύπτει από τον ΚΑΔ στον ατομικό λογαριασμό ασφάλισής τους, εφόσον πληρούν τις λοιπές προϋποθέσεις χορήγησης του βοηθήματος.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου, στις 14:00. Δεν απαιτείται αυτοπρόσωπη προσέλευση στα Κέντρα Προώθησης Απασχόλησης (ΚΠΑ2) της ΔΥΠΑ.

Η απόφαση παραλαμβάνεται μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της ΔΥΠΑ. Για αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τους όρους, τις προϋποθέσεις, το ύψος του βοηθήματος και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν την ηλεκτρονική διεύθυνση:https://www.dypa.gov.gr/anergia-kai-paroxes-asfalishs-misthwtwn?tab=boithimata-epidomata&tab2=eidiko-epokhiko-voithima&tab3

Ακολουθεί ο πίνακας με το Ειδικό Εποχικό Βοήθημα έτους 2026 ανά επάγγελμα

ΚΛΑΔΟΣ

Ημερομίσθια 2025
Από - Έως

ΠΟΣΟ (€)

Οικοδόμοι, Λατόμοι, Ασβεστοποιοί95-210
αποκλειστικά στον κλάδο		1.064,12€
Κεραμοποιοί, Πλινθοποιοί, Αγγειοπλάστες50-2101.006,60€
Δασεργάτες - Ρητινοσυλλέκτες50-2101.006,60€
Καπνεργάτες50-2101.006,60€
Μουσικοί - μέλη του οικείου επαγγελματικού σωματείου50-210719,00€
Υποδηματεργάτες50-210719,00€
Μισθωτοί ναυπηγοεπισκευαστικής ζώνης50-2301.006,60€
Χειριστές εκσκαπτικών, ανυψωτικών, οδοποιητικών, γεωτρητικών μηχανημάτων70-210719,00€
Ηθοποιοί50-210719,00€
Τεχνικοί κινηματογράφου & τηλεόρασης50-210719,00€
Χειριστές και βοηθοί χειριστών κινηματογράφου50-210719,00€
Ελεγκτές κινηματογράφου & θεάτρου50-210719,00€
Ταμίες κινηματογράφου & θεάτρου50-210719,00€
Εργαζόμενοι τουριστικού & επισιτιστικού κλάδου75, εκ των οποίων έως 50 από 1/10 έως 31/12719,00€
Σμυριδεργάτες50-2401.438,00€
Ταξιθέτες θεάτρου & κινηματογράφου50-210719,00€
Χορευτές - μέλη των οικείων κλαδικών ή ομοιοεπαγγελματικών σωματείων50-210719,00€
Τεχνικοί απασχολούμενοι σε ζωντανές οπτικοακουστικές εκδηλώσεις - μέλη των οικείων κλαδικών ή ομοιοεπαγγελματικών σωματείων50-210719,00€
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