Μητσοτάκης στο Στάνφορντ: Οικονομία, κοινωνικές ανισότητες και ο διεθνής ρόλος της Ελλάδας

Τη στρατηγική της κυβέρνησης για την ανάπτυξη, την κοινωνική πολιτική και την ενίσχυση της διεθνούς θέσης της χώρας παρουσίασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε συζήτηση του Ινστιτούτου Χούβερ στο Πανεπιστήμιο Στάνφορντ.

Γιάννης Φιλιππάκος

Μητσοτάκης στο Στάνφορντ: Οικονομία, κοινωνικές ανισότητες και ο διεθνής ρόλος της Ελλάδας
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Snapshot
  • Η ελληνική κυβέρνηση εστιάζει στη δυναμική ανάπτυξη της οικονομίας, τη μείωση των κοινωνικών ανισοτήτων και την ενίσχυση της διεθνούς θέσης της χώρας.
  • Η Ελλάδα αναπτύσσεται με ρυθμούς ανώτερους του μέσου όρου της ΕΕ, μειώνει την ανεργία και το χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ, ενώ προσελκύει αυξημένες ξένες επενδύσεις.
  • Η κοινωνική πολιτική περιλαμβάνει αυξήσεις στον κατώτατο μισθό κατά 42% και μειώσεις φόρων, με παράλληλη καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και αξιοποίηση πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης.
  • Η Ελλάδα ακολουθεί ενεργητική εξωτερική πολιτική βασισμένη στο Διεθνές Δίκαιο, ενισχύει τις Ένοπλες Δυνάμεις και διαχειρίζεται το μεταναστευτικό προστατεύοντας τα ευρωπαϊκά σύνορα.
  • Ο πρωθυπουργός θεωρεί το 2030 ορόσημο για την Ελλάδα, με στόχο μια ισχυρότερη οικονομικά και διεθνώς χώρα, ενώ συνεχίζει επαφές στη Νέα Υόρκη στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.
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Στην οικονομία, στην κοινωνική πολιτική και στον διεθνή ρόλο της Ελλάδας επικεντρώθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε συζήτηση στρογγυλής τραπέζης που διοργάνωσε το Ινστιτούτο Χούβερ του Πανεπιστημίου Stanford στην Καλιφόρνια.

Στη συζήτηση συμμετείχε και η πρώην υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ και διευθύντρια του Ινστιτούτου Χούβερ, Κοντολίζα Ράις.

Ο πρωθυπουργός παρουσίασε τους βασικούς άξονες της κυβερνητικής πολιτικής που είναι η δυναμική ανάπτυξη της οικονομίας, η ισχυρότερη παρουσία της Ελλάδας στη διεθνή σκηνή και ο περιορισμός των κοινωνικών ανισοτήτων.

Αναφέρθηκε ακόμη στις πολιτικές που, όπως σημείωσε, επέτρεψαν στη χώρα να αντιμετωπίσει τις διαδοχικές διεθνείς κρίσεις των τελευταίων ετών.

ΠΕΡΙΟΔΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ ΣΤΙΣ ΗΠΑ

Ανάπτυξη, επενδύσεις και χρέος

Μεγάλο μέρος της συζήτησης αφορούσε την πορεία της ελληνικής οικονομίας.

Ο Μητσοτάκης ανέφερε ότι η Ελλάδα αναπτύσσεται με ρυθμούς υψηλότερους από τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διατηρώντας παράλληλα σταθερά πρωτογενή πλεονάσματα.

Στάθηκε στην αύξηση των άμεσων ξένων επενδύσεων και στη μείωση της ανεργίας κατά περίπου δέκα ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με το 2019.

Αναφέρθηκε επίσης στη μείωση της αναλογίας χρέους προς ΑΕΠ, την οποία χαρακτήρισε τη μεγαλύτερη που έχει καταγραφεί στην ιστορία του ΟΟΣΑ.

Όπως είπε, η αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των διεθνών αγορών αποτυπώνεται και στις πρόσφατες αναβαθμίσεις των προοπτικών και της πιστοληπτικής αξιολόγησης της χώρας.

Ο πρωθυπουργός στάθηκε ακόμη στο κόστος δανεισμού, σημειώνοντας ότι, παρά την αναταραχή στις διεθνείς αγορές ομολόγων, η Ελλάδα δανείζεται σήμερα φθηνότερα από τέσσερα κράτη-μέλη της G7.

Αναφορά έκανε και στην επιστροφή Ελλήνων που είχαν φύγει στο εξωτερικό στα χρόνια της κρίσης, λέγοντας ότι πλέον «δίνουν ψήφο εμπιστοσύνης» στις προοπτικές της χώρας.

ΠΕΡΙΟΔΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ ΣΤΙΣ ΗΠΑ

Μισθοί, φόροι και κοινωνική πολιτική

Στο κοινωνικό σκέλος, ο Μητσοτάκης υποστήριξε ότι η οικονομική πρόοδος επιτρέπει την ενίσχυση της κοινωνικής πολιτικής.

Αναφέρθηκε στις μειώσεις φόρων και στην αύξηση του κατώτατου μισθού, ο οποίος, όπως είπε, έχει αυξηθεί σωρευτικά κατά 42%.

Παράλληλα, στάθηκε στην αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και στην αξιοποίηση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας για δημόσιες επενδύσεις και φοροελαφρύνσεις.

ΠΕΡΙΟΔΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ ΣΤΙΣ ΗΠΑ

Εξωτερική πολιτική και μεταναστευτικό

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στη διεθνή θέση της χώρας, σημειώνοντας ότι η Ελλάδα ακολουθεί ενεργητική εξωτερική πολιτική με «πυξίδα» το Διεθνές Δίκαιο.

Μίλησε επίσης για την ενίσχυση των αποτρεπτικών δυνατοτήτων των Ενόπλων Δυνάμεων και για τη διαχείριση του μεταναστευτικού.

Όπως ανέφερε, η Ελλάδα προστατεύει τα σύνορά της, τα οποία αποτελούν ταυτόχρονα και εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σύμφωνα με τον πρωθυπουργό, η πολιτική αυτή έχει στερήσει πολιτικό «οξυγόνο» από τα ακραία κόμματα.

ΠΕΡΙΟΔΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ ΣΤΙΣ ΗΠΑ

Η Ελλάδα του 2030

Ο Μητσοτάκης αναφέρθηκε ακόμη στη σημασία της διατλαντικής συνεργασίας, ιδιαίτερα σε μια περίοδο αυξημένων γεωπολιτικών προκλήσεων, καθώς και στην ανάγκη ενίσχυσης των ευρωπαϊκών δυνατοτήτων.

Κλείνοντας, έθεσε το 2030 ως έτος-ορόσημο, καθώς τότε συμπληρώνονται 200 χρόνια από την ίδρυση του νεοελληνικού κράτους.

Όπως ανέφερε, στόχος είναι η Ελλάδα του 2030 να είναι ισχυρότερη τόσο οικονομικά όσο και διεθνώς.

ΠΕΡΙΟΔΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ ΣΤΙΣ ΗΠΑ

Η συνέχεια στη Νέα Υόρκη

Με την παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Στάνφορντ ολοκληρώθηκε το σκέλος της επίσκεψής του στην Καλιφόρνια, όπου είχε σειρά επαφών με εκπροσώπους της τεχνολογικής και επενδυτικής κοινότητας της Silicon Valley.

Την Τετάρτη, το πρόγραμμα του πρωθυπουργού μεταφέρεται στη Νέα Υόρκη, με επίκεντρο τις εργασίες της 81ης Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ και σειρά διμερών και θεσμικών επαφών.

Το πρωί, τοπική ώρα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συναντηθεί με τον πρόεδρο της Σενεγάλης Μπασιρού Ντιομάι Φαγέ και τον πρωθυπουργό του Καναδά Μαρκ Κάρνεϊ. Στις 10:00 θα συμμετάσχει στην εναρκτήρια εκδήλωση της Παγκόσμιας Συμμαχίας «Ocean Eye», ενώ αργότερα θα μιλήσει σε εκδήλωση της ελληνικής ομογένειας. Το απόγευμα θα έχει συνάντηση με τον πρωθυπουργό της Αρμενίας Νικόλ Πασινιάν.

Την Πέμπτη, το πρόγραμμα ξεκινά με συζήτηση στρογγυλής τραπέζης με θεσμικούς επενδυτές και συνεχίζεται με συμμετοχή στο Europe-Gulf Forum, που συνδιοργανώνουν ο Όμιλος Antenna και το Atlantic Council.

Το μεσημέρι ο πρωθυπουργός θα συναντηθεί με εκπροσώπους διεθνών και αμερικανικών εβραϊκών οργανώσεων, ενώ στις 15:00 θα συμμετάσχει σε συζήτηση με τον πρόεδρο της Παγκόσμιας Τράπεζας Ατζάι Μπάνγκα, στο πλαίσιο εκδήλωσης του Πανεπιστημίου Κολούμπια με τίτλο «AI + Culture».

Στις 17:10 είναι προγραμματισμένη η συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον γενικό γραμματέα του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες. Θα ακολουθήσει η ομιλία του πρωθυπουργού στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών.

Την Παρασκευή, στις 08:15, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα παραχωρήσει συνέντευξη στην τηλεόραση του Bloomberg, ενώ το μεσημέρι θα συναντηθεί με τον πρωθυπουργό της Μολδαβίας Βασίλε Τόφαν.

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