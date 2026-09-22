Καθαρός τρόμος: Η στιγμή που αφηνιασμένος ταύρος 508 κιλών πηδάει στις κερκίδες της αρένας

Snapshot Ένας ταύρος βάρους 508 κιλών, ονότι «Μαλακάρα», πήδηξε πάνω από το φράγμα ασφαλείας σε αρένα ταυρομαχιών στη Μούρθια της Ισπανίας.

Το άλμα προκάλεσε πανικό μεταξύ των θεατών της πρώτης σειράς, αλλά δεν υπήρξαν τραυματισμοί χάρη σε δεύτερο φράγμα που εμπόδισε τον ταύρο να φτάσει πιο μακριά.

Ο ταύρος «Μαλακάρα» ανήκε στο ράντσο Los Espartales και ήταν ο έκτος και τελευταίος της διοργάνωσης.

Ο ταυρομάχος χρησιμοποίησε λόγχη θανάτωσης για να σταματήσει τον ταύρο μετά από δύο άλματα στο διάδρομο εξόδου.

Η ταυρομαχία είναι μια αμφιλεγόμενη παράδοση στην Ισπανία, με περιστατικά τραυματισμών ματαδόρων και θεατών. Snapshot powered by AI

Ένα συγκλονιστικό βίντεο δείχνει έναν ταύρο βάρους 508 κιλών να πηδά πάνω από ένα φράγμα ασφαλείας σε μια αρένα ταυρομαχιών στη Μούρθια της Ισπανίας, στους θεατές της πρώτης σειράς.

نجاة بمعجزة 😂😂



ثور يزن 508 كيلوغراماً قفز من مسافة انطلاق نحو حشد المتفرجين في مهرجان المصارعة مع الثيران في مدينة مورسيا الإسبانية. pic.twitter.com/BPBOwO9ID9 — موسكو | 🇷🇺 MOSCOW NEWS (@M0SC0W0) September 22, 2026

Ο ταύρος, που ονομάζεται «Μαλακάρα», όρμησε προς τον ταυρομάχο πριν εκτοξευθεί πάνω από το φράχτη κατά τη διάρκεια της τελικής ταυρομαχίας της Κυριακής στο φετινό Πανηγύρι Ταυρομαχιών της Μούρθια, όπως ανέφερε το ισπανικό μέσο ενημέρωσης 20minutos.

Το πλήθος που βρισκόταν πιο κοντά στο ρινγκ υποχώρησε γρήγορα καθώς ο ταύρος κατέβηκε κοντά στα μπροστινά καθίσματα. Κανείς δεν τραυματίστηκε στο χάος.

Ένα δεύτερο φράγμα μεταξύ του στενού και των θεατών εμπόδισε το ζώο να φτάσει πιο μακριά στις κερκίδες.

Ο Μαλακάρα ανήκε στο ράντσο Los Espartales και ήταν ο έκτος και τελευταίος ταύρος της διοργάνωσης.

«Υπήρχαν γυναίκες σε αυτές τις θέσεις και παραλίγο να τραυματιστούν από τα κέρατα του ταύρου», δήλωσε ο μάρτυρας Χουάν Περέζ, σύμφωνα με την εφημερίδα «The Sun».

Ο «Μαλακάρα», «πήδηξε δύο φορές στο διάδρομο εξόδου», πριν τελικά τον σταματήσει ένας ταυρομάχο που χρησιμοποίησε μια «λόγχη θανάτωσης», σύμφωνα με αξιωματούχο.

Η ταυρομαχία είναι μια ισπανική αμφιλεγόμενη παράδοση αιώνων. Ματαδόροι και θεατές έχουν τραυματιστεί σε τέτοιες εκδηλώσεις.