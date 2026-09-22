«Παραλίγο να πεθάνω στον ύπνο μου» - Συγκλονίζει η Μαρία Μενούνος για τη μάχη της με τον διαβήτη

Snapshot Η Μαρία Μενούνος διαγνώστηκε με διαβήτη τύπου 1 το 2022 και περιγράφει σοβαρές δυσκολίες στην αντιμετώπιση της πάθησης.

Αντιμετωπίζει προβλήματα στην προμήθεια υλικών για τη θεραπεία της, όπως σπασμένες βελόνες και εγχυτήρες ινσουλίνης.

Ο πατέρας της, που επίσης έχει διαβήτη τύπου 1, αντιμετωπίζει δυσλειτουργίες στη συσκευή συνεχούς παρακολούθησης γλυκόζης (CGM).

Η Μενούνος αποκάλυψε πως παραλίγο να πεθάνει στον ύπνο της λόγω επιπλοκών του διαβήτη, χωρίς να δίνει περαιτέρω λεπτομέρειες.

Η εμπειρία της αναδεικνύει το ψυχολογικό και πρακτικό άγχος που προκαλεί η διαχείριση του διαβήτη τύπου 1. Snapshot powered by AI

Σε μία συνταρακτική εξομολόγηση προχώρησε η Μαρία Μενούνος, τη Δευτέρα, μέσα από τον λογαριασμό της στο instagram, αποκαλύπτοντας ότι λίγο έλειψε να χάσει τη ζωή της, εξαιτίας του Διαβήτη Τύπου 1 με τον οποίο διαγνώστηκε το 2022.

Η 48χρονη ηθοποιός και παρουσιάστρια περιέγραψε τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει στην καθημερινότητά της, αλλά και τα προβλήματα στην προμήθεια των υλικών για την πάθησή της.

«Δεν παραπονιέμαι πολύ για όλα τα θέματα υγείας, αλλά αυτά τα πράγματα για τον διαβήτη τύπου 1 δεν είναι ευχάριστο», είπε η Μενούνος. «Είμαι έτοιμη να φάω αυτό το νόστιμο γεύμα σούσι και έσπασε το στυλό ινσουλίνης μου. Και τώρα έχει σπάσει και η εφεδρική βελόνα μου».

«Αλήθεια; Αστειεύεσαι σωστά;» έγραψε δίπλα σε φωτογραφίες από τις σπασμένες συσκευασίες.

Στη συνέχεια, η Μενούνος εξέφρασε την απογοήτευσή της καθώς περίμενε στο τηλέφωνο με μια εταιρεία ιατρικών προμηθειών για αντικατάσταση εγχυτήρα, ενώ ο μπαμπάς της, ο οποίος έχει επίσης διαβήτη τύπου 1, είχε επίσης πρόβλημα με την πάθηση.

«Συνεχίστε με τη Medtronic για να πάρετε έναν αντικαταστάτη και τώρα οι ειδοποιήσεις cgm [συνεχής παρακολούθηση γλυκόζης] του μπαμπά σβήνουν», έγραψε. «Ο διαβήτης μπορεί να είναι πολύ, πολύ αγχωτικός και τρομακτικός».

Στη συνέχεια μοιράστηκε συγκλονιστικά νέα, προσθέτοντας: «Παραλίγο να πεθάνω τις προάλλες στον ύπνο μου, οπότε το έχω ξεπεράσει λίγο», χωρίς ωστόσο να αποκαλύψει περισσότερες λεπτομέρειες.