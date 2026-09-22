Κέρκυρα: Απεγκλωβίστηκε τραυματίας από δύσβατο σημείο στους Λιαπάδες

Snapshot Ο τραυματίας απεγκλωβίστηκε από απόκρημνο σημείο στην παραλία των Λιαπάδων, στη θέση «Γέφυρα».

Στην επιχείρηση συμμετείχαν δυνάμεις του Α’ Πυροσβεστικού Σταθμού Κέρκυρας και η ομάδα της 15ης ΕΜΟΔΕ.

Ο τραυματίας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Κέρκυρας για ιατρική φροντίδα. Snapshot powered by AI

Ολοκληρώθηκε το απόγευμα της Τρίτης επιχείρηση απεγκλωβισμού ενός τραυματία στην Κέρκυρα, ο οποίος είχε πέσει σε απόκρημνο σημείο στην παραλία των Λιαπάδων, στη θέση «Γέφυρα».

Σύμφωνα με το corfutvnews.gr, στην επιχείρηση συμμετείχαν δυνάμεις του Α’ Πυροσβεστικού Σταθμού Κέρκυρας, καθώς και ομάδα της 15ης ΕΜΟΔΕ, οι οποίοι προσέγγισαν το δύσβατο σημείο και προχώρησαν στον απεγκλωβισμό του τραυματία.

Μετά την ολοκλήρωση της επιχείρησης, ο τραυματίας παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, προκειμένου να μεταφερθεί για την παροχή της απαραίτητης ιατρικής φροντίδας στο Νοσοκομείο Κέρκυρας.

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