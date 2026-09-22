Μακρόν στον ΟΗΕ: «Όχι» στον «νόμο της ζούγκλας» - «Ντροπή μας η Γάζα - Προτεραιότητα το Ορμούζ»

Η ετήσια Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ είναι η τελευταία του Εμάνουελ Μακρόν ως Προέδρου της Γαλλίας

Δέσποινα Σοφιανίδου

Μακρόν στον ΟΗΕ: «Όχι» στον «νόμο της ζούγκλας» - «Ντροπή μας η Γάζα - Προτεραιότητα το Ορμούζ»
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ο Εμάνουελ Μακρόν προειδοποίησε για την επιστροφή στον «νόμο της ζούγκλας» και τόνισε την ανάγκη αποτροπής μιας νέας τάξης ατιμωρησίας.
  • Προτεραιότητα χαρακτήρισε την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ και καταδίκασε την κατάσταση στη Γάζα ως ντροπιαστική.
  • Υποστήριξε τη λύση δύο κρατών για την ασφάλεια του Ισραήλ και κάλεσε σε δράση για την κατάσταση στη Γάζα.
  • Ζήτησε διπλό μορατόριουμ σε επιθέσεις εναντίον ενεργειακών εγκαταστάσεων στην Ουκρανία και τη Ρωσία και μορατόριουμ στη Μαύρη Θάλασσα για την απελευθέρωση δημητριακών.
  • Πρότεινε την απαγόρευση των κοινωνικών δικτύων για ανηλίκους και την ανάπτυξη ανεξάρτητης τεχνητής νοημοσύνης εκτός ΗΠΑ και Κίνας.
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Στην τελευταία εμφάνισή του, ως πρόεδρος της Γαλλίας στην ετήσια Σύνοδο του ΟΗΕ, ο Εμάνουελ Μακρόν αναφέρθηκε σε μία πληθώρα θεμάτων, και κυρίως αυτών που απασχολούν την παγκόσμια κοινότητα αυτή τη στιγμή.

Ο Γάλλος πρόεδρος ανέβηκε στο βήμα, δύο ώρες μετά την ομιλία του Αμερικανού ομολόγου του Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Γάλλος πρόεδρος εστίασε στην εξεύρεση λύσεων για την οικοδόμηση της ειρήνης, προσθέτοντας ότι «δεν πρέπει να δεχτούμε τη νέα τάξη ατιμωρησίας που κάποιοι προσπαθούν να οικοδομήσουν», προειδοποιώντας για την «επιστροφή του νόμου της ζούγκλας».

Χαρακτήρισε ως προτεραιότητα την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ, ενώ κατήγγειλε ενώπιον του ΟΗΕ ότι η Γάζα είναι ένα «θέαμα που μας ντροπιάζει όλους».

«Ποια είναι η αξιοπιστία μας αν συνεχίσουμε να παραμένουμε αδρανείς απέναντι στη Γάζα;» είπε, τονίζοντας ότι η οικοδόμηση μιας λύσης δύο κρατών είναι η προϋπόθεση για «την ασφάλεια του σήμερα και του αύριο για το Ισραήλ και τον λαό του».

Όσον αφορά στη σύγκρουση Ουκρανίας - Ρωσίας, τάχθηκε υπέρ του «διπλού μορατόριουμ» στα χτυπήματα εναντίον ενεργειακών εγκαταστάσεων των δύο χωρών.

«Υποστηρίζουμε την πρωτοβουλία ενός διπλού μορατόριουμ, ενός μορατόριουμ για την ενέργεια και τις μη στρατιωτικές υποδομές και από τις δύο πλευρές», είπε ο Γάλλος πρόεδρος. Ζήτησε επίσης «ένα μορατόριουμ στη Μαύρη Θάλασσα που θα καταστήσει δυνατή την απελευθέρωση των δημητριακών και θα δώσει μια απάντηση στο ζήτημα της επισιτιστικής ασφάλειας που είναι τόσο κρίσιμο για τόσες πολλές αναδυόμενες και αναπτυσσόμενες χώρες».

«Η Γαλλία θα συνεχίσει να παρέχει ακλόνητη υποστήριξη στις νόμιμες φιλοδοξίες του ουκρανικού λαού για ειρήνη», συνέχισε.

Ο Εμανουέλ Μακρόν κήρυξε παράλληλα την απαγόρευση των κοινωνικών δικτύων για ανηλίκους και ζήτησε μια εναλλακτική τεχνητή νοημοσύνη ανεξάρτητη από τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Κίνα

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