Στο μικροσκόπιο του Ιατρικού Συλλόγου Ηρακλείου συνταξιούχος οδοντίατρος

Στο επίκεντρο του Ιατρικού Συλλόγου Ηρακλείου βρίσκεται υπόθεση που αφορά συνταξιούχο οδοντίατρο.

Έχουν γίνει καταγγελίες σχετικά με δραστηριότητες που παρουσιάζονται ως βιοσυντονισμός και υδροθεραπεία παχέος εντέρου.

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