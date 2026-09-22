Στο μικροσκόπιο του Ιατρικού Συλλόγου Ηρακλείου συνταξιούχος οδοντίατρος
Έχουν γίνει καταγγελίες σχετικά με δραστηριότητες που παρουσιάζονται ως βιοσυντονισμός και υδροθεραπεία παχέος εντέρου
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Στο επίκεντρο του Ιατρικού Συλλόγου Ηρακλείου βρίσκεται υπόθεση που αφορά συνταξιούχο οδοντίατρο.
Έχουν γίνει καταγγελίες σχετικά με δραστηριότητες που παρουσιάζονται ως βιοσυντονισμός και υδροθεραπεία παχέος εντέρου.
Διαβάστε περισσότερα στο daynight.gr
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
15:50 ∙ LIFESTYLE
«Ριφιφί»: Πότε θα δούμε το δεύτερο επεισόδιο στον ALPHA;
16:47 ∙ ΚΟΣΜΟΣ
Ποιες χώρες δεν εφαρμόζουν την αλλαγή ώρας και γιατί
06:52 ∙ LIFESTYLE