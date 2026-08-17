Παρέμβαση του Ιατρικού Συλλόγου Πειραιά για τους γιατρούς της Σαλαμίνας - «Πλήρης συμπαράσταση»

Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, τα πρώτα συμπεράσματα ύστερα από τις χθεσινές πυρκαγιές αναδεικνύουν για ακόμη μία φορά την ανάγκη διαρκούς ενίσχυσης της υγειονομικής ετοιμότητας της Σαλαμίνας

Σωτήρης Σκουλούδης, Επιμέλεια

Παρέμβαση του Ιατρικού Συλλόγου Πειραιά για τους γιατρούς της Σαλαμίνας - «Πλήρης συμπαράσταση»
ΕΛΛΑΔΑ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Την πλήρη συμπαράσταση προς τους κατοίκους της Σαλαμίνας που δοκιμάστηκαν από τις πρόσφατες πυρκαγιές σε Κακή Βίγλα και Περιστέρια εκφράζει ο Ιατρικός Σύλλογος Πειραιώς, στηρίζοντας απολύτως τους ιατρούς και τους επαγγελματίες Υγείας

Με αφορμή τις φονικές πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν στη Σαλαμίνα, ο Ιατρικός Σύλλογος Πειραιώς εκφράζει την απόλυτη στήριξη στους ιατρούς, τους επαγγελματίες Υγείας και το προσωπικό του Κέντρου Υγείας για τον αγώνα που έδωσαν παρέχοντας πρώτες βοήθειας και κάθε δυνατή αρωγή.

Επίσης, το διοικητικό συμβούλιο εκφράζει τη συμπαράσταση και την αλληλεγγύη του στους κατοίκους της Σαλαμίνας που βρέθηκαν αντιμέτωποι με τις συνέπειες της πυρκαγιάς, τα συλλυπητήρια προς την οικογένεια του ζεύγους που χάθηκε από τις φλόγες, αλλά και ευχές για ταχεία ανάρρωση των εγκαυματιών και τραυματιών.

Παράλληλα, ο ΙΣΠ βρίσκεται στο πλευρό των συναδέλφων ιατρών της Σαλαμίνας, τόσο στις δημόσιες δομές Υγείας όσο και στον ιδιωτικό τομέα, οι οποίοι ανταποκρίνονται στις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας σε μία ιδιαίτερα δύσκολη συγκυρία.

Χαιρετίζει, μάλιστα, την έμπρακτη προσφορά ιδιωτών ιατρών του νησιού. Ανταποκρίθηκαν εθελοντικά, προσφέροντας δωρεάν ιατρικές επισκέψεις όσους είχαν ανάγκη ιατρικής μέριμνας. Η πρωτοβουλία αυτή αποτελεί έμπρακτη έκφραση κοινωνικής αλληλεγγύης και αναδεικνύει τον σημαντικό ρόλο των ιατρών σε περιόδους έκτακτης ανάγκης.

Αναγκαία η ενίσχυση των δημόσιων δομών Υγείας

Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, τα πρώτα συμπεράσματα ύστερα από τις χθεσινές πυρκαγιές αναδεικνύουν για ακόμη μία φορά την ανάγκη διαρκούς ενίσχυσης της υγειονομικής ετοιμότητας της Σαλαμίνας. Σε μία νησιωτική περιοχή, μία φυσική καταστροφή ή οποιαδήποτε άλλη κατάσταση έκτακτης ανάγκης μπορεί να προκαλέσει αιφνίδια αύξηση των αναγκών περίθαλψης του πληθυσμού.

Για τον λόγο αυτό, είναι ιδιαίτερα σημαντικό οι δημόσιες δομές Υγείας του νησιού -και ιδιαίτερα το Κέντρο Υγείας Σαλαμίνας- να διαθέτουν το αναγκαίο ιατρικό, νοσηλευτικό και λοιπό υγειονομικό προσωπικό. Η επαρκής στελέχωση δεν αφορά μόνο την καθημερινή εξυπηρέτηση των κατοίκων. Αποτελεί βασική προϋπόθεση και για την αποτελεσματική ανταπόκριση του συστήματος Υγείας σε περιόδους κρίσης.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Ιατρικός Σύλλογος Πειραιώς εκτιμά πως είναι αναγκαίο να υπάρξει συνεχής αξιολόγηση των πραγματικών αναγκών των δημόσιων δομών Υγείας του νησιού, ώστε να διασφαλίζεται η επιχειρησιακή τους ετοιμότητα. Στο πλαίσιο του θεσμικού του ρόλου, ο ΙΣΠ είναι έτοιμος να συνεργαστεί με τους αρμόδιους φορείς προκειμένου να καταγραφούν οι ανάγκες και να αναδειχθούν πιθανές ελλείψεις στη στελέχωση και την υγειονομική κάλυψη του νησιού και ευρύτερης περιοχής.

Πλατανησιώτης: «Δίπλα στην κοινωνία»

Σε δήλωσή του, ο Πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Πειραιώς και Α’ Αντιπρόεδρος του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου κ. Νίκος Πλατανησιώτης τόνισε τα εξής:

«Είμαστε απολύτως αλληλέγγυοι με τους συναδέλφους ιατρούς που βρίσκονται καθημερινά δίπλα στην τοπική κοινωνία της Σαλαμίνας. Επίσης, βρισκόμαστε στη διάθεση των κατοίκων που δοκιμάστηκαν από τις πρόσφατες πυρκαγιές.

Πρέπει επίσης να εξάρουμε την εθελοντική προσφορά των ιδιωτών ιατρών του νησιού. Έκαναν δωρεάν παροχή ιατρικών επισκέψεων στους πυροπαθείς και τους συμπαραστάθηκαν με αυταπάρνηση. Αυτό αποτελεί πράξη ύψιστης κοινωνικής ευθύνης και ανθρωπιάς, το οποίο δεν αποδεικνύει τον πραγματικό μας ρόλο δίπλα στους πολίτες.

Ταυτοχρόνως, όμως, πρέπει να επισημάνουμε ότι το χθεσινό περιστατικό καταδεικνύει ότι το μεγαλύτερο νησί του Σαρωνικού, το οποίο συγκεντρώνει σχεδόν 250 χιλιάδες εκδρομείς και επισκέπτες κάθε καλοκαίρι, πρέπει να διαθέτει ισχυρές και επαρκώς στελεχωμένες δημόσιες δομές Υγείας.

Η υγειονομική ετοιμότητα αποτελεί ζήτημα πρόληψης και προστασίας της δημόσιας Υγείας. Γι’ αυτό ζητούμε την ενίσχυση του Κέντρο Υγείας και των υπολοίπων δομών του νησιού. Εκπροσωπώντας τον ιατρικό κόσμο του Πειραιά, εύχομαι ταχεία αποκατάσταση των ζημιών και την επιστροφή της τοπικής κοινωνίας στην κανονικότητα».

platanisiotis.jpg

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
17:14ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ευρωβουλευτές ΠΑΣΟΚ προς Ύπατη Εκπρόσωπο: «Πώς η ΕΕ θα αντιμετωπίσει τη νέα Τουρκική πρόκληση με τα “θαλάσσια πάρκα”»;

17:09ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Πώς οι φωτογραφίες των διακοπών γίνονται «όπλο» στα χέρια των απατεώνων

17:06ΚΟΣΜΟΣ

Καύσωνας στην Ιταλία: Δοκιμάζει τις αντοχές και της περίφημης Παρμεζάνα

17:02ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ο οίκος αξιολόγησης R&I αναβάθμισε τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας σε «θετικές»

16:57ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο με τρία μηχανάκια στα Καμένα Βούρλα - Στο νοσοκομείο 4 άτομα, δύο ανήλικοι

16:47LIFESTYLE

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς μιλά για το «τέλος μιας εποχής» - Πότε θα αποσυρθεί από το τένις

16:45ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Οι θεάσεις UFO στην Ελλάδα για τις οποίες κανείς δεν μιλάει

16:42ΕΛΛΑΔΑ

Ο χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς για αύριο Τρίτη 18 Αυγούστου

16:39ΕΛΛΑΔΑ

Γεωτεχνικοί Δημόσιοι Υπάλληλοι: «Το Antinero έχει μετρήσιμη αξία στην πρόληψη των πυρκαγιών»

16:28ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ απειλεί Ομάν για το Ορμούζ: «Εάν μπουν στον δρόμο μας θα τους ταράξουμε στις βόμβες»

16:24WHAT THE FACT

Πήγε για έναν περίπατο και βρήκε θησαυρό 900 ετών: Πάνω από 2.150 ασημένια νομίσματα κρυμμένα σε κεραμικό δοχείο

16:24ΕΛΛΑΔΑ

Συντάξεις Σεπτεμβρίου: Πότε θα καταβληθούν - Αναλυτικά οι ημερομηνίες

16:20ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ασπρόπυργος: Εξιχνιάστηκαν δύο περιστατικά πυροβολισμών – Συνελήφθη 28χρονος

16:20ΕΛΛΑΔΑ

Τήνος: Το μελτέμι έφτασε τα 104 χλμ/ώρα – Η εντυπωσιακή εικόνα από δορυφόρο

16:16LIFESTYLE

Ανησυχία για την Καίτη Φίνου: Η ανάρτηση μέσα από το νοσοκομείο - «Οι πόνοι φρικτοί»

16:15ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιές: 302 συλλήψεις για εμπρησμούς μέσα στο 2026

16:11ΕΛΛΑΔΑ

Παρέμβαση του Ιατρικού Συλλόγου Πειραιά για τους γιατρούς της Σαλαμίνας - «Πλήρης συμπαράσταση»

15:53ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στο Ξηρόμερο Αιτωλοακαρνανίας - Στη μάχη τρία εναέρια μέσα

15:49ΠΑΙΔΕΙΑ

Σχολεία: Πότε θα χτυπήσει το πρώτο κουδούνι της χρονιάς

15:30ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα LIVE: Δείτε όλα τα ενεργά μέτωπα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
14:57ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Σαφείς ενδείξεις για μίνι καύσωνα» - Πότε θα έρθει, η πρόβλεψη του Σάκη Αρναούτογλου

13:00ΕΥ ΖΗΝ

Τι σημαίνει αν έχετε φούσκωμα μετά από χωριάτικη σαλάτα ή σουβλάκι

14:30ΥΓΕΙΑ

Ιός του Δυτικού Νείλου: Οι τρεις περιοχές στην Αττική που βρίσκονται στο «κόκκινο» - Τα συμπτώματα

10:47ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θρίλερ στον Άγιο Δημήτριο με τον νεκρό αστυνομικό – Αναζητούν δεύτερο πρόσωπο οι Αρχές

13:26ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στη Χαλκιδική – Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις στο σημείο

08:57WHAT THE FACT

Μυστήριο στη Νέα Υόρκη: Αρχαία «μάζα» 250 μιλίων που κινείται προς την μεγαλούπολη

11:52ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Χέιντεν Πανετιέρ: Αυτή είναι η αιτία θανάτου της ηθοποιού - Η κλήση στο 911 και η έρευνα

14:52LIFESTYLE

Ντέιβιντ και Βικτόρια Μπέκαμ: Επέστρεψαν στο Πορτοφίνο 29 χρόνια μετά το πρώτο τους ραντεβού

12:53ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Βορίζια: Νέο επεισόδιο μεταξύ των οικογενειών Καργάκη και Φραγκιαδάκη

15:29ΥΓΕΙΑ

Αυτοκόλλητος αισθητήρας ιδρώτα θα παρακολουθεί τη χοληστερόλη χωρίς αιμοληψία

12:42ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέα επίθεση Καρανίκα: Αν έχετε καμία βίλα και θέλετε διασφάλιση περιμένετε τον Τσίπρα να το κανονίσει

08:28ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέα πρόγνωση του ECMWF για τον φετινό χειμώνα - Ευχάριστα νέα για την Ελλάδα

12:25ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αυτοί είναι οι «μαϊμού» λογιστές και υπάλληλοι ρεύματος που ξάφριζαν ηλικιωμένους – Άρπαξαν πάνω από 120.000 ευρώ

11:58ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Οι Αμερικανοί «βλέπουν» θερμή εισβολή με μίνι καύσωνα - Η πρόγνωση του GFS

13:54ΚΟΣΜΟΣ

«Χρυσό δικαίωμα βέτο»: Πώς η Πρώτη Κυρία της Ουκρανίας διαμορφώνει παρασκηνιακά αποφάσεις εξουσίας του Ζελένσκι

16:28ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ απειλεί Ομάν για το Ορμούζ: «Εάν μπουν στον δρόμο μας θα τους ταράξουμε στις βόμβες»

16:16LIFESTYLE

Ανησυχία για την Καίτη Φίνου: Η ανάρτηση μέσα από το νοσοκομείο - «Οι πόνοι φρικτοί»

14:38ΚΑΙΡΟΣ

Super El Niño: Η ωκεάνια ανωμαλία συνεχίζει να ενισχύεται - Έρχεται ιστορικά πρωτοφανές σενάριο

15:27ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στα Άγραφα - Επιχειρούν 2 αεροσκάφη

11:11ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ρομά εισέβαλαν στο Αστυνομικό Τμήμα Πηνειού για να απελευθερώσουν άλλον Ρομά

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ