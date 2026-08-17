Παρέμβαση του Ιατρικού Συλλόγου Πειραιά για τους γιατρούς της Σαλαμίνας - «Πλήρης συμπαράσταση»

Την πλήρη συμπαράσταση προς τους κατοίκους της Σαλαμίνας που δοκιμάστηκαν από τις πρόσφατες πυρκαγιές σε Κακή Βίγλα και Περιστέρια εκφράζει ο Ιατρικός Σύλλογος Πειραιώς, στηρίζοντας απολύτως τους ιατρούς και τους επαγγελματίες Υγείας

Με αφορμή τις φονικές πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν στη Σαλαμίνα, ο Ιατρικός Σύλλογος Πειραιώς εκφράζει την απόλυτη στήριξη στους ιατρούς, τους επαγγελματίες Υγείας και το προσωπικό του Κέντρου Υγείας για τον αγώνα που έδωσαν παρέχοντας πρώτες βοήθειας και κάθε δυνατή αρωγή.

Επίσης, το διοικητικό συμβούλιο εκφράζει τη συμπαράσταση και την αλληλεγγύη του στους κατοίκους της Σαλαμίνας που βρέθηκαν αντιμέτωποι με τις συνέπειες της πυρκαγιάς, τα συλλυπητήρια προς την οικογένεια του ζεύγους που χάθηκε από τις φλόγες, αλλά και ευχές για ταχεία ανάρρωση των εγκαυματιών και τραυματιών.

Παράλληλα, ο ΙΣΠ βρίσκεται στο πλευρό των συναδέλφων ιατρών της Σαλαμίνας, τόσο στις δημόσιες δομές Υγείας όσο και στον ιδιωτικό τομέα, οι οποίοι ανταποκρίνονται στις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας σε μία ιδιαίτερα δύσκολη συγκυρία.

Χαιρετίζει, μάλιστα, την έμπρακτη προσφορά ιδιωτών ιατρών του νησιού. Ανταποκρίθηκαν εθελοντικά, προσφέροντας δωρεάν ιατρικές επισκέψεις όσους είχαν ανάγκη ιατρικής μέριμνας. Η πρωτοβουλία αυτή αποτελεί έμπρακτη έκφραση κοινωνικής αλληλεγγύης και αναδεικνύει τον σημαντικό ρόλο των ιατρών σε περιόδους έκτακτης ανάγκης.

Αναγκαία η ενίσχυση των δημόσιων δομών Υγείας

Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, τα πρώτα συμπεράσματα ύστερα από τις χθεσινές πυρκαγιές αναδεικνύουν για ακόμη μία φορά την ανάγκη διαρκούς ενίσχυσης της υγειονομικής ετοιμότητας της Σαλαμίνας. Σε μία νησιωτική περιοχή, μία φυσική καταστροφή ή οποιαδήποτε άλλη κατάσταση έκτακτης ανάγκης μπορεί να προκαλέσει αιφνίδια αύξηση των αναγκών περίθαλψης του πληθυσμού.

Για τον λόγο αυτό, είναι ιδιαίτερα σημαντικό οι δημόσιες δομές Υγείας του νησιού -και ιδιαίτερα το Κέντρο Υγείας Σαλαμίνας- να διαθέτουν το αναγκαίο ιατρικό, νοσηλευτικό και λοιπό υγειονομικό προσωπικό. Η επαρκής στελέχωση δεν αφορά μόνο την καθημερινή εξυπηρέτηση των κατοίκων. Αποτελεί βασική προϋπόθεση και για την αποτελεσματική ανταπόκριση του συστήματος Υγείας σε περιόδους κρίσης.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Ιατρικός Σύλλογος Πειραιώς εκτιμά πως είναι αναγκαίο να υπάρξει συνεχής αξιολόγηση των πραγματικών αναγκών των δημόσιων δομών Υγείας του νησιού, ώστε να διασφαλίζεται η επιχειρησιακή τους ετοιμότητα. Στο πλαίσιο του θεσμικού του ρόλου, ο ΙΣΠ είναι έτοιμος να συνεργαστεί με τους αρμόδιους φορείς προκειμένου να καταγραφούν οι ανάγκες και να αναδειχθούν πιθανές ελλείψεις στη στελέχωση και την υγειονομική κάλυψη του νησιού και ευρύτερης περιοχής.

Πλατανησιώτης: «Δίπλα στην κοινωνία»

Σε δήλωσή του, ο Πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Πειραιώς και Α’ Αντιπρόεδρος του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου κ. Νίκος Πλατανησιώτης τόνισε τα εξής:

«Είμαστε απολύτως αλληλέγγυοι με τους συναδέλφους ιατρούς που βρίσκονται καθημερινά δίπλα στην τοπική κοινωνία της Σαλαμίνας. Επίσης, βρισκόμαστε στη διάθεση των κατοίκων που δοκιμάστηκαν από τις πρόσφατες πυρκαγιές.

Πρέπει επίσης να εξάρουμε την εθελοντική προσφορά των ιδιωτών ιατρών του νησιού. Έκαναν δωρεάν παροχή ιατρικών επισκέψεων στους πυροπαθείς και τους συμπαραστάθηκαν με αυταπάρνηση. Αυτό αποτελεί πράξη ύψιστης κοινωνικής ευθύνης και ανθρωπιάς, το οποίο δεν αποδεικνύει τον πραγματικό μας ρόλο δίπλα στους πολίτες.

Ταυτοχρόνως, όμως, πρέπει να επισημάνουμε ότι το χθεσινό περιστατικό καταδεικνύει ότι το μεγαλύτερο νησί του Σαρωνικού, το οποίο συγκεντρώνει σχεδόν 250 χιλιάδες εκδρομείς και επισκέπτες κάθε καλοκαίρι, πρέπει να διαθέτει ισχυρές και επαρκώς στελεχωμένες δημόσιες δομές Υγείας.

Η υγειονομική ετοιμότητα αποτελεί ζήτημα πρόληψης και προστασίας της δημόσιας Υγείας. Γι’ αυτό ζητούμε την ενίσχυση του Κέντρο Υγείας και των υπολοίπων δομών του νησιού. Εκπροσωπώντας τον ιατρικό κόσμο του Πειραιά, εύχομαι ταχεία αποκατάσταση των ζημιών και την επιστροφή της τοπικής κοινωνίας στην κανονικότητα».