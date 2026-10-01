Σύλληψη Ιρανού για την υπόθεση της βάσης Fairford στη Βρετανία – «Θα χτυπηθούν πολύ σκληρά»

Snapshot Συνελήφθη 27χρονος με διπλή βρετανική και ιρανική υπηκοότητα για προπαρασκευή τρομοκρατικών πράξεων σε σχέση με το περιστατικό στην βάση RAF Fairford.

Ένας 26χρονος Βρετανός ανακρίθηκε χωρίς σύλληψη και έγιναν έρευνες σε δύο ακίνητα στο Westminster.

Η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία εξετάζει όλα τα πιθανά σενάρια, συμπεριλαμβανομένης της ανάμειξης ξένης δύναμης.

Ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε ότι οι ΗΠΑ θα απαντήσουν σκληρά εάν αποδειχθεί ιρανική εμπλοκή στην επίθεση.

Οι έρευνες της Σκότλαντ Γιαρντ συνεχίζονται, παρά την δημόσια κριτική για τους αρχικούς χειρισμούς. Snapshot powered by AI

Σε νέα σύλληψη προχώρησαν οι βρετανικές αρχές στο πλαίσιο της έρευνας για το σοβαρό περιστατικό ασφαλείας κοντά στην αεροπορική βάση RAF Fairford στο Gloucestershire, την οποία χρησιμοποίησε η αμερικανική πολεμική αεροπορία για επιθέσεις κατά του Ιράν.

Όπως ανακοίνωσε η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία του Ηνωμένου Βασιλείου, στο κεντρικό Λονδίνο συνελήφθη ένας 27χρονος με διπλή βρετανική και ιρανική υπηκοότητα, με την κατηγορία της προπαρασκευής τρομοκρατικών πράξεων. Παράλληλα, ένας 26χρονος Βρετανός ανακρίθηκε χωρίς να συλληφθεί, ενώ πραγματοποιήθηκαν έρευνες σε δύο ακίνητα στην περιοχή του Westminster.

Η επικεφαλής συντονίστρια της Αντιτρομοκρατικής, Vicki Evans, έκανε λόγο για μια εξαιρετικά περίπλοκη υπόθεση, ξεκαθαρίζοντας πως οι αρχές εξετάζουν κάθε πιθανό σενάριο, περιλαμβανομένης της ανάμειξης ξένης δύναμης.

Την ίδια ώρα, η αντίδραση της Ουάσιγκτον υπήρξε άμεση και σε ιδιαιτέρως υψηλούς τόνους. Ερωτηθείς από δημοσιογράφους αν οι Ηνωμένες Πολιτείες θα απαντήσουν στο Ιράν σε περίπτωση που αποδειχθεί ότι η Τεχεράνη κρύβεται πίσω από την επίθεση κατά του αεροσκάφους, ο Ντόναλντ Τραμπ ήταν κατηγορηματικός.

«Θα χτυπηθούν πολύ σκληρά, μην ανησυχείτε», διεμήνυσε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Η προειδοποίηση αυτή έρχεται να προστεθεί στη δημόσια δυσφορία που είχε εκφράσει ο ίδιος για τους αρχικούς χειρισμούς των βρετανικών αρχών, καθώς οι έρευνες της Σκότλαντ Γιαρντ για το περιστατικό παραμένουν σε πλήρη εξέλιξη.

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