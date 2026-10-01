Κακοκαιρία στην Κρήτη: «Πνίγηκαν» τα Ανώγεια - Πάνω από 360 mm βροχής σε λιγότερο από δύο ημέρες

Έρχεται νέο κύμα έντονων βροχοπτώσεων που θα διαρκέσει έως και την Κυριακή

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Κακοκαιρία στην Κρήτη: «Πνίγηκαν» τα Ανώγεια - Πάνω από 360 mm βροχής σε λιγότερο από δύο ημέρες
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  • Στα Ανώγεια Ρεθύμνου καταγράφηκαν 361,4 χιλιοστά βροχής σε λιγότερο από δύο ημέρες, ποσότητα εξαιρετικά μεγάλη για την περιοχή.
  • Η κακοκαιρία στην Κρήτη έχει προκαλέσει ισχυρές βροχές και καταιγίδες κυρίως στα ορεινά και βόρεια τμήματα του νησιού.
  • Μετά προσωρινή ύφεση από το μεσημέρι της Πέμπτης έως το μεσημέρι της Παρασκευής, αναμένεται νέα επιδείνωση με έντονες βροχοπτώσεις από το απόγευμα της Παρασκευής έως το απόγευμα της Κυριακής.
  • Το ήδη κορεσμένο έδαφος αυξάνει τον κίνδυνο επιδείνωσης των πλημμυρικών φαινομένων με τις νέες βροχές.
  • Το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών παρακολουθεί στενά την εξέλιξη της κακοκαιρίας και θα ενημερώσει για τις νέες εξελίξεις.
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Σφοδρό είναι το πέρασμα της κακοκαιρίας από την Κρήτη, με τις ισχυρές βροχές και καταιγίδες να έχουν ήδη αφήσει πίσω τους εντυπωσιακά ύψη βροχής, κυρίως στα ορεινά και βόρεια τμήματα του νησιού.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr, από την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου έως και τις μεσημεριανές ώρες της Πέμπτης 1 Οκτωβρίου, στα Ανώγεια Ρεθύμνου καταγράφηκαν συνολικά 361,4 χιλιοστά βροχής, επιβεβαιώνοντας τις προγνώσεις που είχαν προηγηθεί για πολύ μεγάλα ύψη νερού στην Κρήτη.

Πρόκειται για ποσότητα εξαιρετικά μεγάλη, αν αναλογιστεί κανείς ότι 1 χιλιοστό βροχής αντιστοιχεί σε 1 λίτρο νερού ανά τετραγωνικό μέτρο ή, διαφορετικά, σε 1 τόνο νερού ανά στρέμμα. Αυτό σημαίνει ότι οι 361,4 χιλιοστά βροχής αντιστοιχούν σε περισσότερους από 361 τόνους νερού ανά στρέμμα.

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Πρόσκαιρη εξασθένηση και μετά νέα επιδείνωση

Τα φαινόμενα αναμένεται να παρουσιάσουν προσωρινή ύφεση μετά το μεσημέρι της Πέμπτης και έως το μεσημέρι της Παρασκευής 2 Οκτωβρίου, με τις έντονες βροχοπτώσεις να περιορίζονται κυρίως στα ορεινά.

Η ανάπαυλα όμως θα είναι σύντομη.

Από το απόγευμα της Παρασκευής 2 Οκτωβρίου αναμένεται νέος γύρος έντονων βροχοπτώσεων, ο οποίος θα επηρεάσει κυρίως τα βόρεια και ορεινά τμήματα της Κρήτης και, σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά δεδομένα, ενδέχεται να διαρκέσει έως και το απόγευμα της Κυριακής 4 Οκτωβρίου.

Το γεγονός ότι το έδαφος έχει ήδη δεχθεί τεράστιες ποσότητες νερού αυξάνει την ανησυχία για τα επόμενα επεισόδια βροχής, καθώς ακόμη και νέες μικρότερες ποσότητες μπορεί να επιβαρύνουν περιοχές που βρίσκονται ήδη σε κατάσταση κορεσμού.

Η μονάδα METEO του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών παρακολουθεί στενά την εξέλιξη της κακοκαιρίας και έχει προαναγγείλει νεότερες ανακοινώσεις για την πορεία των φαινομένων.

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