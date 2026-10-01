Κακοκαιρία - Κρήτη: «Βούλιαξαν» δρόμοι, χωρίς ρεύμα και νερό χωριά, πλημμύρισαν επιχειρήσεις

Snapshot Η κακοκαιρία στην Κρήτη προκάλεσε σοβαρές πλημμύρες, κατολισθήσεις, διακοπές ρεύματος και υδροδότησης σε πολλούς οικισμούς, κυρίως στον ορεινό Μυλοπόταμο.

Στα Ανώγεια καταγράφηκαν 361,4 χιλιοστά βροχής, με δρόμους να μετατρέπονται σε χειμάρρους και σημαντικές ζημιές σε υποδομές και περιουσίες.

Η Πυροσβεστική ενίσχυσε τις δυνάμεις της με ειδικά κλιμάκια και εξοπλισμό για την αντιμετώπιση πλημμυρών και απεγκλωβισμών.

Οι αρχές εξέδωσαν πολλαπλά προειδοποιητικά μηνύματα 112 για αποφυγή μετακινήσεων και προειδοποιούν για νέο κύμα ισχυρών βροχοπτώσεων έως την Κυριακή.

Στον Δήμο Μυλοποτάμου και τον Δήμο Αγίου Νικολάου τα σχολεία παρέμειναν κλειστά την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου λόγω των καταστροφών και της συνεχιζόμενης κακοκαιρίας. Snapshot powered by AI

Σοβαρά προβλήματα αφήνει πίσω της η σφοδρή κακοκαιρία που πλήττει την Κρήτη, με πλημμυρισμένους δρόμους, κατολισθήσεις, ζημιές σε υποδομές και ολόκληρα χωριά να αντιμετωπίζουν διακοπές ρεύματος και υδροδότησης.

Το μεγαλύτερο βάρος των φαινομένων έχει πέσει μέχρι στιγμής στον ορεινό Μυλοπόταμο, όπου Ζωνιανά, Λιβάδια, Αξός και άλλες περιοχές βρέθηκαν αντιμέτωπες με τεράστιους όγκους νερού, λάσπης και φερτών υλικών.

Οι ζημιές στο οδικό δίκτυο είναι εκτεταμένες, ενώ έχουν καταγραφεί καθιζήσεις, καταρρεύσεις τμημάτων δρόμων και προβλήματα σε δίκτυα κοινής ωφέλειας.

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Σύμφωνα με τοπικές αναφορές, δεκάδες χωριά στον Μυλοπόταμο έμειναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, ενώ οι διακοπές ηλεκτροδότησης προκάλεσαν αλυσιδωτά προβλήματα και στην υδροδότηση. Σε αρκετές περιοχές οι κάτοικοι βρέθηκαν ταυτόχρονα χωρίς ρεύμα και νερό, την ώρα που συνεργεία και μηχανήματα επιχειρούν για την αποκατάσταση των ζημιών.

Προβλήματα στην υδροδότηση καταγράφηκαν και στον Δήμο Μαλεβιζίου, όπου οι διακοπές ρεύματος επηρέασαν τη λειτουργία των αντλιοστασίων.

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ο Μυλοπόταμος - Κλειστά και αύριο τα σχολεία

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκε ο Δήμος Μυλοποτάμου στο Ρέθυμνο, μετά το ισχυρό κύμα κακοκαιρίας που προκάλεσε σοβαρά προβλήματα και εκτεταμένες καταστροφές στην περιοχή.

Η κατάσταση παραμένει δύσκολη, ενώ οι τοπικές αρχές αποφάσισαν να διατηρήσουν κλειστές και την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου όλες τις σχολικές μονάδες και τους βρεφονηπιακούς σταθμούς του δήμου.

Η απόφαση αφορά το σύνολο των σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που βρίσκονται εντός των διοικητικών ορίων του Μυλοποτάμου, καθώς και τους βρεφονηπιακούς σταθμούς.

Βασικό κριτήριο για την απόφαση αποτελεί η προστασία μαθητών, παιδιών, οικογενειών, εκπαιδευτικών και λοιπού προσωπικού, καθώς η περιοχή εξακολουθεί να αντιμετωπίζει τις συνέπειες των έντονων φαινομένων.

Οι κάτοικοι καλούνται παράλληλα να περιορίσουν τις μη απαραίτητες μετακινήσεις και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών.

Τεράστιοι όγκοι νερού, λάσπης και φερτών υλικών κατέκλυσαν περιοχές του ορεινού Μυλοποτάμου, με τα έντονα φαινόμενα να φτάνουν έως και μέσα στους οικισμούς, σύμφωνα με το neakriti.gr.

Σε αρκετά σημεία, το οδικό δίκτυο μετατράπηκε σε ορμητικούς χειμάρρους, δυσχεραίνοντας σημαντικά τις μετακινήσεις και προκαλώντας ζημιές τόσο σε υποδομές όσο και σε ιδιωτικές περιουσίες.

Ιδιαίτερα σοβαρή ήταν η κατάσταση στα Ζωνιανά, όπου νερά εισχώρησαν σε κατοικίες, ενώ στα Λιβάδια οι εικόνες από την ένταση της κακοκαιρίας ήταν ιδιαίτερα έντονες. Προβλήματα καταγράφηκαν επίσης στην Αξό και στο Πέραμα.

Νερά μέχρι και ένα μέτρο μέσα σε επιχειρήσεις

Ιδιαίτερα βαριά είναι η εικόνα και για επιχειρήσεις σε περιοχές του Ηρακλείου.

Στη Φοινικιά, δρόμοι μετατράπηκαν σε ορμητικούς χειμάρρους, ενώ νερά και λάσπες εισέβαλαν σε καταστήματα, αποθήκες και άλλους επαγγελματικούς χώρους. Επιχειρηματίες βρέθηκαν από νωρίς να προσπαθούν να απομακρύνουν νερά και φερτά υλικά από τις περιουσίες τους.

Η κατάσταση στην επιχειρηματική περιοχή Φοινικιάς – Μαλάδων χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα δύσκολη. Ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων ΒΙΟ.ΠΑ. Φοινικιάς – Μαλάδων ανέφερε ότι σε ορισμένα σημεία το νερό έφτασε ακόμη και το ένα μέτρο, προκαλώντας σημαντικές ζημιές σε εγκαταστάσεις, εξοπλισμό και εμπορεύματα.

Στη Φοινικιά έχουν καταγραφεί επίσης περιπτώσεις όπου το ύψος του νερού μέσα σε σπίτια και καταστήματα έφτασε περίπου το μισό μέτρο, ενώ κάτοικοι και επαγγελματίες περιέγραψαν ώρες μεγάλης αγωνίας καθώς τα νερά ανέβαιναν με μεγάλη ταχύτητα.

Σοβαρά προβλήματα σημειώθηκαν και στις Μαλάδες, όπου ο Γιόφυρος φούσκωσε και νερά εισχώρησαν σε σπίτια και επιχειρήσεις, ενώ τμήματα του οδικού δικτύου έκλεισαν λόγω της επικινδυνότητας.

Οι επιχειρηματίες στις πληγείσες περιοχές μιλούν ήδη για μεγάλες οικονομικές απώλειες, ενώ η πλήρης έκταση των ζημιών αναμένεται να φανεί μετά την υποχώρηση των νερών.

Πρόσκαιρη ύφεση και νέα επιδείνωση

Για την Κρήτη, τα έντονα φαινόμενα αναμένεται να συνεχιστούν έως τις απογευματινές ώρες της Πέμπτης 1 Οκτωβρίου.

Στη συνέχεια προβλέπεται προσωρινή εξασθένηση έως το μεσημέρι της Παρασκευής 2 Οκτωβρίου, πριν από νέα επιδείνωση του καιρού από το απόγευμα της ίδιας ημέρας.

Η ένταση της κακοκαιρίας αναμένεται να αυξηθεί κυρίως το Σάββατο 3 Οκτωβρίου, με βροχές, καταιγίδες και πολύ ισχυρούς ανέμους να συνεχίζουν να επηρεάζουν την Κρήτη και το νότιο Αιγαίο.

Τεράστιες ποσότητες νερού – 361 χιλιοστά στα Ανώγεια

Η ένταση της κακοκαιρίας αποτυπώνεται και στα ύψη βροχής. Στα **Ανώγεια Ρεθύμνου** καταγράφηκαν 361,4 χιλιοστά βροχής από την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου έως το μεσημέρι της Πέμπτης 1ης Οκτωβρίου, σύμφωνα με το δίκτυο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr.

Οι τεράστιες ποσότητες νερού προκάλεσαν υπερχειλίσεις, μετατροπή δρόμων σε χειμάρρους και σοβαρές ζημιές σε περιουσίες και αγροτικές εκτάσεις, με τον Μυλοπόταμο να βρίσκεται στο επίκεντρο.

Ισχυρές δυνάμεις της ΕΜΑΚ στην Κρήτη

Η Κρήτη είχε τεθεί εγκαίρως σε κατάσταση «Red Code», με την Πυροσβεστική να ενισχύει σημαντικά τις δυνάμεις της στο νησί.

Με εντολή του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος μετακινήθηκαν από την Αθήνα προς την Κρήτη ειδικά κλιμάκια για την αντιμετώπιση πλημμυρικών φαινομένων.

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Στην αποστολή περιλαμβάνονται «Ομάδα Ορμητικών Υδάτων της 6ης ΕΜΑΚ με λέμβους», ειδικό ερπυστριοφόρο όχημα και λέμβος της «1ης ΕΜΑΚ», καθώς και Ομάδα Μηχανοκίνητου Ειδικού Τμήματος Πυροσβεστικών Επιχειρήσεων με αντλητικά συγκροτήματα. Τον συντονισμό της επιχείρησης ενισχύει και ανώτατο στέλεχος του Πυροσβεστικού Σώματος.

Παράλληλα, στον ορεινό Μυλοπόταμο επιχειρούν πυροσβεστικά οχήματα, ομάδες της ΕΜΟΔΕ, μηχανήματα της Περιφέρειας και του Δήμου, ενώ οι δυνάμεις παραμένουν σε αυξημένη ετοιμότητα για απεγκλωβισμούς και άντληση υδάτων.

Μπαράζ μηνυμάτων από το 112

Από νωρίς το πρωί της Πέμπτης τα κινητά των κατοίκων σε πολλές περιοχές της Κρήτης άρχισαν να ηχούν διαδοχικά.

Στις 06:40 εστάλη μήνυμα του 112 για τα Ζωνιανά, τα Λιβάδια και τον ορεινό όγκο του Μυλοποτάμου, με σύσταση να αποφεύγονται οι μετακινήσεις λόγω των ιδιαίτερα έντονων φαινομένων.

Λίγες ώρες αργότερα το 112 ενεργοποιήθηκε και για περιοχές του Λασιθίου, μεταξύ των οποίων ο Άγιος Νικόλαος, η Ελούντα, η Μίλατος και οι Λίμνες, με τους πολίτες να καλούνται να περιορίσουν τις άσκοπες μετακινήσεις και να μην προσεγγίζουν σημεία όπου βρίσκονται σε εξέλιξη έργα του ΒΟΑΚ.

Νέο μήνυμα στάλθηκε και στον Δήμο Ηρακλείου, ειδικότερα για Μαλάδες και Φοινικιά, όπου καταγράφηκαν σοβαρά πλημμυρικά φαινόμενα.

Η συνεχής ενεργοποίηση του 112 αποτυπώνει το μέγεθος της ανησυχίας των Αρχών, καθώς η κατάσταση μπορεί να μεταβάλλεται μέσα σε λίγα λεπτά σε περιοχές όπου δρόμοι μετατρέπονται σε χειμάρρους και το έδαφος έχει ήδη κορεστεί.

Κατεστραμμένο οδικό δίκτυο και καθιζήσεις

Ιδιαίτερα δύσκολη είναι η κατάσταση και στο οδικό δίκτυο.

Στον Μυλοπόταμο έχουν καταγραφεί σοβαρές καθιζήσεις, ενώ τμήμα γέφυρας υπέστη ζημιές από τα ορμητικά νερά. Στα Ζωνιανά, ηλικιωμένο ζευγάρι έζησε στιγμές αγωνίας όταν το αυτοκίνητό του βρέθηκε σε τμήμα του δρόμου που είχε υποχωρήσει. Οι δύο επιβαίνοντες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο χωρίς να κινδυνεύει η ζωή τους.

Σε πολλές περιοχές, λάσπη, πέτρες και άλλα φερτά υλικά έχουν καλύψει δρόμους, με τα συνεργεία να επιχειρούν όπου οι συνθήκες το επιτρέπουν.

Ολόκληρη η Περιφέρεια Κρήτης βρίσκεται σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code έως την Κυριακή 4 Οκτωβρίου, καθώς ο κίνδυνος εκδήλωσης πλημμυρικών φαινομένων έχει αξιολογηθεί ως πολύ υψηλός.

Οι Αρχές καλούν τους πολίτες να αποφεύγουν κάθε μη απαραίτητη μετακίνηση, να μην επιχειρούν να διασχίσουν πλημμυρισμένους δρόμους, χειμάρρους ή ρέματα και να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας.

Και η ανησυχία δεν τελειώνει με την πρόσκαιρη ύφεση των φαινομένων. Σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία, από το απόγευμα της Παρασκευής αναμένεται νέος γύρος ισχυρών βροχοπτώσεων, κυρίως στα βόρεια και ορεινά τμήματα της Κρήτης, με τα έντονα φαινόμενα να επιμένουν έως και την Κυριακή.

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Με το έδαφος ήδη κορεσμένο και τις υποδομές σε πολλές περιοχές να έχουν δεχθεί ισχυρό πλήγμα, το επόμενο κύμα της κακοκαιρίας κρατά ολόκληρο το νησί σε συναγερμό.

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Νερά μέχρι και ένα μέτρο μέσα σε επιχειρήσεις

Ιδιαίτερα βαριά είναι η εικόνα και για επιχειρήσεις σε περιοχές του Ηρακλείου.

Στη Φοινικιά, δρόμοι μετατράπηκαν σε ορμητικούς χειμάρρους, ενώ νερά και λάσπες εισέβαλαν σε καταστήματα, αποθήκες και άλλους επαγγελματικούς χώρους. Επιχειρηματίες βρέθηκαν από νωρίς να προσπαθούν να απομακρύνουν νερά και φερτά υλικά από τις περιουσίες τους.

Η κατάσταση στην επιχειρηματική περιοχή Φοινικιάς – Μαλάδων χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα δύσκολη. Ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων ΒΙΟ.ΠΑ. Φοινικιάς – Μαλάδων ανέφερε ότι σε ορισμένα σημεία το νερό έφτασε ακόμη και το ένα μέτρο, προκαλώντας σημαντικές ζημιές σε εγκαταστάσεις, εξοπλισμό και εμπορεύματα.

Στη Φοινικιά έχουν καταγραφεί επίσης περιπτώσεις όπου το ύψος του νερού μέσα σε σπίτια και καταστήματα έφτασε περίπου το μισό μέτρο, ενώ κάτοικοι και επαγγελματίες περιέγραψαν ώρες μεγάλης αγωνίας καθώς τα νερά ανέβαιναν με μεγάλη ταχύτητα.

Σοβαρά προβλήματα σημειώθηκαν και στις Μαλάδες, όπου ο Γιόφυρος φούσκωσε και νερά εισχώρησαν σε σπίτια και επιχειρήσεις, ενώ τμήματα του οδικού δικτύου έκλεισαν λόγω της επικινδυνότητας.

Οι επιχειρηματίες στις πληγείσες περιοχές μιλούν ήδη για μεγάλες οικονομικές απώλειες, ενώ η πλήρης έκταση των ζημιών αναμένεται να φανεί μετά την υποχώρηση των νερών.

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