Χρηματιστήριο: «Βουτιά» μετά το μίνι-ράλι - Οι μετοχές με τη μεγαλύτερη άνοδο

Ισχυρή πτώση 2,51%, στα 508,63 εκατ. ευρώ ο τζίρος

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Χρηματιστήριο: «Βουτιά» μετά το μίνι-ράλι - Οι μετοχές με τη μεγαλύτερη άνοδο
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  • Ο Γενικός Δείκτης του Χρηματιστηρίου υποχώρησε κατά 2,51% στις 2.669,72 μονάδες μετά από τέσσερις ανοδικές συνεδριάσεις και νέο υψηλό 17 ετών.
  • Ο τζίρος διαμορφώθηκε στα 508,63 εκατ. ευρώ με 66,4 εκατ. μετοχές να αλλάζουν χέρια, ενώ ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε πτώση 2,62%.
  • Οι μετοχές με τη μεγαλύτερη άνοδο ήταν οι Jumbo (+1,53%), Aegean Airlines (+0,88%) και ΕΥΔΑΠ (+0,81%), ενώ τις μεγαλύτερες απώλειες είχαν Eurobank (-4,86%), Alpha Bank (-4,32%) και ΔΑΑ (-4,32%).
  • Η αύξηση των αποδόσεων των κρατικών ομολόγων στις ΗΠΑ και τη Γαλλία επιβάρυνε το αρνητικό κλίμα στις ευρωπαϊκές αγορές και επηρέασε αρνητικά το Χρηματιστήριο Αθηνών.
  • Η Eurobank και η Alpha Bank παρουσίασαν τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών, με την Eurobank να έχει και τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών στα 109,99 εκατ. ευρώ.
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Ισχυρές πιέσεις δέχθηκαν οι τιμές των στη σημερινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου, εν μέσω αρνητικού κλίματος στις ευρωπαϊκές αγορές, οι οποίες υποχωρούν στον απόηχο της ανόδου των αποδόσεων των κρατικών ομολόγων, ενώ επιφυλακτικότητα επικρατεί στο άνοιγμα της Wall Street.

Η απόδοση του 10ετούς αμερικανικού ομολόγου βρέθηκε στο υψηλότερο επίπεδα από το 2002 ενώ οι αποδόσεις των γαλλικών κρατικών ομολόγων έφτασαν σε νέο υψηλό 18 μηνών.

Η αγορά υποχώρησε μετά τη χθεσινή καταγραφή νέων υψηλών 17 ετών και μετά από τέσσερις ανοδικές συνεδριάσεις, στη διάρκεια των οποίων ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης είχε σημειώσει συνολικά κέρδη 3,64%.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στο χαμηλότερο επίπεδο της ημέρας, στις 2.669,72 μονάδες, σημειώνοντας πτώση 2,51%.

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 508,63 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 66.423.646 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε πτώση σε ποσοστό 2,62%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχώρησε σε ποσοστό 0,62%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Jumbo (+1,53%), Aegean Airlines (+0,88%), της ΕΥΔΑΠ (+0,81%), της Aktor (+0,72%) και της Elvalhalcor (+0,40%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Eurobank (-4,86%), της Alpha Bank (-4,32%), του ΔΑΑ (-4,32%), της Εθνικής (-4,23%), της Coca Cola HBC (-3,31%), της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (-3,24%) και της Πειραιώς (-2,92%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Eurobank και η Alpha Bank διακινώντας 22.888.465 και 9.619.178 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Eurobank με 109,99 εκατ. ευρώ και η Εθνική με 91,76 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 37 μετοχές, 71 πτωτικά και 14 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Medicon (+12,55%) και ΕΛΒΕ (+4,93%).

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Doppler (-9,17%) και Space Hellas (-9,05%).

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

AKTOR:9,7400 +0,72%

ALLWYN:11,5000 +0,88%

ΚΥΠΡΟΥ:10,9000 -0,82%

CREDIABANK:1,0100 αμετάβλητη

METLEN:48,3600 -1,63%

OPTIMA:14,6500 -0,88%

ΤΙΤΑΝ: 47,9000 -2,00%

ALPHA BANK: 4,6500 -4,32%

AEGEAN AIRLINES: 11,1600 -1,50%

VIOHALCO: 17,7200 -0,56%

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 42,9600 -3,24%

ΔΑΑ:12,4000 -4,32%

ΔΕΗ: 22,8200 -1,72%

COCA COLA HBC:49,7000 -3,31%

ΕΛΠΕ: 18,2500 -2,04%

ELVALHALCOR: 3,7750 +0,40%

ΕΘΝΙΚΗ: 17,0950 -4,23%

ΕΥΔΑΠ: 12,4200 +0,81%

EUROBANK: 4,7000 -4,86%

LAMDA DEVELOPMENT: 6,2500 -1,57%

MOTOR OIL: 67,8500 -2,58%

JUMBO: 25,2400 +1,53%

ΟΛΠ:48,1000 -1,23%

ΟΤΕ: 19,3000 -1,43%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 10,6500 -2,92%

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