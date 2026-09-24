Χρηματιστήριο: Βασικό ανάχωμα οι τραπεζικές μετοχές

Στις 2.642,23 μονάδες ο Γενικός Δείκτης με υποχώρηση 0,33%

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Χρηματιστήριο: Βασικό ανάχωμα οι τραπεζικές μετοχές
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  • Ο Γενικός Δείκτης του Χρηματιστηρίου Αθηνών έκλεισε με πτώση 0,33% στις 2.642,23 μονάδες, μετά από ενδοσυνεδριακή ανάκαμψη.
  • Οι τραπεζικές μετοχές λειτούργησαν ως βασικό ανάχωμα, με τον τραπεζικό δείκτη να ενισχύεται κατά 0,34%.
  • Η ΔΕΗ και οι Jumbo ήταν οι μετοχές με τις μεγαλύτερες απώλειες, με πτώση 3,04% και 2,79% αντίστοιχα.
  • Η αξία των συναλλαγών παρέμεινε υψηλή, ξεπερνώντας τα 400 εκατ. ευρώ, με την Πειραιώς να συγκεντρώνει τον μεγαλύτερο τζίρο.
  • Η αγορά διατήρησε το επίπεδο των 2.600 μονάδων, δίνοντας θετικό τεχνικό σήμα παρά τις ευρύτερες πιέσεις.
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Με περιορισμένες απώλειες ολοκληρώθηκε η σημερινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου Αθηνών, καθώς η ισχυρή αντίδραση από τα ενδοσυνεδριακά χαμηλά, περιόρισε σημαντικά την αρχική πτώση. Οι τραπεζικές μετοχές λειτούργησαν ως βασικό ανάχωμα, χωρίς όμως να αντισταθμίσουν πλήρως τις πιέσεις σε ΔΕΗ, Jumbo και βιομηχανικούς τίτλους.

Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 2.642,23 μονάδες, υποχωρώντας κατά 0,33%. Η αγορά άνοιξε στις 2.637,99 μονάδες, βρέθηκε έως τις 2.604,71 μονάδες και στη συνέχεια ανέκαμψε, φθάνοντας στις 2.653,22 μονάδες. Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης FTSE/ΧΑ Large Cap έκλεισε στις 6.774,39 μονάδες, με πτώση 0,20%, ενώ ο τραπεζικός δείκτης ενισχύθηκε κατά 0,34%. Η αξία των συναλλαγών παρέμεινε ιδιαίτερα υψηλή, ξεπερνώντας τα 400 εκατ. ευρώ.

Στην κορυφή των κερδών του FTSE 25 βρέθηκε ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών, με άνοδο 3,58% και κλείσιμο στα 11,85 ευρώ. Ακολούθησαν η Alpha Bank με κέρδη 2,06% στα 4,597 ευρώ, η Optima bank με 1,94% στα 14,19 ευρώ, η Coca-Cola HBC με 0,98% στα 51,70 ευρώ και η HELLENiQ Energy με 0,93% στα 17,45 ευρώ. Οι αγορές σε τράπεζες και επιλεγμένα βαριά χαρτιά στήριξαν την απογευματινή ανάκαμψη.

Στον αντίποδα, η ΔΕΗ κατέγραψε τη μεγαλύτερη πτώση στην υψηλή κεφαλαιοποίηση, χάνοντας 3,04% και κλείνοντας στα 22,94 ευρώ. Η Jumbo υποχώρησε κατά 2,79% στα 24,40 ευρώ, η Titan κατά 2,35% στα 48,24 ευρώ, η Viohalco κατά 2,23% στα 16,66 ευρώ και η Aktor κατά 1,80% στα 9,80 ευρώ. Οι απώλειες στους συγκεκριμένους τίτλους διατήρησαν αρνητικό το πρόσημο των βασικών δεικτών, παρά τη βελτίωση στο δεύτερο μισό της ημέρας.

Τον μεγαλύτερο τζίρο συγκέντρωσε η Πειραιώς, με συναλλαγές αξίας 73,58 εκατ. ευρώ. Ακολούθησαν η Eurobank με 64,39 εκατ. ευρώ και η Εθνική Τράπεζα με 41,98 εκατ. ευρώ. Οι τρεις τραπεζικοί τίτλοι συγκέντρωσαν συνολικά σχεδόν 180 εκατ. ευρώ, επιβεβαιώνοντας ότι ο κλάδος παρέμεινε στο επίκεντρο της επενδυτικής δραστηριότητας.

Παρά την τρίτη διαδοχική πτωτική συνεδρίαση, η αντίδραση από το χαμηλό ημέρας και το θετικό κλείσιμο του τραπεζικού δείκτη, πρόσφεραν ενδείξεις ανθεκτικότητας. Ωστόσο, η αγορά δεν κατάφερε να επιστρέψει σε θετικό έδαφος, καθώς οι πιέσεις παρέμειναν διάχυτες και η επιλεκτικότητα των αγοραστών ιδιαίτερα έντονη. Η διατήρηση των 2.600 μονάδων αποτέλεσε, πάντως, το θετικό τεχνικό μήνυμα της συνεδρίασης για την αγορά.

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