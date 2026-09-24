Γαλλία: Πέθανε σε ηλικία 88 ετών η ηθοποιός Μαρίνα Βλαντί

Snapshot Η ηθοποιός Μαρίνα Βλαντί πέθανε σε ηλικία 88 ετών την Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου 2026.

Τιμήθηκε με βραβείο ερμηνείας στο Φεστιβάλ των Καννών το 1963 για την ταινία «Το συζυγικό κρεβάτι».

Συμμετείχε σε περισσότερες από 80 ταινίες και ήταν επίσης τραγουδίστρια και συγγραφέας.

Πέθανε στο σπίτι της, περιτριγυρισμένη από την οικογένεια και τα ζώα της, σύμφωνα με ανακοίνωση των παιδιών της.

Η οικογένειά της απέτισε φόρο τιμής στη ζωή της χαρακτηρίζοντάς την μακρά, όμορφη και γεμάτη. Snapshot powered by AI

Γνωστή για τον ρόλο της στην ταινία «Η Πριγκίπισσα της Κλεβ», η Γαλλορωσίδα ηθοποιός Μαρίνα Βλαντί πέθανε την Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου, σε ηλικία 88 ετών. Στη διάρκεια της καριέρας της είχε επίσης ηχογραφήσει αρκετούς δίσκους και είχε εκδώσει βιβλία.

Η ηθοποιός, συγγραφέας και τραγουδίστρια Μαρίνα Βλαντί, η οποία είχε τιμηθεί με βραβείο ερμηνείας στο Φεστιβάλ των Καννών το 1963 για την ταινία Le lit conjugal και είχε συμμετάσχει σε περισσότερες από 80 ταινίες, πέθανε την Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου 2026 σε ηλικία 88 ετών, όπως ανακοίνωσε η οικογένειά της στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP).

Όπως ανέφεραν τα παιδιά της σε ανακοίνωσή τους, πέθανε «στο σπίτι της, περιτριγυρισμένη από τους δικούς της ανθρώπους και τα ζώα της».

Παράλληλα, απέτισαν φόρο τιμής σε «μια μακρά, όμορφη και γεμάτη ζωή».

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