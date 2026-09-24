Οι κόρες της Αρετής: Το μεγάλο στοίχημα του ALPHA μετά το «Ριφιφί»

Πότε θα κάνει πρεμιέρα η νέα σειρά του ALPHA…  

Κατερίνα Θεοδωροπούλου

Οι κόρες της Αρετής: Το μεγάλο στοίχημα του ALPHA μετά το «Ριφιφί»
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  • Ο ALPHA ξεκίνησε δυναμικά τη σεζόν με επιτυχία στις βραδινές ζώνες μέσω σειρών όπως το «Ριφιφί» και κωμωδίες.
  • Η νέα δραματική σειρά «Οι Κόρες της Αρετής» θα κάνει πρεμιέρα τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου στις 22:00, αντικαθιστώντας το «Ριφιφί».
  • Η σειρά εστιάζει στην Αρετή, μια χήρα που προσπαθεί να εξασφαλίσει καλύτερη ζωή για τις δύο κόρες της, Άννα και Ναταλία.
  • Οι κόρες της Αρετής έρχονται σε επαφή με την εύπορη οικογένεια Κεχαγιά, όπου αποκαλύπτονται μυστικά, οικογενειακές εντάσεις και ταξικές διαφορές.
  • Η πλοκή περιλαμβάνει φιλοδοξίες, έρωτες και συγκρούσεις μεταξύ δύο διαφορετικών κοινωνικών κόσμων.
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Ο ALPHA έκανε ποδαρικό με το δεξί στη βραδινή ζώνη της φετινής σεζόν. Τόσο οι κωμωδίες «Το σόι σου», «Φόνοι στο καμπαναριό 2» και «Μπαμπά σ’αγαπώ», όσο και το «Ριφιφί», έφεραν στο κανάλι υψηλά νούμερα αυτή την εβδομάδα.

Ο προγραμματισμός, ωστόσο, ακόμη δεν έχει ολοκληρωθεί. Αρκετές νέες παραγωγές θα κάνουν πρεμιέρα το προσεχές διάστημα, με τις «Κόρες της Αρετής» να συζητιούνται. Η δραματική σειρά έρχεται από τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου, στις 22.00, παίρνοντας τη θέση του «Ριφιφί» που ολοκληρώνεται την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου.

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Στο επίκεντρο της ιστορίας της νέας σειράς βρίσκεται η Αρετή, μια χήρα γυναίκα που μεγάλωσε μέσα στη φτώχεια και είναι αποφασισμένη να εξασφαλίσει στις δύο κόρες της τη ζωή που η ίδια στερήθηκε. Η Άννα, η μικρή κόρη, είναι όμορφη, ευαίσθητη κι ονειροπόλα και η Ναταλία, η μεγάλη κόρη της Αρετής, είναι δυναμική, ανεξάρτητη και ανυπότακτη. Ακολουθούν διαφορετικούς δρόμους, μέχρι η ζωή να τις φέρει κοντά στην ισχυρή κι εύπορη οικογένεια Κεχαγιά.

Πίσω από την εικόνα της δύναμης και της επιτυχίας, ο Λεωνίδας Κεχαγιάς και τα τέσσερα παιδιά του, Ανδρέας, Κωνσταντίνος, Αλέξης και Φαίη, κρύβουν μυστικά, ανεκπλήρωτες επιθυμίες και βαθιές οικογενειακές ρωγμές. Όταν οι δύο κόσμοι συναντιούνται, φιλοδοξίες, έρωτες, ταξικές αντιθέσεις και καλά κρυμμένες αλήθειες φέρνουν τα πάνω κάτω.

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