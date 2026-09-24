Ιταλία: Όριο 30% στους αλλοδαπούς μαθητές, πρόστιμα έως 1.000 ευρώ για μπούρκα

Snapshot νέο ιταλικό νομοθετικό διάταγμα απαγορεύει την κάλυψη του προσώπου με μπούρκα ή νικάμπ στα σχολεία, επιβάλλοντας πρόστιμα από 200 έως 1.000 ευρώ σε περίπτωση παραβίασης.

Θεσπίζεται όριο 30% στους αλλοδαπούς μαθητές που δεν έχουν παρακολουθήσει το εθνικό εκπαιδευτικό σύστημα για συγκεκριμένο χρόνο σε κάθε τμήμα πρώτης τάξης, με εφαρμογή από το σχολικό έτος 2027-2028.

Οι γονείς μαθητών με σοβαρές γλωσσικές δυσκολίες υποχρεούνται να παρακολουθούν μαθήματα ιταλικών, ενώ η άρνηση συνεργασίας μπορεί να οδηγήσει στην απομάκρυνση του παιδιού από την οικογένεια.

Διατίθενται περίπου 17,5 εκατομμύρια ευρώ για ενισχυτικά προγράμματα γλωσσικής εκμάθησης και 14 εκατομμύρια ευρώ για τον ψηφιακό εκσυγχρονισμό των σχολικών διοικητικών υπηρεσιών.

Τα τεχνικά και επαγγελματικά ινστιτούτα μετονομάζονται σε «τεχνολογικά λύκεια» και «επαγγελματικά λύκεια» με συνολική ενίσχυση 30 εκατομμυρίων ευρώ για το 2026-2027. Snapshot powered by AI

Το πράσινο φως για το νέο νομοθετικό διάταγμα για τα σχολεία άναψε το ιταλικό Υπουργικό Συμβούλιο, εισάγοντας ένα πλέγμα ρυθμίσεων που εκτείνεται από την απαγόρευση της κάλυψης του προσώπου μέχρι τη θέσπιση ορίου στην παρουσία αλλοδαπών μαθητών στις σχολικές αίθουσες.

Σύμφωνα με το κείμενο του προσχεδίου που τέθηκε προς έγκριση σήμερα Πέμπτη, η κυβέρνηση επιχειρεί να εξασφαλίσει την ομαλή εκκίνηση του σχολικού έτους 2026-2027, ευθυγραμμίζοντας παράλληλα τα μέτρα με τους στόχους του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (PNRR). Το σχέδιο του Υπουργείου Παιδείας και Αξιοκρατίας εστιάζει κατά κύριο λόγο στη γλωσσική ενσωμάτωση. Η ενσωμάτωση αυτή, ωστόσο, πλαισιώνεται πλέον από διοικητικές κυρώσεις και σαφείς νομικές δεσμεύσεις.

Πρόστιμα για μπούρκα και νικάμπ στις σχολικές μονάδες

Η ρητή απαγόρευση εμφάνισης με καλυμμένο πρόσωπο συνιστά μία από τις κεντρικές παρεμβάσεις της νέας νομοθεσίας. Εκτός εάν συντρέχουν συγκεκριμένοι ιατρικοί λόγοι ή λόγοι ασφαλείας, απαγορεύεται στο εξής η συμμετοχή τόσο στα κανονικά μαθήματα όσο και σε εξωσχολικές δραστηριότητες με τρόπο που να εμποδίζει την αναγνώριση των χαρακτηριστικών. Η ίδια απαγόρευση καλύπτει και κάθε είδους συνάντηση γονέων με εκπαιδευτικούς στο πλαίσιο της λειτουργίας του σχολείου.

Όπως προβλέπεται, σε περίπτωση παραβίασης επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο που ξεκινά από τα 200 ευρώ και μπορεί να φτάσει τα 1.000 ευρώ. Την ίδια ώρα, όταν η παράβαση διαπράττεται από ανήλικο μαθητή, το πρόστιμο καταλογίζεται απευθείας σε εκείνον που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο υπουργός Παιδείας Τζουζέπε Βαλντιτάρα ξεκαθάρισε ότι ενδύματα όπως το νικάμπ και η μπούρκα δεν έχουν καμία θέση στο ιταλικό σχολικό περιβάλλον.

Ανώτατο όριο 30% στους αλλοδαπούς μαθητές στην πρώτη τάξη

Το διάταγμα καθορίζει αυστηρό πλαφόν για τη σύνθεση των πρώτων τάξεων. Στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, ο αριθμός των μαθητών χωρίς ιταλική υπηκοότητα οι οποίοι δεν έχουν γεννηθεί στην Ιταλία ή δεν έχουν φοιτήσει τουλάχιστον δύο χρόνια στο νηπιαγωγείο δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το 30% του συνόλου σε κάθε τμήμα πρώτης τάξης.

Στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση πρώτου και δεύτερου βαθμού, δηλαδή στα γυμνάσια και τα λύκεια, το πλαφόν του 30% εφαρμόζεται στους μαθητές με μη ιταλική ιθαγένεια που δεν έχουν παρακολουθήσει επιτυχώς το εθνικό εκπαιδευτικό σύστημα για τουλάχιστον τρία σχολικά έτη. Τα σχολεία θα εφαρμόσουν τις εν λόγω ρυθμίσεις κατά τη συγκρότηση των νέων τμημάτων ξεκινώντας από το σχολικό έτος 2027-2028.

Σε καταστάσεις όπου η κατανομή καθίσταται αδύνατη εξαιτίας του πλήθους των αιτήσεων εγγραφής, οι περιφερειακές διευθύνσεις εκπαίδευσης θα παρεμβαίνουν σε συνεννόηση με τους διευθυντές των σχολείων. Σκοπός είναι να οργανωθεί η ανακατανομή των μαθητών σε γειτονικές σχολικές μονάδες. Ο υπουργός επισήμανε πως το κριτήριο παραμένει γλωσσικό και το άρθρο 34 του ιταλικού Συντάγματος αποτελεί τον οδηγό για τη διασφάλιση της πρόσβασης στην εκπαίδευση.

Υποχρεωτικά μαθήματα ιταλικών για τους γονείς και μέτρα για ανηλίκους

Αίσθηση προκαλεί η ρύθμιση για τη γλωσσική επάρκεια των οικογενειών των μαθητών. Στις περιπτώσεις όπου ένας ανήλικος μαθητής παρουσιάζει σοβαρές αδυναμίες στην ιταλική γλώσσα, η πολιτεία οφείλει να υποστηρίξει το οικογενειακό περιβάλλον. Κι όμως, εάν η οικογένεια αρνηθεί να συνεργαστεί, η διάταξη ανοίγει τον δρόμο ακόμα και για την απομάκρυνση του παιδιού από την εστία του.

Η σχολική μονάδα υποχρεούται να αναφέρει στις κοινωνικές υπηρεσίες τα περιστατικά όπου τα επίμονα γλωσσικά εμπόδια των γονέων παρακωλύουν τη σχολική ένταξη του παιδιού. Σε τέτοιες περιπτώσεις παρέχονται δωρεάν προγράμματα εκμάθησης ιταλικών, με στόχο την απόκτηση πιστοποιητικού γνώσης επιπέδου τουλάχιστον Α2. Εάν οι γονείς αμελήσουν ή αρνηθούν να παρακολουθήσουν τα μαθήματα, τίθεται σε εφαρμογή η διαδικασία τοποθέτησης του ανηλίκου εκτός οικογένειας, σύμφωνα με τις προβλέψεις του νόμου 21 της 19ης Ιουλίου 1991.

Χρηματοδότηση 17,5 εκατομμυρίων για τη γλώσσα και ψηφιακός εκσυγχρονισμός

Για τις σχολικές μονάδες όπου είναι πρακτικά αδύνατο να τηρηθεί το ανώτατο όριο του 30%, το διάταγμα για τα σχολεία δεσμεύει πόρους συνολικού ύψους περίπου 17,5 εκατομμυρίων ευρώ. Συγκεκριμένα, ιδρύεται ειδικό ταμείο στο Υπουργείο Παιδείας με κονδύλι 3,4 εκατομμυρίων ευρώ για το 2027 και 14.139.760 ευρώ σε ετήσια βάση από το 2028. Τα ποσά αυτά θα διατεθούν αποκλειστικά για εξωσχολικές δραστηριότητες ενίσχυσης των βασικών γλωσσικών δεξιοτήτων στα ιταλικά. Η υλοποίηση των προγραμμάτων θα γίνει είτε με ενίσχυση του διδακτικού προσωπικού είτε μέσω συμβάσεων με τα Επαρχιακά Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων (CPIA) και φορείς του τρίτου τομέα.

Την ίδια ώρα, ποσό 14 εκατομμυρίων ευρώ κατευθύνεται στη διετία 2026-2027 προς την ψηφιοποίηση των διοικητικών υπηρεσιών των σχολείων. Το σχετικό πρόγραμμα χρηματοδοτείται με 1 εκατομμύριο ευρώ το 2026 και 13 εκατομμύρια το 2027, εστιάζοντας στην αναβάθμιση του πληροφοριακού συστήματος Sidi. Στόχος είναι η δημιουργία μιας ενιαίας ψηφιακής πλατφόρμας για τον προγραμματισμό, τη διαχείριση προσωπικού και τη διαλειτουργικότητα των βάσεων δεδομένων.

Το νομοθετικό κείμενο φέρνει αλλαγές και στη δομή των σχολικών κατηγοριών. Τα τεχνικά ινστιτούτα μετονομάζονται επίσημα σε «τεχνολογικά λύκεια» και τα επαγγελματικά ινστιτούτα σε «επαγγελματικά λύκεια», με συνολική ενίσχυση 20 εκατομμυρίων ευρώ για το τρέχον έτος και 10 εκατομμυρίων ευρώ για το 2027.

Στην ίδια συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου εξετάστηκαν επίσης επείγοντα μέτρα για τον τομέα της δικαιοσύνης, καθώς και ρυθμίσεις σχετικά με την κυκλοφορία των πετρελαιοκίνητων οχημάτων κατηγορίας Euro 5.

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