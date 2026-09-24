Φρίκη στην Ινδία: Βίντεο σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκου από τον «Επστάιν του Ταμίλ Ναντού»

Σάλο έχει προκαλέσει στην Ινδία οι αποκαλύψεις για σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκου από τον μεγιστάνα Βιραμάνι.

Το τηλεοπτικό κανάλι «India Today TV» απέκτησε αποκλειστικά πρόσβαση σε βίντεο που βρίσκεται στο επίκεντρο της υπόθεσης σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκου εναντίον του 84χρονου μεγιστάνα του γρανίτη Ρ. Βιραμάνι, ο οποίος έχει χαρακτηριστεί ως ο «Επστάιν του Ταμίλ Ναντού».

Οι συγκλονιστικές εικόνες δείχνουν τον Βιραμάνι μαζί με ένα κορίτσι, ενώ σε άλλο καρέ τον απεικονίζουν πάνω σε ένα κρεβάτι σε προκλητική στάση.

Το βίντεο παραδόθηκε αρχικά στην αστυνομία από τον βουλευτή και ηγέτη του Κογκρέσου του Ταμίλ Ναντού, Ραντζάν Κουμάρ, ο οποίος δήλωσε ότι προσέγγισε ανώτερους αξιωματικούς της αστυνομίας αφού σοκαρίστηκε βλέποντας έναν άνδρα που έμοιαζε με τον Βιραμάνι στις εικόνες.

Ο Κουμάρ ισχυρίστηκε ότι προέτρεψε ανώτερους αξιωματικούς, μεταξύ των οποίων τον επιθεωρητή Μαχές και την τότε βοηθό επιθεωρητή της Ομάδας Καταπολέμησης της Ανηθικότητας, Γιάσμιν, να ανακρίνουν τον Βιραμάνι και να διερευνήσουν τις καταγγελίες. Ισχυρίστηκε ότι δεν ελήφθη κανένα μέτρο παρά το γεγονός ότι παρέδωσε το βίντεο.

Το πολιτικό κόμμα της Ινδίας, DMK, αμφισβήτησε την αυθεντικότητα και την ευκρίνεια του βίντεο, υποστηρίζοντας ότι η εικόνα είχε σκόπιμα καλυφθεί από σκιά.

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