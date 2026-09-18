Αλβανία: Θεία και ξάδερφος κακοποιούσαν σεξουαλικά 12χρονο κορίτσι - Το σχολείο έκανε την καταγγελία

Η ανήλικη φέρεται να επικοινώνησε με τη σχολική ψυχολόγο για όσα βίωνε τους τελευταίους τρεις μήνες

Ελένη Ευστρατίου

Αλβανία: Θεία και ξάδερφος κακοποιούσαν σεξουαλικά 12χρονο κορίτσι - Το σχολείο έκανε την καταγγελία
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ένα 12χρονο κορίτσι στην Αλβανία κακοποιήθηκε σεξουαλικά από τη θεία και τον ξάδερφό της, οι οποίοι συνελήφθησαν.
  • Η κακοποίηση διαπιστώθηκε από το σχολείο, το οποίο κατήγγειλε το περιστατικό στις αρχές μετά από επικοινωνία του κοριτσιού με την σχολική ψυχολόγο.
  • Η ανήλικη αναγκάζονταν να μαγνητοσκοπεί σεξουαλικές πράξεις που έκανε στον εαυτό της και να στέλνει τα βίντεο στη θεία και τον ξάδερφο.
  • Η κατάσταση κρατούσε τουλάχιστον τρεις μήνες και αποκαλύφθηκε όταν το κορίτσι έστειλε κατά λάθος πορνογραφικό βίντεο σε συμμαθήτριες.
  • Οι γονείς του κοριτσιού δεν φαίνεται να γνώριζαν για την κακοποίηση, ενώ οι ύποπτοι κατηγορούνται για σεξουαλικές σχέσεις με ανήλικο, αιμομιξία και πορνογραφία.
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Ένα σοκαριστικό περιστατικό σεξουαλικής κακοποίησης ανήλικης ήρθε στη δημοσιότητα στα Τίρανα Αλβανίας, την Πέμπτη.

Ένα 12χρονο κορίτσι έπεσε θύμα κακοποίησης τόσο από τον 29χρονο ξάδερφό της, όσο και από την 32χρονη θεία της, οι οποίοι έχουν συλληφθεί από τις Αλβανικές Αρχές. Η κακοποίηση που βίωνε η ανήλικη διαπιστώθηκε από το σχολείο του κοριτσιού, το οποίο κατήγγειλε το γεγονός στην αστυνομία και προχώρησε η διαδικασία της προανάκρισης και των συλλήψεων.

Σύμφωνα με την μαρτυρία του κοριτσιού η οποία έγινε μέσω παιδοψυχολόγου, η αδερφή της μητέρας της φέρεται να έδειξε πορνογραφικό υλικό στο κορίτσι και στη συνέχεια να προέβη σε σεξουαλικές πράξεις μαζί της. Παράλληλα, το κορίτσι έπεσε θύμα και του ξαδέρφου της, από τη μεριά του πατέρα της. Σύμφωνα με το voxnews.al, οι δύο ενήλικες φέρεται να μην είχαν σχέση μεταξύ τους και οι πράξεις κακοποίησης να έγιναν σε ξεχωριστές χρονικές περιπτώσεις.

Παράλληλα, η ανήλικη αναγκαζόταν να μαγνητοσκοπεί σεξουαλικές πράξεις που έκανε στον εαυτό της προκειμένου να στέλνει βίντεο διαδικτυακά στην θεία και τον ξάδερφό της. Στο κινητό της ανήλικης βρέθηκαν αρκετά βίντεο πορνογραφικού περιεχομένου.

Όπως έγινε γνωστό από την αστυνομική έρευνα, η ανήλικη βίωνε αυτή την κατάσταση τουλάχιστον τους τελευταίους τρεις μήνες. Το γεγονός έγινε γνωστό όταν η κοπέλα έστειλε κατά λάθος βίντεο με πορνογραφικό υλικό σε κοινή συνομιλία που είχε με τις συμμαθήτριές της. Από φόβο να μην διακινηθεί αυτό το βίντεο, η ίδια επικοινώνησε με την ψυχολόγο του σχολείου, η οποία και ενημέρωσε προκειμένου να γίνει καταγγελία.

Τα πρώτα στοιχεία δείχνουν ότι οι γονείς δεν είχαν γνώση των γεγονότων, όμως οι έρευνες συνεχίζονται. Τόσο ο 29χρονος όσο και η 32χρονη έχουν συλληφθεί με τις κατηγορίες για «σεξουαλικές σχέσεις με ανήλικο», «αιμομιξία» και «πορνογραφία».

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