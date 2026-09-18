Πλήθος κόσμου στις εκδηλώσεις για τα 13 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα - Εικόνες

Αυτή την ώρα, αρκετοί δρόμοι του Κερατσινίου έχουν τεθεί εκτός κυκλοφορίας για τα οχήματα

Μάνος Χατζηγιάννης, Επιμέλεια

Πλήθος κόσμου στις εκδηλώσεις για τα 13 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα - Εικόνες
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Στο Κερατσίνι συγκεντρώθηκε πλήθος κόσμου για τα 13 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα.
  • Οι εκδηλώσεις μνήμης περιλάμβαναν πορεία στους δρόμους της πόλης και συναυλία στον πολυχώρο των Λιπασμάτων Κερατσινίου.
  • Αρκετοί δρόμοι στο Κερατσίνι έχουν κλείσει για την κυκλοφορία οχημάτων λόγω των εκδηλώσεων.
  • Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις και τροχονόμοι βρίσκονται στην περιοχή για την ασφαλή διεξαγωγή της κινητοποίησης.
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Πλήθος κόσμου έχει συγκεντρωθεί στο σημείο όπου πριν από 13 χρόνια ο Παύλος Φύσσας έπεσε νεκρός από τις μαχαιριές μέλους της «Χρυσής Αυγής» στο Κερατσίνι.

Συγγενείς, φίλοι, άνθρωποι που γνώριζαν τον άτυχο καλλιτέχνη αλλά και πλήθος κόσμου βρέθηκαν στην οδό Π.Φύσσα και συμμετέχουν στην πορεία που πραγματοποιείται στα στενά της πόλης.

Οι εκδηλώσεις μνήμης για τα 13 χρόνια από τον θάνατο του Παύλου Φύσσα ξεκίνησαν από την Πέμπτη, όπου στον πολυχώρο των Λιπασμάτων Κερατσινίου δόθηκε μεγάλη συναυλία με την συμμετοχή γνωστών καλλιτεχνών.

Αυτή την ώρα, αρκετοί δρόμοι του Κερατσινίου έχουν τεθεί εκτός κυκλοφορίας για τα οχήματα, προκειμένου να διευκολυνθεί η κινητοποίηση στη μνήμη του δολοφονημένου καλλιτέχνη. Ισχυρές δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ. βρίσκονται σε διάσπαρτα σημεία της περιοχής για λόγους ασφαλείας, ενώ αρκετοί είναι και οι τροχονόμοι που ρυθμίζουν την κυκλοφορία των οχημάτων.

Πορεία Φύσσα
Πορεία Φύσσα
Πορεία Φύσσα
Πορεία Φύσσα
Πορεία Φύσσα
εκδηλώσεις Παύλος Φύσσας

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