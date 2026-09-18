Ηράκλειο: Γύπας «προσγειώθηκε» στον Τσούτσουρα

Snapshot Ένας γύπας βρέθηκε σε ανήμπορη κατάσταση στο έδαφος στο χωριό Τσούτσουρας του Δήμου Μινώα Πεδιάδας.

Δεν είναι γνωστό αν η κατάστασή του οφείλεται σε εξάντληση λόγω ζέστης ή σε τραυματισμό.

Οι κάτοικοι ενημέρωσαν τις αρμόδιες δασικές υπηρεσίες για το περιστατικό.

Υπάλληλοι των δασικών υπηρεσιών παρέλαβαν τον γύπα για φροντίδα και περίθαλψη. Snapshot powered by AI

Ένα ακόμη περιστατικό με γύπα σημειώθηκε στην Κρήτη και συγκεριμένα στο χωριό Τσούτσουρας του Δήμου Μινώα Πεδιάδας.

Όπως αναφέρει το creta24.gr, ο έδαφος προσγειώθηκε στο έδαφος σε ανήμπορη κατάσταση.

Σύμφωνα με μαρτυρίες από κατοίκους της περιοχής, ο γύπας βρέθηκε σε κακή κατάσταση, ξαπλωμένος στο έδαφος στην αρχή του χωριού, μη μπορώντας να σηκωθεί.

Σημειώνεται ότι δεν είναι γνωστό αν ο γύπας εξαντλήθηκε λόγω ζέστης ή βρέθηκε στο έδαφος λόγω τραυματισμού.

Οι κάτοικοι ενημέρωσαν τις αρμόδιες δασικές υπηρεσίες, υπάλληλοι παρέλαβαν το μεγάλο πτηνό για την απαραίτητη φροντίδα και περίθαλψη.

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