Γάμος: Μπορεί να επηρεάσει το διαζύγιο αν ένα ζευγάρι έχει κοινό επίθετο; - Τι δείχνει έρευνα

Έρευνα στις ΗΠΑ εξηγεί ότι τα ζευγάρια με ξεχωριστά επίθετα έχουν έως και 50% περισσότερες πιθανότητες να πάρουν διαζύγιο

Ελένη Ευστρατίου, Επιμέλεια

Γάμος: Μπορεί να επηρεάσει το διαζύγιο αν ένα ζευγάρι έχει κοινό επίθετο; - Τι δείχνει έρευνα
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ζευγάρια με κοινό επώνυμο έχουν έως και 50% λιγότερες πιθανότητες να πάρουν διαζύγιο σε σύγκριση με αυτά που κρατούν ξεχωριστά επίθετα.
  • Τα ζευγάρια με κοινό επώνυμο διαλύουν τον γάμο τους μετά από περισσότερα χρόνια σχέσης.
  • Περίπου 75-80% των παντρεμένων ζευγαριών στις ΗΠΑ έχουν κοινό επώνυμο, με μεγαλύτερης ηλικίας και συντηρητικές λευκές γυναίκες να το υιοθετούν συχνότερα.
  • Οι γυναίκες με χαμηλότερο μορφωτικό επίπεδο είναι πιο πιθανό να υιοθετήσουν το επώνυμο του συζύγου τους.
  • Η γραφειοκρατία και η ταλαιπωρία της αλλαγής ονόματος επηρεάζουν την επιλογή επωνύμου και μπορεί να αποτρέψουν κάποια ζευγάρια από το να υποβάλουν αίτηση διαζυγίου.
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Μπορεί η συζήτηση για την αλλαγή στο επώνυμο της γυναίκας μετά το γάμο να έχει κλείσει εδώ και αρκετά χρόνια στην Ελλάδα, όμως στις Ηνωμένες Πολιτείες αποτελεί αντικείμενο ερευνών σχετικά με τα διαζύγια.

Σύμφωνα με έρευνα του Ινστιτούτου Οικογενειακών Σπουδών στις ΗΠΑ τα ζευγάρια με το ίδιο επώνυμο έχουν έως και 50% λιγότερες πιθανότητες να πάρουν διαζύγιο από εκείνα που κρατούν τα πατρικά τους επώνυμα. Στην περίπτωση όμως που αποφασίσουν να διαλύσουν έναν γάμο, αυτό θα γίνει μετά από περισσότερα χρόνια σχέσης.

Η έρευνα ανέλυσε δεδομένα του κέντρου Pew Research για το 2023, καθώς και αρχεία διαζυγίων του Τέξας. Τα αποτελέσματα αποδεικνύουν ότι τα ζευγάρια που έχουν περισσότερα κοινά στοιχεία, όπως το όνομα ή την οικονομική κατάσταση, είναι πιο πιθανό να υιοθετήσουν μια «προσέγγιση που δίνει προτεραιότητα στη συζυγική ζωή, η οποία ενισχύει τη συνεργασία, την εμπιστοσύνη και την αίσθηση ενός κοινού μέλλοντος», γράφει ο συντάκτης της έκθεσης, Lyman Stone.

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Περισσότερες λευκές γυναίκες μεγαλύτερης ηλικίας εγκατέλειψαν το πατρώνυμο

Συνολικά, η έκθεση διαπίστωσε ότι περίπου το 75-80% των παντρεμένων ζευγαριών στις ΗΠΑ έχουν κοινό επώνυμο, και ότι οι συντηρητικές, λευκές και μεγαλύτερης ηλικίας γυναίκες ήταν πιο πιθανό να πάρουν το επώνυμο του συζύγου τους.

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Περίπου το 86% των γυναικών άνω των 50 ετών εγκατέλειψαν το πατρικό τους όνομα, σε σύγκριση με το 74% των γυναικών κάτω των 29 ετών, σύμφωνα με την ανάλυση του Ινστιτούτου Οικογενειακών Μελετών.

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Η ανάλυση διαπίστωσε επίσης ότι οι γυναίκες με χαμηλότερο μορφωτικό επίπεδο είναι πιο πιθανό να υιοθετήσουν το επώνυμο του συζύγου τους — το 85% εκείνων που απέκτησαν απολυτήριο λυκείου, σε σύγκριση με το 76% εκείνων που αποφοίτησαν από πανεπιστήμιο.

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Η γραφειοκρατία μπορεί να αποτρέψει τα διαζύγια

Σχετικά με τους λόγους που μία γυναίκα επιλέγει να κρατήσει το πατρικό της επώνυμο και όχι του συζύγου της, ο συντάκτης της έκθεσης ανέφερε ότι αυτοί οφείλονται σε αρκετούς παράγοντες, αλλά κυρίως στη γραφειοκρατία. «Υπάρχουν τα ζευγάρια που αντιτίθενται σε αυτή την πρακτική, όπως και εκείνα που παντρεύτηκαν παρορμητικά και δεν μπήκαν σε αυτή τη διαδικασία», αναφέρει.

«Τα γραφειοκρατικά εμπόδια επηρεάζουν σημαντικά τα ποσοστά διαζυγίων. Η αλλαγή του νομικού ονόματος είναι μια τεράστια ταλαιπωρία», προσθέτει επίσης, αφού πολλές γυναίκες έχουν στο μυαλό τους τη διαδικασία που θα χρειαστεί να ξαναπεράσουν, στην περίπτωση ενός διαζυγίου.

Ο ίδιος σχολιάζει όμως ότι αυτή η «ταλαιπωρία» μπορεί να αποτρέψει ορισμένα ζευγάρια που έχουν κοινό επώνυμο από το να υποβάλλουν αίτηση διαζυγίου.

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