Ανακαλύφθηκε νέο είδος άγριας γάτας στην Βολιβία - Το πρώτο εδώ και 100 χρόνια

Snapshot Ανακαλύφθηκε στη Βολιβία ένα νέο είδος άγριας γάτας, το Leopardus tilcayo, το πρώτο εδώ και 100 χρόνια.

Το Leopardus tilcayo είναι μικρότερο από μία οικόσιτη γάτα, ζει στα ορεινά νεφοδάση των Γιούνγκας και ανήκει στο γένος Leopardus.

Η ανακάλυψη έγινε τυχαία σε καταφύγιο άγριων ζώων κοντά στη Λα Πας, όπου μια γενετική ανάλυση επιβεβαίωσε ότι πρόκειται για ξεχωριστό είδος με εξελικτική διαχωριστική γραμμή 1,4 εκατομμυρίων ετών.

Οι τοπικές κοινότητες γνώριζαν το είδος ως «τιλκάγιο», όνομα που διατηρήθηκε για τη νέα επιστημονική ονομασία.

Η προστασία του Leopardus tilcayo είναι κρίσιμη λόγω της απειλής εξαφάνισης που αντιμετωπίζει εξαιτίας της καταστροφής των οικότοπων στην περιοχή. Snapshot powered by AI

Για πρώτη φορά εδώ και έναν αιώνα, ερευνητές στην Βολιβία ανακάλυψαν ένα νέο είδος άγριας γάτας.

Ο λόγος για το Leopardus tilcayo, ή τιλκάγιο, μια λεπτόσωμη γάτα, με κηλίδες και στρογγυλεμένα αυτιά. Είναι μικρότερη από μια συνηθισμένη οικόσιτη γάτα και ζει στα Γιούνγκας της Βολιβίας, μια περιοχή ορεινών νεφοδασών όπου τα βουνά των Άνδεων συναντούν τη λεκάνη του Αμαζονίου.

Η περιγραφή του νέου είδους δημοσιεύτηκε την Πέμπτη στο επιστημονικό περιοδικό Current Biology.

Το Leopardus tilcayo Πάολα Νογκάλες-Ασκαρούνς μέσω BBC

Γιατί είναι ιδιαίτερα σπάνια η νέα αυτή ανακάλυψη

Είναι ιδιαίτερα σπάνιο να ανακαλύπτεται ένα νέο, σχετικά μεγάλο θηλαστικό, καθώς, όπως εξηγεί η Πάολα Νογκάλες-Ασκαρούνς, μία από τις ερευνήτριες της μελέτης και επικεφαλής προγράμματος για την προστασία των άγριων αιλουροειδών στη Βολιβία, τα περισσότερα νεοανακαλυφθέντα είδη είναι μικρότερα σε μέγεθος.

«Αυτή τη φορά είναι γάτα. Αυτό είναι πραγματικά ασυνήθιστο και δεν έχει συμβεί εδώ και 100 χρόνια», είπε η Νογκάλες-Ασκαρούνς, εξηγώντας ότι το τιλκάγιο ανήκει στο γένος Leopardus, μια ομάδα μικρών άγριων γατών που ζουν στη Νότια και την Κεντρική Αμερική, το οποίο βρίσκεται αντιμέτωπο με προβλήματα, καθώς απειλούνται οι οικότοποι του, λόγω της ανάπτυξης κοντινών ανθρώπινων πληθυσμών.

Η Πάολα Νογκάλες-Ασκαρούνς με το Leopardus tilcayo στο Καταφύγιο Άγριας Ζωής Senda Verde στη Βολιβία National Geographic

Με την νέα αυτή ανακάλυψη, τα αναγνωρισμένα είδη του Leopardus tilcayo στην άγρια φύση ανέρχονται σε μόλις πέντε. Ωστόσο, μπορεί να υπάρχουν ακόμη περισσότερα, αλλά οι επιστήμονες θα χρειαστεί να πραγματοποιήσουν περισσότερες μελέτες για να τα ανακαλύψουν, αλλά και για μάθουν πόσο μεγάλη είναι η περιοχή στην οποία εξαπλώνονται.

«Πραγματικά δεν γνωρίζουμε πόσα αιλουροειδή υπάρχουν ακόμα στην άγρια φύση», δήλωσε η Νογκάλες-Ασκαρούνς, της οποίας το έργο χρηματοδοτείται από το National Geographic. «Θα χρειαστούμε περισσότερες μελέτες για να απαντήσουμε σε αυτό το ερώτημα, το οποίο είναι πραγματικά κρίσιμο για τη διατήρησή του».

Η τυχαία ανακάλυψη

Σύμφωνα με το NBC News, το μικρό αυτό ζωάκι ανακαλύφθηκε τυχαία, όταν η Νογκάλες-Ασκαρούνς το παρατήρησε στο καταφύγιο περίθαλψης άγριων ζώων Senda Verde κοντά στη Λα Πας, όπου εργάζεται εθελοντικά.

«Είδα αυτή τη γάτα. Ήταν πραγματικά, πραγματικά μικρή. Δεν μπορούσα να πιστέψω πόσο μικρή ήταν», είπε η Νογκάλες-Ασκαρούνς. «Νόμιζα ότι ήταν γατάκι».

Η γάτα είχε μεταφερθεί εκεί από έναν άνδρα που ζει στην περιοχή, ο οποίος την είχε μπερδέψει με ένα οικόσιτο γατάκι. Την τάιζε με ζυμαρικά, ρύζι και αυγά, μέχρι που συνειδητοποίησε ότι ήταν άγριο ζώο και ότι δεν μπορούσε να το φροντίσει. Έτσι, το έφερε στο καταφύγιο.

Αρχικά, οι εργαζόμενοι στο καταφύγιο θεώρησαν ότι πρόκειται για ήδη γνωστό είδος άγριας γάτας από την Βραζιλία, αλλά η Νογκάλες-Ασκαρούνς δεν ήταν τόσο σίγουρη.

«Αν δείτε τις κηλίδες ή την ουρά του, θα καταλάβετε ότι δεν ταιριάζουν με εκείνο το είδος», είπε.

Έτσι, η Νογκάλες-Ασκαρούνς πραγματοποίησε γενετικές αναλύσεις, εξετάζοντας δείγματα από το συγκεκριμένο ζώο και από μια δεύτερη γάτα που είχε φτάσει στο ίδιο καταφύγιο, οι οποίες επιβεβαίωσαν τις υποψίες της. Τα δύο αυτά ζώα ανήκαν στο ίδιο είδος, και η εξελικτική του γραμμή είχε διαχωριστεί από συγγενικές άγριες τίγρεις πριν από περίπου 1,4 εκατομμύρια χρόνια. Αυτή η γενετική εξέλιξη είναι αρκετή για να θεωρηθεί νέο είδος.

To Leopardus tilcayo National Geographic

Οι ντόπιοι γνώριζαν εδώ και καιρό το τιλκάγιο

Το ενδιαφέρον είναι ότι οι τοπικές κοινότητες της Βολιβίας γνωρίζουν την ύπαρξη του είδους εδώ και πολλές γενιές και το αποκαλούν «τιλκάγιο», λέει η Νογκάλες-Ασκαρούνς, τονίζοντας ότι εκείνη και οι συνεργάτες της αποφάσισαν να μην του δώσουν νέο όνομα, για να τηρήσουν την τοπική παράδοση.

Όπως εξηγεί η ίδια, η ονομασία που έχουν δώσει οι ντόπιοι σε αυτήν την άγρια γάτα δεν συνδέεται με κάποια γλώσσα των αυτοχθόνων, και απλά το αποκαλούν «τιλκάγιο», γιατί έτσι το αποκαλούσαν και οι προηγούμενες γενιές.

Η περίπτωση του «τιλκάγιο» είναι ιδιαίτερη για έναν ακόμη λόγο - ήταν εντελώς άγνωστο στην επιστήμη. Συνήθως, όταν ανακαλύπτονται νέα είδη θηλαστικών, οι επιστήμονες τα συγκρίνουν με ήδη γνωστά ζώα για να διαπιστώσουν αν υπάρχουν αρκετές γενετικές διαφορές έτσι ώστε να χωριστούν σε δύο διαφορετικά είδη.

Ωστόσο, αυτήν την φορά, δεν υπήρχαν παλαιότερα δείγματα για να τα συγκρίνουν.

Η Πάολα Νογκάλες-Ασκαρούνς National Geographic

«Δεν είχαμε δείγματα σε μουσεία. Δεν είχε συλλεχθεί ποτέ στο παρελθόν», είπε ο Ταντέου ντε Ολιβέιρα, οικολόγος στο Πολιτειακό Πανεπιστήμιο του Μαρανιάο στη Βραζιλία και συν-συγγραφέας της μελέτης.

Τώρα, η προσοχή των επιστημόνων στρέφεται στην προστασία της νέας αυτής άγριας γάτας, η οποία πιθανότατα απειλείται με εξαφάνιση, καθώς συγγενικά είδη που ζουν σε παρόμοιες περιοχές, χάνονται με μεγάλους ρυθμούς.

«Η νέα αυτή ανακάλυψη αποτελεί έναν ακόμη λόγο για να προστατεύσουμε τον κόσμο», κατέληξε η Νογκάλες-Ασκαρούνς.

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