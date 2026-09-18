Έχετε αυξημένα αέρια τις τελευταίες εβδομάδες;  Αιτίες και πότε πρέπει να κάνετε εξετάσεις

Αυξημένα εντερικά αέρια: Δείτε τι μπορεί να έχει αλλάξει.

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Έχετε αυξημένα αέρια τις τελευταίες εβδομάδες;  Αιτίες και πότε πρέπει να κάνετε εξετάσεις
ΕΥ ΖΗΝ
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Η αποβολή αερίων είναι φυσιολογική, αλλά μια αισθητή αύξηση που διαρκεί αρκετές εβδομάδες συνήθως υποδηλώνει ότι κάτι έχει αλλάξει, συχνά στις διατροφικές συνήθειες, τις κενώσεις και την πέψη σας.

Οι περισσότερες αιτίες είναι αβλαβείς, αλλά τα επίμονα αέρια μπορεί ενίοτε να υποδεικνύουν δυσανεξία σε κάποια τροφή ή κάποια πάθηση του πεπτικού συστήματος.

Τι προκαλεί συνήθως αυξημένα εντερικά αέρια;

Τα εντερικά αέρια προέρχονται κυρίως από τον αέρα που καταπίνουμε και από βακτήρια, που διασπούν υδατάνθρακες, οι οποίοι δεν είχαν χωνευτεί πλήρως νωρίτερα στο έντερο. Εάν η αλλαγή είναι πρόσφατη, ξεκινήστε αναλογιζόμενοι τι άλλαξε την ίδια περίπου χρονική στιγμή.

Συνήθεις παράγοντες που επιφέρουν αύξηση εντερικών αερίων:

  • Περισσότερες φυτικές ίνες: Τα φασόλια, οι φακές, τα δημητριακά ολικής άλεσης, το πίτουρο, τα λαχανικά και τα φρούτα μπορούν να αυξήσουν τα αέρια, ειδικά μετά από μια απότομη αύξηση της κατανάλωσής τους.
  • Προϊόντα "χωρίς ζάχαρη": Η σορβιτόλη, η ξυλιτόλη και παρόμοια γλυκαντικά απορροφώνται δύσκολα από ορισμένους ανθρώπους.
  • Αυξημένη κατανάλωση γαλακτοκομικών: Η δυσανεξία στην λακτόζη μπορεί να προκαλέσει αέρια, φούσκωμα, κράμπες και, μερικές φορές, διάρροια.
  • Σκόνες ή μπάρες πρωτεΐνης: Ο ορός γάλακτος (whey), οι πρόσθετες φυτικές ίνες και οι αλκοόλες σακχάρων (πολυόλες) μπορεί να συμβάλουν στο πρόβλημα.
  • Ανθρακούχα ποτά: Τα αναψυκτικά με ανθρακικό εισάγουν επιπλέον αέρια στον οργανισμό.
  • Γρήγορη κατανάλωση φαγητού ή μάσημα τσίχλας: Και τα δύο αυξάνουν την ποσότητα του αέρα που καταπίνετε.
  • Σημαντική αλλαγή στη διατροφή: Η μετάβαση στη χορτοφαγία ή η έναρξη ενός προγράμματος διατροφής με υψηλή περιεκτικότητα σε φυτικές ίνες μπορεί να αυξήσει προσωρινά τα εντερικά αέρια.
γυναικα κλεινει την μυτη της

Θα μπορούσε να είναι θέμα δυσκοιλιότητας;

Ναι. Η δυσκοιλιότητα μπορεί να επιδεινώσει τα αέρια και το φούσκωμα, επειδή τα κόπρανα παραμένουν στο παχύ έντερο για περισσότερη ώρα και η αποβολή των αερίων γίνεται πιο δύσκολη.

Εάν οι κενώσεις σας έχουν γίνει λιγότερο συχνές ή πιο δύσκολες κατά τη διάρκεια αυτών των εβδομάδων, η δυσκοιλιότητα μπορεί να αποτελεί μέρος της εξήγησης.

Μήπως είναι κάποια νέα τροφική δυσανεξία;

Είναι πιθανό. Η λακτόζη και η φρουκτόζη αποτελούν συχνά παραδείγματα. Όταν αυτά τα σάκχαρα δεν απορροφώνται καλά στο λεπτό έντερο, φτάνουν στο παχύ έντερο, όπου τα βακτήρια τα ζυμώνουν και παράγουν αέρια.

Τα συμπτώματα εμφανίζονται σταθερά μετά την κατανάλωση συγκεκριμένων τροφών και μπορεί να συνοδεύονται από κράμπες, φούσκωμα ή χαλαρά κόπρανα. Αποφύγετε την πλήρη αποχή από ολόκληρες ομάδες τροφίμων χωρίς σαφές πλάνο ή ιατρική συμβουλή.

Η κοιλιοκάκη μπορεί επίσης να προκαλέσει αέρια και φούσκωμα, αλλά πρόκειται για αυτοάνοσο νόσημα και όχι για δυσανεξία. Εάν υπάρχει υποψία για τη νόσο, οι εξετάσεις θα πρέπει κατά κανόνα να διενεργούνται πριν από την έναρξη δίαιτας χωρίς γλουτένη.

Ποιες παθήσεις του πεπτικού συστήματος μπορούν να αυξήσουν τα εντερικά αέρια;

Εάν δεν υπάρχει προφανής διατροφική εξήγηση, τότε οι πιο πιθανές αιτίες είναι:

  • Σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου (ΣΕΕ)
  • Υπερανάπτυξη βακτηρίων στο λεπτό έντερο (SIBO)
  • Κοιλιοκάκη
  • Επίμονη δυσκοιλιότητα
  • Πρόσφατη γαστρεντερική λοίμωξη
  • Γαστροπάρεση

Το έντονο αίσθημα τυμπανισμού (φουσκώματος) δεν σημαίνει πάντα, ότι το σώμα παράγει ασυνήθιστα μεγάλες ποσότητες αερίων. Στο ΣΕΕ και σε ορισμένες άλλες πεπτικές διαταραχές, το έντερο μπορεί να γίνει πιο ευαίσθητο στη φυσιολογική διάταση, με αποτέλεσμα οι συνηθισμένες ποσότητες αερίων να γίνονται αισθητές ως υπερβολικές.

Μπορούν να το προκαλέσουν φάρμακα ή συμπληρώματα;

Ναι. Τα αντιβιοτικά μπορούν να μεταβάλουν τη βακτηριακή χλωρίδα (μικροβίωμα) του εντέρου, ενώ κάποια και σκευάσματα που επιβραδύνουν την κινητικότητα του εντέρου ενδέχεται να προκαλέσουν αέρια ή φούσκωμα. Επίσης, τα συμπληρώματα φυτικών ινών μπορεί να έχουν το ίδιο αποτέλεσμα εάν εισαχθούν στη διατροφή πολύ γρήγορα.

Εάν το πρόβλημα ξεκίνησε μετά την έναρξη ή την αλλαγή κάποιου φαρμάκου ή συμπληρώματος, συζητήστε το με τον γιατρό σας και μη διακόψετε μόνοι σας τη συνταγογραφούμενη θεραπεία.

εντερικα αερια

Τι πρέπει να δοκιμάσετε πρώτα;

Για μία ή δύο εβδομάδες, καταγράφετε τα γεύματα, τα ροφήματα, τις κενώσεις και τα συμπτώματά σας. Αυτό μπορεί να αποκαλύψει μοτίβα, που εύκολα διαφεύγουν της προσοχής.

Δοκιμάστε επίσης να:

  • τρώτε πιο αργά
  • περιορίσετε τα ανθρακούχα ποτά και τις τσίχλες
  • αυξήσετε σταδιακά την πρόσληψη φυτικών ινών
  • ελέγχετε τις ετικέτες προϊόντων “χωρίς ζάχαρη” για την παρουσία πολυολών (αλκοολών σακχάρου)
  • παραμένετε δραστήριοι και να αντιμετωπίζετε τη δυσκοιλιότητα

Πότε πρέπει να πάτε σε γιατρό για εξετάσεις

Τα αέρια από μόνα τους σπάνια αποτελούν ένδειξη σοβαρού προβλήματος. Ωστόσο, μια νέα μεταβολή που επιμένει για εβδομάδες χρήζει ιατρικής αξιολόγησης εάν δεν υπάρχει σαφής εξήγηση ή εάν το πρόβλημα επιδεινώνεται.

Αναζητήστε ιατρική εκτίμηση νωρίτερα εάν τα αυξημένα εντερικά αέρια συνοδεύονται από:

  • Αίμα στα κόπρανα ή μαύρα κόπρανα
  • Ανεξήγητη απώλεια βάρους
  • Επίμονο ή έντονο κοιλιακό άλγος
  • Επαναλαμβανόμενους εμέτους
  • Παρατεταμένη διάρροια ή δυσκοιλιότητα
  • Έντονη κόπωση ή αδυναμία
  • Επίμονη αλλαγή στις συνήθειες του εντέρου

Συμπέρασμα

Η αισθητά αυξημένη παραγωγή αερίων για μερικές εβδομάδες συνδέεται συχνότερα με πρόσφατη διατροφική αλλαγή, δυσκοιλιότητα, κατάποση αέρα και δυσκολία στην πέψη ορισμένων υδατανθράκων.

Εξετάστε αρχικά τι έχει αλλάξει και παρακολουθήστε το μοτίβο των συμπτωμάτων. Εάν τα συμπτώματα επιμένουν, επιδεινώνονται ή συνοδεύονται από αιμορραγία, απώλεια βάρους, σημαντικό πόνο ή σημαντικές αλλαγές στο έντερο, κάντε εξετάσεις.

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