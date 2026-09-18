Μητσοτάκης για Μαργαρίτα Παπανδρέου: Δυναμική γυναίκα - Άφησε το δικό της αποτύπωμα στη δημόσια ζωή

Τη θλίψη του για την απώλεια της Μαργαρίτας Παπανδρέου, εκφράζει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο κ. Μητσοτάκης επισημαίνει ότι στη μακρά διαδρομή της, η Μαργαρίτα Παπανδρέου επέλεξε να πορευτεί στον δικό της, διακριτό δρόμο, πάντα με διακριτικότητα και πάντα με αξιοπρέπεια, επισημαίνει ο πρωθυπουργός.

Περαιτέρω, υπογραμμίζει ότι ήταν μια δυναμική γυναίκα, που άφησε το δικό της αποτύπωμα στη δημόσια ζωή ιδίως με τις δράσεις της για την ισότητα των φύλων και την προστασία της μητρότητας.

«Ως σύζυγος και μητέρα πρωθυπουργών, βρέθηκε συχνά στο επίκεντρο της σύγχρονης πολιτικής μας ιστορίας» σημειώνει και απευθύνει τα συλλυπητήρια του στους οικείους της.

Η ανάρτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη

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