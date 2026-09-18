Κρίνο & Αγκάθι: Τα επεισόδια της νέας σειράς του ΑΝΤ1 πριν την πρεμιέρα

Τι θα δούμε στη νέα παραγωγή του Αμαρουσίου;

Κατερίνα Θεοδωροπούλου

Κρίνο & Αγκάθι: Τα επεισόδια της νέας σειράς του ΑΝΤ1 πριν την πρεμιέρα
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  • Η δραματική σειρά «Κρίνο & Αγκάθι» κάνει πρεμιέρα στον ΑΝΤ1 την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου στις 21:00.
  • Η ιστορία επικεντρώνεται στην επιστροφή του Μάρκου Αρβανίτη μετά από 15 χρόνια φυλάκισης και την ένταση μεταξύ των οικογενειών Αρβανίτη και Δρογούτη.
  • Ο Μάρκος εμφανίζεται με μια μυστηριώδη γυναίκα και ανακοινώνει την πρόθεσή του να την παντρευτεί άμεσα, προκαλώντας αναστάτωση στην Πλατανιά.
  • Η Λευκή, κόρη των Δρογουταίων, ερωτεύεται τον Μάρκο και αντιμετωπίζει δυσκολίες, ενώ παράλληλα εξελίσσονται βίαια γεγονότα και απειλές που σχετίζονται με το παρελθόν των οικογενειών.
  • Κατά τη διάρκεια της νύχτας του γάμου, ο γιος του νεκρού ξυλέμπορα ανακαλύπτει το πτώμα του πατέρα του και ο Μάρκος δραπετεύει για να σώσει τη Λευκή, που βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση.
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Την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, στις 21.00, πρεμιέρα θα κάνει η δραματική σειρά του ΑΝΤ1 «Κρίνο & Αγκάθι».

Αναστασία Παντούση, Γιώργος Γεροντιδάκης, Κατερίνα Διδασκάλου, Γιάννης Τσορτέκης, Μαρία Ζορμπά, Τάσος Ιορδανίδης και Στέλιος Μάινας κρατούν τους πρωταγωνιστικούς ρόλους σε μία ιστορία που θα καθηλώσει.

Μια γυναίκα που επιστρέφει για να πάρει εκδίκηση. Ένας άντρας που, ύστερα από δεκαπέντε χρόνια στη φυλακή, αναζητά μια νέα αρχή, κουβαλώντας ένα μυστικό ικανό να τα ανατρέψει όλα. Δύο οικογένειες δεμένες για πάντα με αίμα, σιωπή και αδικία. Και ανάμεσά τους, ένας έρωτας που γεννιέται εκεί όπου δεν θα έπρεπε να υπάρχει.

Η υπόθεση μας μεταφέρει σε έναν κόσμο σημαδεμένο από παλιά πάθη και μυστικά που περνούν από γενιά σε γενιά. Εκεί, η αγάπη και η εκδίκηση συγκρούονται, δοκιμάζοντας δεσμούς, συνειδήσεις και αντοχές.

ΤΕΤΑΡΤΗ 23 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

Δεκαπέντε χρόνια μετά τη δολοφονία του Ηλία Δρογούτη, ο καταδικασμένος για τον φόνο, Μάρκος Αρβανίτης, αποφυλακίζεται από τις φυλακές Τριπόλεως και επιστρέφει στην Πλατανιά Αρκαδίας. Η είδηση σκορπά χαρά στους Αρβανιταίους, αλλά ξυπνά τον πόνο και την οργή στους Δρογουταίους, καθώς οι δύο οικογένειες κουβαλούν εδώ και χρόνια μια βαθιά έχθρα. Μετά τον θάνατο του γιου τους, η οικογένεια Δρογούτη πλήρωσε βαρύ τίμημα. Οι Αρβανιταίοι κατηγόρησαν τον Ηλία για κλοπή και ισχυρίστηκαν ότι ο Μάρκος τον σκότωσε σε άμυνα. Όλοι τούς γύρισαν την πλάτη και, για να επιβιώσουν, αναγκάστηκαν να στείλουν την κόρη τους, Λευκή, σε ορφανοτροφείο. Τώρα, η επιστροφή του Μάρκου έρχεται να αναστατώσει ξανά την Πλατανιά, αφού, μετά από τόσα χρόνια στη φυλακή, εμφανίζεται έχοντας στο πλευρό του μια γυναίκα που κανείς δεν γνωρίζει. Ποια είναι και τι κρύβει η παρουσία της; Ο Μάρκος δεν αφήνει περιθώρια για ερωτήσεις. Τους ανακοινώνει πως θα την παντρευτεί. Και προς έκπληξη όλων, κανονίζει ο γάμος τους να γίνει την ίδια κιόλας μέρα…

ΠΕΜΠΤΗ 24 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

Η Λευκή λυγίζει από έρωτα μπροστά στον ετοιμοθάνατο Μάρκο και αναζητά βοήθεια. Όμως, ενώ εκείνος τελικά σώζεται, η ίδια, αφού δέχεται τα πυρά της Μαριγώς, καταλήγει στη χωροφυλακή, όπου ανακρίνεται από τον διοικητή Λουκά Γεροδήμο. Οι Αρβανιταίοι ψάχνουν για εξηγήσεις, ενώ οι φόβοι πως το μαχαίρωμα μπορεί να συνδέεται με το παρελθόν τους ήδη ξυπνούν. Από την άλλη, η Δέσποινα απελπισμένη προσπαθεί να βρει τρόπο να δει τη Λευκή, ενώ οι υπόλοιποι Δρογουταίοι, μη γνωρίζοντας για την επιστροφή της, κλείνονται στο σπίτι φοβούμενοι πως η επίθεση στον Μάρκο θα τους βάλει και πάλι στο στόχαστρο. Η νύχτα του γάμου, όμως, κρύβει και άλλους κινδύνους. Ο Στάθης, γιος του δολοφονημένου από τον Τριαντάφυλλο ξυλέμπορα, ανακαλύπτει νεκρό τον πατέρα του και μαθαίνει για τις απειλές που δέχτηκε από τους Αρβανιταίους. Την ώρα, ωστόσο, που πάει να το καταγγείλει, κι ενώ ο Μάρκος δραπετεύει από τον ασφυκτικό κλοιό της οικογένειάς του για να πάει να σώσει τη Λευκή, εκείνη συντετριμμένη που δεν κατάφερε να εκπληρώσει το χρέος προς τον αδελφό της αποπειράται να πάρει τη ζωή της.

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