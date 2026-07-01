Κρίνο & Αγκάθι: Το καθηλωτικό τρέιλερ και η αποκάλυψη των ηθοποιών

Snapshot Η σειρά «Κρίνο & Αγκάθι» είναι εποχής και σκηνοθετείται από τον Ανδρέα Μορφονιό με σενάριο της Γιάννας Κανελλοπούλου.

Η πλοκή διαδραματίζεται στην Αρκαδία το 1959 και αφορά μια γυναίκα που παντρεύεται τον δολοφόνο του αδελφού της για να εκδικηθεί.

Η σειρά εξερευνά θέματα όπως η εκδίκηση, ο έρωτας, οι οικογενειακοί δεσμοί και τα μυστικά του παρελθόντος.

Στο τρέιλερ εμφανίζονται οι ηθοποιοί Αναστασία Παντούση, Στέλιος Μάινας, Γιάννης Τσορτέκης, Κατερίνα Διδασκάλου και Μαρία Ζορμπά.

Ο ΑΝΤ1 προετοιμάζει μια τηλεοπτική χρονιά με σειρές που στοχεύουν να κερδίσουν το ενδιαφέρον του κοινού. Snapshot powered by AI

Μία δυνατή τηλεοπτική χρονιά, με πολλές ανατροπές και εκπλήξεις, ετοιμάζει ο ANT1. Στη βραδινή ζώνη, οι σειρές θα έχουν σημαντικό ρόλο με στόχο να κερδίσουν την καρδιά του κοινού.

Ένα από τα σίριαλ, που θα συζητηθούν, φέρει τον τίτλο «Κρίνο & Αγκάθι». Πρόκειται για μια καθηλωτική σειρά εποχής, σε σκηνοθεσία Ανδρέα Μορφονιού και σενάριο Γιάννας Κανελλοπούλου.

Μια αγάπη που δεν έπρεπε να γεννηθεί. Ένα μυστικό που δεν έπρεπε να αποκαλυφθεί. Και ένα παρελθόν που ζητά δικαίωση. Όταν η αλήθεια ανθίσει, όλοι θα πληγωθούν από τα αγκάθια της εκδίκησης. Γιατί η αλήθεια έχει τον δικό της τρόπο να επιστρέφει. Και τότε, όλα όσα έμοιαζαν βέβαια γίνονται στάχτη. Ένας κόσμος γεμάτος πάθη, σκιές και απαγορευμένες επιλογές, ξυπνά.

Αρκαδία 1959… Μια γυναίκα, αποφασισμένη να εκδικηθεί για τον θάνατο του αδελφού της, παντρεύεται τον άνθρωπο που του στέρησε τη ζωή με σκοπό να τον καταστρέψει. Όμως, ακολουθώντας αυτό το επικίνδυνο μονοπάτι, θα βρεθεί αντιμέτωπη με ένα συναίσθημα που δεν είχε προβλέψει ποτέ: τον έρωτα. Ανάμεσα σε οικογενειακούς δεσμούς, ανεκπλήρωτες επιθυμίες και αλήθειες που παρέμειναν θαμμένες για χρόνια, τίποτα δεν θα μείνει ανεπηρέαστο. Γιατί όταν το παρελθόν επιστρέφει, κανείς δεν μπορεί να ξεφύγει.

Αναστασία Παντούση, Στέλιος Μάινας, Γιάννης Τσορτέκης, Κατερίνα Διδασκάλου,

Μαρία Ζορμπά, εμφανίζονται στο τρέιλερ και μάς βάζουν στο κλίμα της ιστορίας.