Μασκοφόρος «Τσάκι» καταδιώκει τυχαίο στους δρόμους της Φιλαδέλφειας - «Έτοιμοι να πεθάνετε;»

Snapshot Η αστυνομία της Φιλαδέλφειας αναζητά έναν νεαρό άνδρα που φορούσε μάσκα Chucky και έχει επιτεθεί σε έξι τυχαία άτομα.

Ο ύποπτος καταδίωξε μια γυναίκα που έκανε τζόκινγκ, ρωτώντας τη επανειλημμένα αν είναι «έτοιμη να πεθάνει».

Ο άνδρας περιγράφεται ως μαύρος, ηλικίας 16-20 ετών και ύψους 1,72 μέτρων, και φέρεται να βιντεοσκοπούσε τις επιθέσεις του.

Μια γυναίκα μάρτυρας προσπάθησε να προειδοποιήσει τα θύματα και κατάφερε να αποτρέψει επίθεση σε καφετέρια, ενώ ο ύποπτος έφυγε μετά από αντιστάσεις.

Ο δράστης αντιμετωπίζει κατηγορίες για τρομοκρατικές απειλές, παρενόχληση, επίθεση και ενδέχεται να κατηγορηθεί και για όπλα. Snapshot powered by AI

Στο κυνήγι ενός άνδρα, ο οποίος με μία μάσκα της κούκλας Chucky (από την ομώνυμη ταινία τρόμου) φέρεται να στόχευσε έξι άτομα τυχαία στη Φιλαδέλφεια, βρίσκονται οι αρχές, ζητώντας πληροφορίες από τους πολίτες.

Σε βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα η αστυνομία, από κάμερα κλειστού κυκλώματος, δείχνει τη στιγμή που ο άγνωστος άνδρας κυνηγάει μία γυναίκα που κάνει τζόκινγκ, νωρίς το πρωί.

Η 40χρονη βρισκόταν κοντά στο Δημαρχείο γύρω στις 5.30 το πρωί της περασμένης Τετάρτης, όταν ο μασκοφόρος άρχισε να την καταδιώκει, παίζοντας τη γάτα με το ποντίκι.

Philadelphia police are searching for a man accused of approaching a woman while wearing a “Chucky-style” mask and asking if she was “ready to die.”



The disturbing encounter has authorities asking the public for help identifying the suspect.



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Μια δεύτερη κάμερα έδειξε τη γυναίκα να τρέχει σε έναν δρόμο πέντε λωρίδων με τον ύποπτο να ακολουθεί πίσω της.

Φαινομενικά δεν μπόρεσε να την προλάβει και άλλαξε διαδρομή ενώ η γυναίκα ήταν μόλις λίγα μέτρα μπροστά.

Όπως περιέγραψε την τρομακτική συνάντηση με βάση και την κατάθεση της γυναίκας ο αστυνομικός διευθυντής, «κρατάει το κινητό του μπροστά της, οπότε τη ρωτάει «Είσαι έτοιμη να πεθάνεις; Αυτή φαίνεται ξαφνιασμένη, οπότε ο άνδρας τη ρωτάει ξανά: «Είσαι έτοιμη να πεθάνεις;». Σαφώς δεν είναι έτοιμη να πεθάνει, οπότε το βάζει στα πόδια». Κατά την προσπάθειά της να διαφύγει τραυμάτισε το πόδι της.

Ο ύποπτος, που περιγράφεται ως ένας μαύρος άνδρας ύψους 1,72,, πιστεύεται ότι είναι μεταξύ 16 και 20 ετών, ανακοίνωσε η αστυνομία.

Φέρεται να έχει τρομοκρατήσει πολλούς ανθρώπους στην κοινότητα, με την αστυνομία να ισχυρίζεται ότι γέλασε με τα θύματά του και ρώτησε αν είναι «έτοιμα να πεθάνουν».

Η Jameka, μάρτυρας του περιστατικού, αλλά και η ίδια στη συνέχεια θύμα, ανέφερε στο WPVI ότι προσπάθησε να προειδοποιήσει τη γυναίκα που καταδίωκε ο μασκοφόρος.

«Άρχισα να της κουνάω το χέρι από την άλλη πλευρά της διασταύρωσης και να της λέω: «Γεια, υπάρχει κάποιος πίσω σου – κοίτα πίσω σου!» Και με άκουσε, και μετά άρχισε να τρέχει», ισχυρίστηκε.

Είπε ότι ο ύποπτος στη συνέχεια προσπάθησε να μπει με το ζόρι σε μια τοπική καφετέρια, αλλά αφού του απαγορεύτηκε η είσοδος, έστρεψε την προσοχή του προς το μέρος της.

«Μπλόκαρα το πρόσωπό μου, φροντίζοντας η κεντρική μου γραμμή να είναι προστατευμένη. Και μετά άρχισε επίσης να σηκώνει τα χέρια ψηλά, αλλά μπορούσα να πω ότι δεν είχε τσακωθεί ποτέ πριν», είπε στο ειδησεογραφικό πρακτορείο.

Η Jameka, η οποία περιέγραψε τον ύποπτο ως «αποπροσανατολισμένο», ισχυρίζεται ότι έφυγε τρέχοντας αφού τον κλώτσησε.

Philadelphia police are searching for an individual accused of harassing and terrorizing multiple people while wearing a "distinctive Chucky doll Halloween-style face mask." One victim named Jameka said the suspect tried to attack her, but she fought him off by kicking him in the… pic.twitter.com/X5tMEnSvMJ — ABC7 Eyewitness News (@ABC7) August 18, 2026

Οι ερευνητές έδωσαν στη δημοσιότητα αρκετές φωτογραφίες του υπόπτου, οι οποίες τον δείχνουν να φοράει τη μάσκα Chucky και ένα μπλε καρό σακίδιο.

Κυκλοφόρησαν επίσης μια φωτογραφία του χωρίς το χαρακτηριστικό κάλυμμα του προσώπου του, αλλά ακόμη και σε αυτή την εικόνα, το μεγαλύτερο μέρος του προσώπου του καλύπτεται από μια μπαλακλάβα.

Ο μασκοφόρος άνδρας αντιμετωπίζει κατηγορίες για τρομοκρατικές απειλές, παρενόχληση, επίθεση, απερίσκεπτη έκθεση σε κίνδυνο και εκφοβισμό, ενώ δεν αποκλείεται να ασκηθούν και κατηγορίες για όπλα.