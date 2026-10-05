Γιατρός έπεισε γυναίκα να κάνει διπλή μαστεκτομή - Το γενετικό τεστ που δεν έγινε ποτέ

Snapshot Γυναίκα υποστηρίζει ότι γιατρός την έπεισε να κάνει διπλή μαστεκτομή βασιζόμενος σε γενετικό τεστ που δεν είχε πραγματοποιηθεί ποτέ.

Ο γιατρός ισχυρίστηκε προφορικά ότι το γενετικό τεστ ήταν θετικό, οδηγώντας σε προφυλακτική χειρουργική επέμβαση.

Μετά από προβλήματα και δεύτερη γνώμη, η γυναίκα διαπίστωσε ότι το τεστ ήταν αρνητικό και δεν υπήρχε κληρονομική προδιάθεση.

Η επέμβαση προκάλεσε σωματικές, συναισθηματικές και οικονομικές επιπτώσεις στη γυναίκα.

Η υπόθεση διερευνάται από τις αρμόδιες Αρχές. Snapshot powered by AI

Μια σοβαρή καταγγελία σε βάρος γιατρού έρχεται στο φως, καθώς γυναίκα υποστηρίζει ότι οδηγήθηκε σε αμφοτερόπλευρη προφυλακτική μαστεκτομή, αφού ο γιατρός φέρεται να της είπε ότι ο γενετικός έλεγχος που είχε κάνει ήταν θετικός και ότι υπήρχε ανάγκη να προχωρήσει άμεσα σε χειρουργική επέμβαση.

Όπως αναφέρθηκε στην εκπομπή του OPEN, στο ρεπορτάζ του Άγγελου Βουράκη και σύμφωνα με όσα κατήγγειλε ο δικηγόρος της γυναίκας, Άγγελος Ποταμιάς, η ίδια είχε απευθυνθεί στον γιατρό λόγω οικογενειακού ιστορικού καρκίνου του μαστού και του είχε δείξει απόλυτη εμπιστοσύνη.

Η γυναίκα είχε υποβληθεί σε εξετάσεις, οι οποίες, σύμφωνα με την καταγγελία, δεν έδειξαν κακοήθεια. Ο γιατρός φέρεται στη συνέχεια να της συνέστησε να κάνει γενετικό έλεγχο, προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπήρχε κληρονομική προδιάθεση.

«Το τεστ βγήκε θετικό» - Η απόφαση για τη διπλή μαστεκτομή

Σύμφωνα με την περιγραφή του Άγγελου Ποταμιά στην εκπομπή, η γυναίκα κατέβαλε 800 ευρώ για τον γενετικό έλεγχο και στη συνέχεια κλήθηκε από τον γιατρό στο γραφείο του, όπου, όπως υποστηρίζει, ενημερώθηκε προφορικά ότι το αποτέλεσμα ήταν θετικό.

«Το τεστ βγήκε θετικό, οπότε πρέπει να προχωρήσουμε άμεσα και πρέπει να προχωρήσουμε σε χειρουργείο», φέρεται να της είπε ο γιατρός, σύμφωνα με όσα μετέφερε ο δικηγόρος της.

Με βάση αυτή την ενημέρωση, η γυναίκα φέρεται να συναίνεσε σε αμφοτερόπλευρη προφυλακτική μαστεκτομή, δηλαδή στην αφαίρεση και των δύο μαστών προληπτικά, με στόχο τη μείωση του κινδύνου εμφάνισης καρκίνου.

Κατά την επέμβαση τοποθετήθηκαν και ενθέματα, τα οποία, σύμφωνα με την καταγγελία, στη συνέχεια δημιούργησαν προβλήματα στη γυναίκα.

Άρχισε να ψάχνει τον ιατρικό της φάκελο

Μετά τα προβλήματα που φέρεται να αντιμετώπισε, η γυναίκα απευθύνθηκε σε άλλους γιατρούς προκειμένου να ζητήσει δεύτερη γνώμη και άρχισε να συγκεντρώνει τον ιατρικό της φάκελο.

Τότε, σύμφωνα με όσα ανέφερε ο δικηγόρος της, διαπίστωσε ότι έλειπε ένα κρίσιμο στοιχείο: το αποτέλεσμα του γενετικού ελέγχου, στο οποίο υποτίθεται ότι είχε βασιστεί η απόφαση για την προληπτική μαστεκτομή.

Η γυναίκα επικοινώνησε εκ νέου με τον γιατρό, ζητώντας εξηγήσεις. Όπως υποστηρίζει ο δικηγόρος της, ο γιατρός επέμεινε προφορικά ότι της είχε ήδη γνωστοποιήσει το αποτέλεσμα και ότι δεν υπήρχε κάτι περισσότερο που μπορούσε να της πει.

Η γυναίκα αποφάσισε στη συνέχεια να απευθυνθεί στην κλινική όπου πίστευε ότι είχε πραγματοποιηθεί ο γενετικός έλεγχος.

Εκεί, σύμφωνα με την καταγγελία που μεταφέρθηκε από τον δικηγόρο της, πληροφορήθηκε ότι ο συγκεκριμένος γενετικός έλεγχος δεν είχε πραγματοποιηθεί ποτέ.

Η ίδια προχώρησε τελικά στην εξέταση εκ νέου, αυτή τη φορά μέσω άλλου γιατρού και το αποτέλεσμα του νέου γενετικού ελέγχου ήταν αρνητικό.

«Το τεστ βγήκε αρνητικό. Δεν είχε καμία προδιάθεση», υποστήριξε ο δικηγόρος της γυναίκας, περιγράφοντας την υπόθεση στην εκπομπή του OPEN.

Οι συνέπειες μετά την επέμβαση

Σύμφωνα με την πλευρά της γυναίκας, η υπόθεση είχε σημαντικές συνέπειες όχι μόνο σε σωματικό επίπεδο, αλλά και στην προσωπική και συναισθηματική της ζωή, ενώ υπήρξε και σημαντική οικονομική επιβάρυνση.

Πρόκειται για μια σοβαρή χειρουργική επέμβαση, η οποία πραγματοποιήθηκε προληπτικά με βάση έναν γενετικό έλεγχο που, σύμφωνα με την καταγγελία, τελικά δεν είχε πραγματοποιηθεί.

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