Νέα καταγγελία για το «ιατρείο» στην Καρνεάδου: «Λιποθύμησα και δεν σταματούσε τη διαδικασία»

Snapshot Μετά τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη στο ιατρείο της Καρνεάδου, αποκαλύφθηκαν πολλές καταγγελίες για τους δύο προφυλακισμένους γιατρούς.

Μία ασθενής κατήγγειλε ότι λιποθύμησε κατά τη διάρκεια υδροθεραπείας που της έκανε η Ιωάννα Γάκα, η οποία συνέχισε τη διαδικασία παρά την αδιαθεσία της.

Η ασθενής υποβλήθηκε σε ενδοφλέβια υδροθεραπεία με φλεβοκαθετήρα, που κόστιζε περίπου 1.000 ευρώ, χωρίς να γνωρίζει ακριβώς τι εφαρμοζόταν.

Η μητέρα της ασθενούς επενέβη και σταμάτησε τη διαδικασία όταν η κόρη της λιποθύμησε, αποτρέποντας πιθανή περαιτέρω βλάβη.

Η ασθενής αποχώρησε χωρίς να πληρώσει το ποσό των 1.000 ευρώ για την υδροθεραπεία. Snapshot powered by AI

Από την ημέρα που ο Γιώργος Μαζωνάκης άφησε την τελευταία του πνοή στο ιατρείο της Καρνεάδου στο Κολωνάκι, άρχισαν να βγαίνουν στο προσκήνιο πολλές καταγγελίες για τους δύο προφυλακισμένους γιατρούς.

Μια ασθενής που πήγε στο «ιατρείο» του Ηλία Θεοδωρόπουλου και της Ιωάννας Γάκα για να υποβληθεί σε υδροθεραπεία, είπε ότι «αυτή (σ.σ.: προφανώς εννοούσε την Ιωάννα Γάκα), ενώ είχα λιποθυμήσει συνέχιζε τη διαδικασία κι αν δεν ήταν η μητέρα μου παρούσα να τη σταματήσει, δεν ξέρω τι θα είχε συμβεί».

«Εγώ πήγα γιατί είχα ορμονικές διαταραχές και είχα πάρει λίγα κιλά που ήθελα να χάσω, οπότε από το πρώτο ραντεβού μου λέει ότι πρέπει να κάνω υδροθεραπεία. Αφού έκανα τα ”patches” και αυτά και έκανε υποτίθεται τη διάγνωση, μου είπε ότι πρέπει να πάω να κάνω μια υδροθεραπεία πιο μετά, την επόμενη φορά που θα πήγαινα, μετά από κάποιες μέρες.

Υποτίθεται ότι ήταν ένας ορός που θα μου έβαζε για να σε κάνει να αδυνατίσεις επειδή ήθελα να χάσω λίγα κιλά και θα μου έκανε ”και καλά” καλό και στις ορμονικές διαταραχές μου», ανέφερε η καταγγέλλουσα.

«Είχε βάλει δίπλα σε ένα μηχάνημα έναν ορό και πήγε να μου κάνει να μου βάλει φλεβοκαθετήρα. Κάπου στα 1.000 ευρώ είχε αυτό. Λέω ας το κάνω αυτό το πράγμα. Ευτυχώς ήρθε η μάνα μου μαζί μου και αυτό που συνέβη είναι ότι πάει να μου βάλει τον φλεβοκαθετήρα για αυτό τον ορό. Ξέρω ‘γω τι στο καλό ήταν αυτή η υδροθεραπεία. Ενδοφλέβια. Μου την έκανε αυτή και δεν έβρισκε τη φλέβα. Δεν μπορούσε να μου βάλει το φλεβοκαθετήρα και εγώ άρχισα να ζαλίζομαι. Έχασα τις αισθήσεις μου, λιποθύμησα και ευτυχώς ήταν η μάνα μου μπροστά και τη σταμάτησε γιατί αυτή επέμενε. Δε σταματούσε με τίποτα. Εγώ ήμουν αναίσθητη και συνέχιζε και την σταμάτησε η μάνα μου. Εγώ θυμάμαι να λιποθυμάω μετά και θυμάμαι ότι μετά ξύπναγα και ήμουν χάλια», συνέχισε η καταγγέλλουσα.Η ασθενής έφυγε και δεν πλήρωσε τα 1.000 ευρώ.

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