Τηλεθέαση: Σφοδρή μάχη στη βραδινή ζώνη – Ποιοι παίρνουν προβάδισμα

Snapshot Η κωμωδία «Μπαμπά Σ’αγαπώ» στον ALPHA σημείωσε 19,1% στο σύνολο και 22,1% στο δυναμικό κοινό.

Η σειρά «Ριφιφί» πέτυχε 20,7% στο σύνολο και 25,6% στους τηλεθεατές 18-54.

Το «GNTM» του STAR κατέγραψε 9,1% στο σύνολο και 13,5% στο δυναμικό κοινό, διατηρώντας σταθερό μερίδιο.

Η σειρά «Κάμπινγκ» στο MEGA σημείωσε 10,5% στο σύνολο και 11,2% στο δυναμικό κοινό.

Το πρόγραμμα «Ντέρτι» στον ΑΝΤ1 είχε 12,2% στο σύνολο και 10,9% στο δυναμικό κοινό, ενώ οι «Μπλε ώρες» του ΣΚΑΪ 13,9% και 5,7% αντίστοιχα. Snapshot powered by AI

Το βράδυ της Τρίτης, για δεύτερη ημέρα, οι νέες σειρές της σεζόν και το «GNTM» του STAR έπεσαν στη μάχη για την πρώτη θέση στην τηλεθέαση. Ο ανταγωνισμός σκληρός, τα προγράμματα πολλά και οι πρώτοι νικητές λίγοι.

Χαρακτηριστικά, η πρεμιέρα της τρυφερής κωμωδίας του ALPHA «Μπαμπά Σ’αγαπώ» σημείωσε 19,1% στο σύνολο και 22,1% στο δυναμικό κοινό. Το σίριαλ συνεχίζει την επιτυχημένη πορεία της περασμένης σεζόν. Το «Ριφιφί», που πήρε το lead in, κέρδισε ξανά υψηλά ποσοστά που μεταφράστηκαν σε 20,7% στο σύνολο και σε 25,6% στους τηλεθεατές 18-54.

Ο διαγωνισμός μόδας του STAR, «GNTM», έφτασε το 9,1% του συνόλου και το 13,5% του δυναμικού κοινού. Το φορμάτ, που μένει στον τηλεοπτικό αέρα για περισσότερες από τρεις ώρες, δείχνει ότι κρατά ένα σταθερό μερίδιο στους τηλεθεατές 18-54 και η συνέχεια θα έχει ενδιαφέρον.

Στο MEGA, η σειρά «Κάμπινγκ» έκανε 10,5% στο σύνολο και 11,2% στο δυναμικό κοινό. Η δραματική παραγωγή «Δύο μαύρα πουκάμισα», που πήρε το lead in, κράτησε παρέα στο 12,6% του συνόλου και στο 9,7% του δυναμικού κοινού. Στον ΑΝΤ1, το «Ντέρτι» κατέγραψε 12,2% στο σύνολο και 10,9% στο δυναμικό κοινό. Οι «Μπλε ώρες» του ΣΚΑΪ σημείωσαν αντίστοιχα 13,9% και 5,7%.

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