Βόλος: Συνελήφθη αστυνομικός για δωροληψία και παράνομη επιστροφή πινακίδων

Snapshot Αστυνομικός στον Βόλο συνελήφθη για δωροληψία, ψευδή βεβαίωση και παράνομη επιστροφή πινακίδων κυκλοφορίας.

Η σύλληψη έγινε μετά από καταγγελία οδηγού, που κατήγγειλε πως ο αστυνομικός ζήτησε 700 ευρώ για να επιστρέψει αφαιρεθείσες πινακίδες.

Ο αστυνομικός συνελήφθη κατά τη στιγμή που παρέλαβε προσημειωμένο χρηματικό ποσό 350 ευρώ ως δεύτερη δόση.

Στο γραφείο του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν φάκελοι με 800 ευρώ από άλλους τρεις οδηγούς, ενώ προέκυψε ότι τον Αύγουστο του 2026 είχε λάβει 1.280 ευρώ με παρόμοιο τρόπο.

Ο αστυνομικός αντιμετωπίζει κακουργηματική δίωξη και οδηγήθηκε στον ανακριτή μετά από άσκηση δίωξης από τον εισαγγελέα. Snapshot powered by AI

Χειροπέδες σε αστυνομικό στον Βόλο περάσαν στελέχη των Εσωτερικών Υποθέσεων για το αδίκημα της δωροληψίας, της ψευδούς βεβαίωσης και της παράβασης της νομοθεσίας για τις ταυτότητες

Η σύλληψή του έγινε τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, με τον αστυνομικό να υπηρετεί σε υπηρεσία της Διεύθυνσης Αστυνομίας Μαγνησίας.

Όπως αναφέρει το magnesianews.gr, προηγήθηκε διερεύνηση καταγγελίας οδηγού, σύμφωνα με την οποία ο εν λόγω αστυνομικός ζήτησε από τον ίδιο να του καταβάλει σε δύο δόσεις το χρηματικό ποσό των 700 ευρώ, προκειμένου να του επιστρέψει πινακίδες κυκλοφορίας, οι οποίες είχαν αφαιρεθεί λόγω τροχονομικής παράβασης.

Ακολούθως ο οδηγός, έχοντας πειστεί ότι η διαδικασία είναι νόμιμη, μετέβη τις πρώτες μέρες του Σεπτεμβρίου στο Αστυνομικό Τμήμα, όπου παρέδωσε στον αστυνομικό το ποσό των 350 ευρώ και παρέλαβε τις πινακίδες.

Πριν την καταβολή της «δεύτερης δόσης», ο οδηγός ενημέρωσε για το περιστατικό αξιωματικό άλλης αστυνομικής Υπηρεσίας και ακολούθησε προανακριτική έρευνα από την Υποδιεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας Βορείου Ελλάδος. Στο πλαίσιο αυτό, κατά τη συνάντηση για την καταβολή της «δεύτερης δόσης», ο αστυνομικός παρέλαβε προσημειωμένο χρηματικό ποσό 350 ευρώ και συνελήφθη.

Μάλιστα, κατά τη συνάντηση, ο κατηγορούμενος τοποθέτησε τα χρήματα μέσα σε φάκελο, πάνω στον οποίο είχαν τεθεί υπογραφές του ίδιου και του οδηγού, καθώς και υπηρεσιακή σφραγίδα.

Κατά την έρευνα στο γραφείο του, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν 3 όμοιοι φάκελοι, που περιείχαν συνολικά 800 ευρώ, τα οποία, όπως διακριβώθηκε, ο αστυνομικός είχε παραλάβει από άλλους τρεις οδηγούς, ως αθέμιτο χρηματικό ωφέλημα.

Παράλληλα, κατά την προανάκριση προέκυψε ότι τον Αύγουστο του 2026, παρέλαβε με την ίδια διαδικασία συνολικά 1.280 ευρώ από ακόμα 3 οδηγούς.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον εισαγγελέα υπηρεσίας που του άσκησε δίωξη κακουργηματικού χαρακτήρα, ενώ τον παρέπεμψε στη συνέχεια στον ανακριτή για να απολογηθεί.

Ο συλληφθείς φέρεται να ζήτησε και έλαβε προθεσμία για να προετοιμάσει την απολογία του.

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