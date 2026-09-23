Ηράκλειο: Αποφυλακίστηκε με βραχιολάκι και συνελήφθη ξανά για ξυλοδαρμό του 70χρονου πατέρα του

Snapshot Ένας 42χρονος από το Ηράκλειο που ήταν σε κατ' οίκον περιορισμό με ηλεκτρονική επιτήρηση συνελήφθη ξανά για ξυλοδαρμό του 70χρονου πατέρα του.

Ο δράστης είχε προηγούμενο ποινικό μητρώο για ενδοοικογενειακή βία και διακίνηση ναρκωτικών.

Ο 42χρονος επιτέθηκε στον πατέρα του μετά από φραστικό επεισόδιο, προκαλώντας σωματικές βλάβες με μπουνιές στο πρόσωπο και το κεφάλι.

Η υπόθεση χειρίστηκε το Γραφείο Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας του Α' Αστυνομικού Τμήματος Ηρακλείου.

Η νέα σύλληψη του 42χρονου έχει ιδιαίτερα επιβαρυντικό χαρακτήρα λόγω της υποτροπής του. Snapshot powered by AI

Χειροπέδες πέρασαν αστυνομικοί σε έναν 42χρονο από το Ηράκλειο ο οποίος βρισκόταν σε κατ' οίκον περιορισμό με «βραχιολάκι».

Όπως αναφέρει το cretalive.gr, ο 42χρονος αποφυλακίστηκε πρόσφατα από τις φυλακές Αγιάς υπό τον όρο της ηλεκτρονικής επιτήρησης ωστόσο συνελήφθη εκ νέου επειδή ξέσπασε με μπουνιές σε βάρος του 70χρονου πατέρα του

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο 42χρονος είχε βεβαρημένο ποινικό παρελθόν, αφού στο παρελθόν είχε οδηγηθεί στη φυλακή τόσο για υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας, όσο και για υπόθεση διακίνησης ναρκωτικών.

Στο τελευταίο συμβάν, μετά από φραστικό επεισόδιο ο άνδρας φέρεται να επιτέθηκε στον πατέρα του, καταφέροντας του μπουνιές στο πρόσωπο και στο κεφάλι, προκαλώντας του σωματικές βλάβες. Ο 42χρονος συνελήφθη εκ νέου και η θέση του είναι εξαιρετικά επιβαρυντική καθώς είναι υπότροπος.

Την υπόθεση χειρίστηκε το Γραφείο Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας του Α' Α.Τ. Ηρακλείου.

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